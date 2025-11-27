Perú

Expresidente peruano Pedro Castillo es condenado a más de 11 años de prisión por el golpe de Estado

Sala Penal Especial halló responsable al expresidente, pero no por rebelión, sino por conspiración. También fueron condenados por este delito Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta

PJ confirma que Pedro Castillo
PJ confirma que Pedro Castillo es un golpista. Con este fallo queda fuera de las elecciones 2026.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente Pedro Castillo por el delito de conspiración para la rebelión y le impuso 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el golpe de Estado.

El tribunal supremo aplicó la misma pena para la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta.

Respecto a Aníbal Torres, también le hubiera correspondido los mismos años de cárcel que sus coacusados. Sin embargo, debido a que es mayor de 80 años, se redujo a 6 años y 8 meses de prisión. El tribunal también descartó suspender la pena o que esta se cumpla en arresto domiciliario o bajo reglas de conducta.

No obstante, la Sala Penal sí aceptó que la ejecución de la pena se suspenda hasta que se confirme en segunda instancia solo respecto a Aníbal Torres y Willy Huerta, quienes son los únicos condenados que se encuentran en libertad.

La sentencia dictada también incluye pena de inhabilitación y el pago de una reparación civil de 12 millones de soles, que será cancelada solidariamente por Castillo, Chávez, Torres y Huerta.

Noticia en desarrollo...

Precio del dólar vuelve a caer: Así cerró el tipo de cambio en Perú hoy 27 de noviembre

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Melissa Klug y Jesús Barco aparecen juntos en televisión: “No lo he disculpado”

La empresaria y el futbolista protagonizan su primera entrevista juntos en “Esta Noche”, programa de la Chola Chabuca, donde abordan el impacto del ampay que protagonizó Barco.

Así reaccionó Pedro Castillo al conocer su sentencia: una breve sonrisa mientras la Sala Penal le impone más de 11 años de prisión

El tribunal señaló que Castillo no tiene antecedentes, pero aplicó la agravante vinculada a su condición de presidente en funciones

Pedro Castillo y la caída de su gobierno: así se gestó el intento de autogolpe que llevó al expresidente a ser condenado a 11 años

El Poder Judicial detalló qué sucedió aquel 7 de diciembre y qué exfuncionarios están involucrados en el caso. La secuencia de hechos, reconstruida a partir de testimonios, actas y resoluciones judiciales, describe con precisión las acciones adoptadas por Castillo

Pedro Castillo EN VIVO: Poder Judicial anuncia condena de más de 11 años contra el expresidente por el golpe de Estado

Juicio oral contra el golpista y sus cómplices acabó tras 8 meses de audiencias. Sala Penal Especial los condenó por rebelión y conspiración

Pedro Castillo EN VIVO: Poder Judicial anuncia condena de más de 11 años contra el expresidente por el golpe de Estado

Betssy Chávez y Aníbal Torres reciben condenas de 11 y 6 años por el intento de golpe de Estado y rebelión

Así reaccionó Pedro Castillo al conocer su sentencia: una breve sonrisa mientras la Sala Penal le impone más de 11 años de prisión

Pedro Castillo y la caída de su gobierno: así se gestó el intento de autogolpe que llevó al expresidente a ser condenado a 11 años

Congreso inhabilita por 10 años a Willy Huerta, exministro de Pedro Castillo, por su rol en el fallido golpe de Estado

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug y Jesús Barco aparecen juntos en televisión: “No lo he disculpado”

Susy Díaz y Los Toribianitos juntos por Navidad: fecha y lugar de la Feria Panetón

Lita Pezo confesó su curioso consuelo tras perder en Viña del Mar: “Me comí una salchipapa”

Fotos y videos de Dua Lipa en San Marcos: se tomó selfies con el público, elogió la gastronomía y cantó junto a Mauricio Mesones

“Tremenda conchuda”: Magaly Medina arremete contra Tilsa Lozano por tildar de ‘Cuernejo’ a Silvia Cornejo

DEPORTES

Gustavo Costas señaló que Jefferson

Gustavo Costas señaló que Jefferson Farfán es el mejor jugador que dirigió: “Es de otro planeta, pensaba que era Maradona con 18 años”

Perú vs Conmebol: partido de leyendas por la final de la Copa Libertadores 2025

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”

Julio César Uribe se sinceró sobre posibles fichajes de Hernán Barcos y Facundo Callejo a Sporting Cristal 2026

Entradas de Alianza Lima vs Sporting Cristal: precios para ver partido en el Nacional por semifinales ida del ‘play-off’ de Liga 1 2025