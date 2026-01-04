Perú

Fiscalía pide comparecencia restringida para chofer de Hermes y revela primeras conclusiones sobre tragedia en Gamarra

Además, solicitó incorporar a la empresa como tercero civil responsable para garantizar una eventual indemnización a los familiares del menor y exigió una caución de S/20.000 para que el conductor continúe en libertad restringida durante la investigación

Fiscalía solicita restricciones para conductor
Fiscalía solicita restricciones para conductor de camión blindado por atropello de menor en Gamarra. Foto: Composición Infobae Perú

La Segunda Fiscalía Penal Provincial de Flagrancia de Lima Centro ha solicitado comparecencia con restricciones y el pago de una caución de S/20.000 para Benjamín Rojas (31), conductor del camión blindado investigado por homicidio culposo tras atropellar a un niño de dos años en el emporio comercial de Gamarra, La Victoria, el 31 de diciembre de 2025. El objetivo principal de la medida es asegurar la presencia del investigado durante el proceso y garantizar una eventual indemnización a los familiares de la víctima.

La investigación señala que el accidente ocurrió en una zona de alto tránsito peatonal, donde el menor, acompañado por su familia, fue atropellado por el vehículo de caudales. La empresa Hermes, propietaria del camión, fue incluida como tercero civil responsable en el proceso, lo que implica que deberá responder civilmente por los daños ocasionados.

El hecho ha generado consternación en la comunidad de Gamarra y ha reavivado las demandas de mayor control sobre el ingreso de vehículos pesados en áreas de alta concurrencia. El conductor permanece detenido mientras avanzan las diligencias y se evalúan las responsabilidades.

Piden comparecencia restringida para chofer de Hermes

El Ministerio Público formalizó la solicitud de comparecencia con restricciones para Benjamín Rojas, quien no podrá ausentarse de su localidad de residencia y deberá acudir cada treinta días al Juzgado. Además, se ordenó el embargo en forma de inscripción del camión blindado para garantizar la continuidad del proceso y la reparación civil.

La fiscalía exige comparecencia restringida
La fiscalía exige comparecencia restringida y caución económica para el conductor involucrado en el accidente mortal en Gamarra. Foto: Ministerio Público

La fiscalía también pidió incorporar a Hermes como tercero civil responsable, con el objetivo de asegurar el pago de una indemnización a los familiares del menor en caso de que se determine su responsabilidad. La caución exigida de S/20.000 deberá ser depositada para que el conductor se mantenga en libertad restringida mientras dura la investigación.

Estas medidas buscan proteger el proceso judicial, evitar la fuga del investigado y garantizar el cumplimiento de las obligaciones civiles correspondientes. Además, se pretende prevenir que hechos similares se repitan en el área involucrada.

Conclusión preliminar señala que menor ingresó intempestivamente a la vía

Las indagaciones fiscales preliminares concluyeron que el accidente se produjo cuando el menor salió de manera repentina desde detrás de un automóvil estacionado, colocándose en la trayectoria del camión blindado. No obstante, se identificó un factor contributivo por parte del conductor, al no haber tomado medidas suficientes para eliminar los riesgos en una zona de intenso tránsito peatonal.

El accidente ocurrió en una
El accidente ocurrió en una zona céntrica y concurrida de Gamarra, donde la presencia de familias y comercios era intensa por las celebraciones de fin de año. Foto: Composición Infobae Perú / Carabayllo, Acción y Ayuda.

Entre las diligencias ordenadas se encuentran la toma de declaraciones al copiloto y al ocupante del camión, la obtención del reporte GPS del vehículo y el análisis de las grabaciones fílmicas tanto interiores como exteriores. También se dispuso realizar una pericia de daños y otras pruebas técnicas para esclarecer el hecho de manera integral.

La fiscalía evaluará las condiciones de circulación, los protocolos de seguridad implementados por la empresa y el comportamiento del conductor para determinar el grado de responsabilidad de cada parte involucrada.

Abogado de Hermes asegura apoyo a los deudos

El abogado de Hermes, Vicente Amable, lamentó el fallecimiento del menor e indicó que la empresa ha brindado asistencia y soporte a la familia desde el primer momento. Amable precisó que la compañía cubrirá los gastos no incluidos en el SOAT y que ha gestionado servicios funerarios especializados para la familia. “Estamos presentes con ellos y ofrecemos todo el respaldo institucional y económico que corresponde”, afirmó Amable.

El abogado de la empresa cuyo camión atropelló a un niño en Gamarra confirma que se brindará soporte legal al conductor y cobertura total a la familia de la víctima. El caso se encuentra en manos de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito. Fuente: Latina Noticias

El representante legal aseguró que la defensa legal del conductor está garantizada y que la empresa se mantendrá colaborativa con las autoridades durante toda la investigación, actuando con responsabilidad y transparencia.

El accidente que impactó a la comunidad

El accidente ocurrió la tarde del 31 de diciembre en la intersección del jirón Unanue y la avenida Aviación, una de las zonas más concurridas de Gamarra. El camión blindado atropelló al menor en medio del intenso flujo peatonal por las celebraciones de fin de año, situación que generó conmoción entre vecinos y comerciantes.

Madre de niño atropellado en Gamarra pide justicia| Exitosa Noticias

Lenin Chacón, padre del niño, expresó su dolor y recordó que la familia se preparaba para celebrar el tercer cumpleaños de su hijo días después. La madre, Ana Pérez, exigió justicia y reclamó por la circulación de vehículos pesados en la zona. Tanto los padres como la comunidad pidieron que se esclarezcan las responsabilidades y se adopten medidas para evitar nuevos incidentes.

Hermes reiteró su compromiso de colaborar plenamente con la investigación y mantener su respaldo a la familia afectada, asegurando que asumirá las consecuencias que determine la justicia.

