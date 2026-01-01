Perú

Niño atropellado en Gamarra por camión blindado estaba a días de celebrar su cumpleaños

La madre del menor, Ana Pérez, relató que la familia había organizado actividades para celebrar el cumpleaños del niño el 8 de enero, porque estaban de vacaciones

Madre de niño atropellado en Gamarra pide justicia

El menor, que murió atropellado por un camión blindado en el emporio comercial de Gamarra, en Lima, estaba a solo días de cumplir tres años, informó Exitosa. Según narró la madre de la víctima, se preparaban para una celebración y un viaje para el cumpleaños, pero la tragedia alteró los planes y generó reclamos de justicia por parte de la madre del niño.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Agustín Gamarra y San Cristóbal, cuando el vehículo blindado de la empresa Hermes pasaba por esta zona. El menor se encontraba al cuidado de su hermana sin ninguna supervisión de un adulto.

La madre del menor, Ana Pérez, relató que la familia había organizado actividades para celebrar el cumpleaños del niño el 8 de enero.

Gamarra: madre del niño atropellado
Gamarra: madre del niño atropellado reclama justicia a una semana del cumpleaños de su hijo

“Hoy ya estábamos planeando pasar Año Nuevo juntos en familia, íbamos a viajar por las vacaciones de su cumpleaños. Para nueve días que cumpla sus tres años, me lo mataron. Yo necesito que me ayuden, que no quede impune esto. La empresa Hermes me lo mató”, sostuvo.

La mujer también exigió sanción para el conductor y la empresa de transporte de valores. Luego del accidente, Comerciantes y familiares reaccionaron de inmediato y el conductor fue retirado bajo custodia policial para evitar agresiones, siendo trasladado a la comisaría de Apolo.

“Yo quiero que me ayuden, que no quede impune esto, porque mi hijo está muerto. Lo han atropellado. ¿Cómo es posible que me lo maten a mi hijo?“, manifestó su progenitora.

La tragedia en Gamarra expuso
La tragedia en Gamarra expuso la vulnerabilidad de los niños en zonas comerciales y la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades.

Lenin Chacón, padre del menor, relató que el accidente ocurrió mientras su hijo jugaba con su hermana cerca de su puesto de trabajo. Afirmó que el camión blindado avanzó varios metros tras el impacto y que su hija presenció el hecho y permanece en estado de shock.

Por su parte, la empresa Hermes manifestó sus condolencias y aseguró que colabora con las investigaciones. La compañía informó que activó los protocolos de emergencia y lamentó la muerte del menor. Además, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puso a disposición de la familia el servicio de defensa pública para brindar patrocinio legal gratuito y acompañamiento durante las diligencias preliminares y el proceso judicial.

Menor de edad falleció en
Menor de edad falleció en plena vía pública tras ser embestido por un camión blindado en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, durante la tarde del 31 de diciembre.

Fiscalía inicia investigación

La Fiscalía inició una investigación preliminar contra Benjamín Rojas, conductor de un camión blindado, por el delito de homicidio culposo luego de que fuera detenido en flagrancia por el atropello.

La Cuarta Fiscalía Provincial de Flagrancia de Lima Centro, a cargo del caso, dispuso el levantamiento del cadáver de la víctima y la recolección de registros fílmicos de cámaras de la Municipalidad Distrital de La Victoria y de tiendas comerciales de la zona. El Ministerio Público también anunció que realizará otras diligencias urgentes para esclarecer los hechos ocurridos en la concurrida zona comercial.

El conductor permanece bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades buscan determinar las responsabilidades y el contexto en el que se produjo el accidente, que generó reclamos de justicia por parte de la familia del menor fallecido y de comerciantes de la zona.

