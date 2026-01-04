Perú

EsSalud advierte aumento de contagios de hongos en la piel en playas y piscinas durante el verano: ¿cómo prevenirlo?

Entre los síntomas iniciales figuran descamación, picazón leve y enrojecimiento, mientras que en las uñas se presentan cambios de color y engrosamiento

Piscinas y vestuarios elevan riesgo
Piscinas y vestuarios elevan riesgo de hongos en la piel, advierte EsSalud. (Foto: Difusíón)

Durante el verano, los casos de hongos en la piel aumentan de manera significativa, convirtiéndose en una preocupación relevante para la salud pública. El incremento de la sudoración y la mayor exposición a ambientes compartidos, como piscinas y vestuarios, favorecen la propagación de estas infecciones cutáneas. De acuerdo con EsSalud, quienes padecen enfermedades crónicas o tienen el sistema inmunológico debilitado conforman el grupo más vulnerable, ya que pueden desarrollar cuadros persistentes si no reciben un tratamiento adecuado.

La atención preventiva se vuelve aún más importante en niños y bebés. La dermatóloga Natalia Merino, de EsSalud, destaca que el entorno familiar suele ser la principal vía de contagio en los menores. Por este motivo, insiste en la necesidad de que los adultos traten cualquier infección a tiempo y sequen correctamente la piel de los pequeños después del baño. “Los adultos deben tratar oportunamente cualquier infección y secar bien la piel de los menores”, afirmó la especialista.

Hongos en la piel aumentan
Hongos en la piel aumentan en verano y afectan más a niños y personas vulnerables. (Foto: Agencia Andina)

Zonas de mayor riesgo

Las áreas más propensas a infectarse son la planta y las uñas de los pies, el área inguinal y las axilas. Estos lugares, por su tendencia a mantenerse húmedos, resultan especialmente vulnerables durante el verano. Caminar descalzo en piscinas o vestuarios públicos incrementa de manera considerable el riesgo de contagio, ya que en estos espacios es frecuente el contacto con personas portadoras que no cuentan con un diagnóstico.

La dermatóloga advierte sobre la exposición en estos ambientes, donde se desconoce si las demás personas pueden tener hongos y ser fuente de contagio. “Estamos expuestos a contacto con muchas personas que no conocemos, entonces no sabemos si esas personas tienen hongos o no y nos podrían estar contagiando”, explicó Merino, según consigna EsSalud. La prevención y el conocimiento de las zonas de riesgo son factores clave para evitar la infección.

Verano eleva casos de hongos
Verano eleva casos de hongos en la piel: EsSalud recomienda medidas de prevención. (Foto: Difusión)

Síntomas de la infección

Entre los síntomas iniciales de las infecciones por hongos destacan la descamación, la picazón leve y el enrojecimiento de la piel. Cuando la infección afecta a las uñas, pueden observarse cambios de color, como amarillento o blanquecino, así como engrosamiento de la uña.

A diferencia de las alergias o intoxicaciones, esta afección suele presentar bordes más activos y un centro más claro, patrón que facilita su identificación clínica. Reconocer estos signos en etapas tempranas permite buscar atención médica y evitar complicaciones.

Entre los síntomas iniciales figuran
Entre los síntomas iniciales figuran descamación, picazón leve y enrojecimiento, mientras que en las uñas se presentan cambios de color y engrosamiento. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo prevenir hongos en la piel?

Para minimizar el riesgo de contagio, EsSalud aconseja utilizar sandalias en duchas públicas, piscinas y playas, además de secar cuidadosamente la piel tras el baño, prestando especial atención entre los dedos y en los pliegues. Se recomienda evitar prendas ajustadas o sintéticas, ya que aumentan la sudoración, y optar por calzado abierto que favorezca la ventilación.

Es fundamental no compartir toallas, sandalias, ropa ni medias, pues estos objetos pueden convertirse en vehículos directos de transmisión. Adoptar medidas de higiene personal y mantener la piel seca son hábitos esenciales para reducir la incidencia de hongos durante la temporada de calor.

El no cumplimiento de esta
El no cumplimiento de esta obligación provoca que se acumulen montos pendientes a favor de EsSalud, los cuales pueden ser reclamados mediante procedimientos de cobranza coactiva. Foto: Congreso

Atención médica y no automedicación

Ante la aparición de lesiones sospechosas, no es recomendable recurrir a la automedicación. La doctora Merino advierte sobre los riesgos de utilizar productos de venta libre que contienen corticoides, ya que estos solo camuflan la infección. “Hay muchos productos de venta libre que contienen corticoides y solo camuflan la infección; mejoran al inicio, pero al suspenderlos el problema suele empeorar”, señaló la dermatóloga, según recoge EsSalud.

El control médico oportuno y la correcta higiene son esenciales para prevenir complicaciones y garantizar una recuperación adecuada. Consultar a un especialista y seguir las indicaciones médicas contribuye a evitar la cronicidad de las infecciones fúngicas y protege la salud de los grupos más vulnerables.

