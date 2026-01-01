Fiscalía investiga a chofer que atropelló a niño en Gamarra por el presunto delito de homicidio culposo

La tragedia en Gamarra expuso la vulnerabilidad de los niños en zonas comerciales y la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades. Foto: Composición Infobae Perú

La Fiscalía inició una investigación preliminar contra Benjamín Rojas, conductor de un camión de caudales de la empresa Hermes, por el presunto delito de homicidio culposo, tras ser detenido en flagrancia por el atropello y fallecimiento de un niño de aproximadamente dos años en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, el 31 de diciembre. El hecho, ocurrido en el cruce del jirón Unanue y la avenida Aviación, conmocionó a la comunidad local y reavivó el debate sobre la seguridad vial en espacios comerciales altamente concurridos.

La víctima, que se encontraba junto a su familia en una zona repleta de transeúntes y comerciantes por las compras de fin de año, fue arrollada por el vehículo blindado azul. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el menor corre tras un globo antes de ser impactado, una escena que marcó el cierre del año con dolor y consternación en el distrito. La rápida intervención policial permitió la detención del conductor y la protección del lugar para las diligencias correspondientes.

El incidente generó indignación y tensión entre comerciantes, vecinos y familiares, quienes reclamaron mayor seguridad y cuestionaron la circulación de vehículos pesados en áreas con alta presencia de niños. La conmoción y el reclamo de justicia se extendieron en Gamarra, mientras la familia del menor enfrentaba una pérdida irreparable en medio de la jornada festiva.

Fiscalía inicia diligencias tras muerte de menor en Gamarra

La Cuarta Fiscalía Provincial de Flagrancia de Lima Centro asumió el caso, disponiendo el levantamiento del cuerpo, la recopilación de registros fílmicos de cámaras municipales y comerciales, y otras diligencias urgentes para esclarecer los hechos. El fiscal a cargo coordina el análisis de videos y la toma de declaraciones para determinar la secuencia exacta del accidente y las responsabilidades involucradas.

Imágenes muestran la caótica escena en el emporio comercial de Gamarra, donde una tragedia ocurrió en medio de las masivas compras por las fiestas de fin de año. Fuente: Latina Noticias

Personal de criminalística y de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguarda la zona y ha establecido un perímetro para facilitar las investigaciones. El conductor permanece detenido en la comisaría Apolo, en La Victoria, mientras se definen las acciones legales que correspondan. Las autoridades insisten en que el proceso incluirá todas las medidas necesarias para garantizar la transparencia y el debido proceso.

La Fiscalía subrayó la importancia de recabar testimonios de testigos presenciales y revisar los protocolos de seguridad exigidos para vehículos de caudales en áreas de alta concurrencia. El objetivo es esclarecer las circunstancias exactas y definir si existe responsabilidad penal por parte del conductor y de otras entidades involucradas.

Padre de menor exige justicia

El accidente ocurrió en una zona donde la presencia de niños y comercio ambulatorio es constante. Según el testimonio de Lenin Chacón, padre del menor, su hijo jugaba junto a su hermana cerca del puesto de trabajo familiar cuando fue embestido por el camión. Chacón señaló que el vehículo avanzó varios metros tras el impacto, sin que el conductor se detuviera de inmediato, lo que aumentó la desesperación y el dolor de los presentes.

Lenin Chacón, padre del menor, relató entre lágrimas cómo ocurrió el accidente y exigió justicia. Fuente: Latina Noticias

La familia manifestó su indignación por la reacción de las autoridades y de la empresa Hermes. Chacón denunció que la policía priorizó la protección del chofer y no asistió a los afectados en el momento crítico. Además, criticó la presencia de vehículos pesados en áreas repletas de niños y pidió medidas para evitar futuras tragedias. “Aquí esto está lleno de niños. Así como le pasó a mi hijo, le pudo haber pasado a cualquiera”, expresó el padre.

Los comerciantes y vecinos de Gamarra se solidarizaron con la familia y reclamaron mayor control sobre el tránsito en el emporio. La pérdida del niño dejó una profunda herida en la comunidad y puso de relieve la fragilidad de la seguridad en los espacios públicos más transitados de la ciudad.

Ministerio de Justicia ofrece apoyo legal a familia del menor fallecido

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos expresó sus condolencias a los familiares del menor a través de un comunicado en su cuenta oficial de X. La entidad informó que ha puesto a disposición la Defensa Pública para brindar patrocinio legal gratuito y acompañamiento a la familia durante las diligencias preliminares y el proceso judicial.

El accidente ocurrió en una zona céntrica y concurrida de Gamarra, donde la presencia de familias y comercios era intensa por las celebraciones de fin de año. Foto: Composición Infobae Perú / Carabayllo, Acción y Ayuda.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú lamentó el fallecimiento y reafirmó su compromiso de investigar a fondo el caso. “El personal policial realiza las diligencias de ley correspondientes, con la finalidad de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la presunta comisión del delito, conforme a ley”, señaló la institución. Las autoridades reiteraron su solidaridad con los allegados del menor y aseguraron que se tomarán las medidas necesarias para buscar justicia.

La movilización de defensores públicos y la intervención de organismos de seguridad reflejan el impacto social que generó el accidente y la necesidad de garantizar acompañamiento y transparencia para la familia afectada.

Pronunciamiento de Hermes sobre accidente

La empresa Hermes lamentó públicamente el accidente a través de un comunicado oficial, en el que expresó sus más sentidas condolencias a la familia del menor fallecido y manifestó su solidaridad ante la irreparable pérdida. La compañía informó que activó sus protocolos internos desde el primer momento y colabora con las autoridades en todas las instancias de la investigación.

Hermes aseguró que acompaña el proceso con transparencia, sensibilidad y urgencia, con el objetivo de esclarecer los hechos y definir responsabilidades. La empresa reiteró su respeto por la vida, el cumplimiento de la ley y el debido proceso, comprometiéndose a aportar toda la información solicitada por las autoridades.

El pronunciamiento de la compañía subrayó la necesidad de actuar con responsabilidad y celeridad ante incidentes de esta gravedad, y ratificó su disposición a contribuir en todo lo necesario durante el desarrollo de las investigaciones oficiales.