Abogado de Hermes afirma que la empresa respalda a la familia del niño fallecido en Gamarra y colaborará con investigación

El abogado de la empresa cuyo camión atropelló a un niño en Gamarra confirma que se brindará soporte legal al conductor y cobertura total a la familia de la víctima. El caso se encuentra en manos de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito. Fuente: Latina Noticias

El abogado de Hermes, Vicente Amable, lamentó el fallecimiento de un niño de dos años tras el accidente ocurrido con un camión blindado de la empresa en el emporio comercial de Gamarra. Amable señaló que la compañía ha estado presente desde el primer momento y brinda asistencia y soporte a la familia afectada, mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos.

Hermes, a través de su representante legal, insistió en que la tragedia ha conmocionado a toda la organización y que la prioridad es brindar apoyo humano y material a los padres del menor. “Lamentar este penoso accidente, que enluta a una familia, y lo que está haciendo la empresa es estar presente con ellos, porque definitivamente los padres en este momento necesitan todo el aliento y el soporte para menguar el luto que están atravesando”, afirmó Amable.

La compañía aseguró que mantiene una postura colaborativa frente a las autoridades y reafirmó su compromiso de actuar con responsabilidad y transparencia. “Vamos a enfrentar la situación con la debida responsabilidad que corresponde”, agregó el abogado. Hermes indicó que no adoptará decisiones laborales apresuradas y que respetará el debido proceso durante el desarrollo de la investigación.

Finalmente, la empresa extendió sus condolencias públicas a los familiares de la víctima y reiteró su disposición a contribuir con todos los procedimientos legales y administrativos, así como a brindar el acompañamiento necesario en este difícil momento.

Gamarra: madre del niño atropellado reclama justicia a una semana del cumpleaños de su hijo| Latina Noticias

Hermes brinda respaldo y coordina servicios funerarios

El abogado de Hermes informó que la familia del menor cuenta con todo el respaldo institucional y económico desde el inicio del caso. “Ya nos hemos puesto a disposición de ellos desde el momento en que ocurrió el accidente. Parte de esto va a cubrirlo el SOAT y la parte que no cubre el SOAT lo va a cubrir nuestro seguro vehicular”, explicó Vicente Amable.

En relación a los servicios funerarios, el abogado precisó que la empresa coordinó con una funeraria especializada para asegurar la entrega de una sepultura perpetua. “Está viniendo la representante de la empresa Campo Fe para celebrar el contrato con los papás y entregarles la sepultura perpetua. Todos los elementos que comprenden este servicio están dentro del contrato que se les va a dar a ellos”, señaló Amable.

El acompañamiento proporcionado incluye la gestión de todos los trámites y la cobertura integral de los gastos, con el objetivo de aliviar en parte la carga de la familia en medio de la tragedia. La empresa recalcó su compromiso de permanecer cercana a los padres y ofrecerles soporte durante todo el proceso.

La tragedia en Gamarra expuso la vulnerabilidad de los niños en zonas comerciales y la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades. Foto: Composición Infobae Perú

Abogado informa sobre situación legal del conductor

El conductor del camión involucrado permanece detenido y está sometido a los procedimientos de ley. “El conductor en este momento está en condición de detenido, sometido a todos los procesos, análisis, pruebas y declaraciones que debe brindar para la investigación. Esto está a cargo de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito”, informó Amable.

El abogado aseguró que Hermes brinda defensa legal y acompañamiento al trabajador, quien también atraviesa una situación emocional compleja. “Hay el soporte legal que corresponde y el acompañamiento también. El conductor es un ser humano. Él está muy afectado porque es padre de familia y está conmocionado con lo que ha ocurrido”, manifestó.

Respecto a la situación laboral, Amable indicó que la empresa no ha separado al conductor, ya que corresponde esperar los resultados de la investigación. “No hemos hecho eso porque hay una investigación de por medio que determinará el nivel de responsabilidad. Habrá que esperar eso”, sostuvo. Además, el abogado explicó que la fiscalía podría incluir tanto al conductor como a la empresa como responsables en el proceso. “El conductor es responsable penalmente porque conducía el vehículo y la empresa tiene la responsabilidad por ser propietaria del vehículo. Pero ante ello vamos a enfrentarlo con la debida responsabilidad que corresponde”, concluyó.

El accidente ocurrió en una zona céntrica y concurrida de Gamarra, donde la presencia de familias y comercios era intensa por las celebraciones de fin de año. Foto: Composición Infobae Perú / Carabayllo, Acción y Ayuda.

Tragedia en Gamarra

El accidente ocurrió la tarde del 31 de diciembre en el cruce del jirón Unanue y la avenida Aviación, una zona de alta concurrencia en Gamarra. El camión blindado de Hermes atropelló al menor, que se encontraba con su familia, en medio del tráfico peatonal propio de las fiestas de Año Nuevo.

La escena generó conmoción en la comunidad y provocó la indignación de familiares y testigos, quienes reclamaron mayor control sobre el acceso de vehículos pesados a áreas de alto tránsito peatonal. “Es mi hijo chiquito”, expresó entre lágrimas Lenin Chacón, padre del menor, quien además relató que la familia se preparaba para celebrar el cumpleaños número tres de su hijo días después de la tragedia.

Madre de niño atropellado en Gamarra pide justicia| Exitosa Noticias

La madre del niño, Ana Pérez, exigió justicia y cuestionó la circulación del camión por la zona. “Yo necesito que me ayuden, que no quede impune esto. La empresa Hermes me lo mató”, manifestó. Tanto los padres como comerciantes y vecinos de Gamarra pidieron que se esclarezcan las responsabilidades y solicitaron apoyo para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

Hermes reiteró su disposición a colaborar con todas las investigaciones y a asumir las consecuencias que determine la justicia, manteniendo su respaldo a la familia y su compromiso con la transparencia en todo el proceso.