Karla Tarazona responde con fuerza a Christian Cueva por polémica con Christian Domínguez y Pamela Franco: “Da vergüenza ajena”.

Las declaraciones de Christian Cueva sobre su supuesta intervención para frenar los comentarios de Christian Domínguez sobre Pamela Franco han generado un nuevo episodio de tensión en la farándula peruana. Karla Tarazona respondió con claridad y molestia a la versión difundida por el exfutbolista, calificando como “vergüenza ajena” la actitud de Cueva y cuestionando el sentido de exponer públicamente situaciones que considera irrelevantes.

“Es fastidioso hablar, da vergüenza hablar de esas cosas. A mí háblame de mi vida, de otras cosas”, afirmó Tarazona a Trome, dejando en claro su postura al respecto de los enfrentamientos mediáticos que involucran a su pareja. La figura de Panamericana TV fue tajante al expresar que “la verdad, hasta vergüenza ajena da” referirse a ese tipo de situaciones y remarcó su independencia como comunicadora: “Si no quieres que hablen de ti, no te expongas entonces. Esa es mi forma de pensar. Cada uno se maneja distinto”.

La presentadora también defendió a La Mackyna (Mack Songhurst), quien recientemente recibió insultos y amenazas por parte de Cueva luego de opinar sobre la relación del futbolista con Pamela Franco. “La Mackyna es una persona muy buena onda y Norka también súper buena. Esta es mi chamba, hablo de lo que veo y salgo a opinar de los que veo. Si lo que se ve no es bueno, cosas buenas no voy a decir, porque tampoco voy a ir contra mí”, explicó Tarazona, reafirmando su criterio profesional y su negativa a emitir juicios complacientes.

Christian Cueva lanza advertencias a ‘La Mackyna’ por hablar de su relación. Chimi Churri / YouTube

Amenazas, denuncias y la reacción de la farándula ante Cueva

Las palabras de Karla Tarazona se producen en un contexto de creciente polémica en torno a Christian Cueva, quien en días recientes se vio involucrado en un altercado con La Mackyna, panelista del programa ‘Chimi Churri’ y cercano a Christian Domínguez. Según los registros difundidos por el propio Songhurst, Cueva lo contactó reiteradas veces con frases intimidatorias y lenguaje ofensivo, exigiendo que no se mencionara a Pamela Franco en los espacios de opinión.

En una de las grabaciones, Cueva aseguró: “He sido bien claro, hasta con el papá de Catita, con tu causa, con Domínguez. Con él también he sido claro”, en referencia directa a la presunta advertencia a Christian Domínguez para que evitara comentarios sobre su pareja. La productora del programa, Verónica Alcántara, sostuvo que el objetivo del futbolista era establecer límites claros sobre la exposición mediática de Pamela Franco, y que el cantante de cumbia aparentemente acató la indicación.

La reacción de Karla Tarazona, pareja de Domínguez, se suma a la ola de opiniones en el medio artístico que critican la actitud de Cueva. Para la conductora, el debate sobre la vida privada de los personajes públicos debe ser abordado con responsabilidad, pero sin dejar de lado la libertad de opinar sobre hechos expuestos públicamente. Tarazona sostuvo que su labor como comunicadora implica analizar lo que se muestra y que no puede ignorar conductas que trascienden en el entorno mediático: “No voy a ir contra mí”, enfatizó.

La denuncia de La Mackyna y el contexto de hostilidad

El conflicto escaló cuando La Mackyna decidió hacer pública la conversación mantenida con Cueva, en la que el futbolista no solo lanzó amenazas, sino que también incluyó referencias a la pareja del panelista. Songhurst detalló que recibió hasta seis llamadas consecutivas antes de contestar y que la charla rápidamente se tornó tensa. “Te habla Cueva, compare. ¿Cuál es tu problema conmigo y con mi mujer? Dime de una vez nomás para solucionarlo rápido contigo”, se escucha en el audio difundido en ‘Chimi Churri’.

'La Mackyna' revela en el programa "Chimi Churri" que recibió amenazas por parte del futbolista Christian Cueva tras emitir una opinión. Su abogado, Edgar Zuñiga, se conecta para detallar las acciones legales que han iniciado, incluyendo la solicitud de garantías para su vida. Video: Chimi Churri

La situación llevó a Mackyna a acudir a la comisaría de San Luis para solicitar garantías personales y presentar una denuncia formal por amenazas, enfatizando que su intención solo era opinar sobre la vida pública del futbolista. Su abogado, Edgar Zúñiga, señaló que toda persona tiene derecho a sentirse segura y que el caso debería sentar un precedente sobre el trato a quienes ejercen opinión en el ámbito mediático.

La pareja de Songhurst, Norka Ascue, también respondió a las amenazas de Cueva en el programa, cuestionando duramente la moral del exfutbolista y recordando episodios polémicos de su vida personal. “Nadie es santo, pero sinvergüenza, destruye hogares y que yo me gane las lágrimas de niños y facture con eso, no me lo vas a decir”, expresó Ascue, manifestando que no teme a represalias y augurando un mal desenlace a quienes, según ella, han causado daño a terceros.

Hasta la fecha, Christian Cueva no ha emitido un pronunciamiento adicional sobre el tema, mientras la controversia continúa generando debates en los medios y redes sociales peruanas. El episodio ha puesto nuevamente en el centro de la discusión la responsabilidad de los personajes públicos frente a la exposición mediática y la importancia de la libertad de expresión en el periodismo de espectáculos.