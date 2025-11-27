Expresidente peruano Pedro Castillo es condenado a más de 11 años de prisión por el golpe de Estado

PJ confirma que Pedro Castillo es un golpista. Con este fallo queda fuera de las elecciones 2026.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente Pedro Castillo por el delito de conspiración para la rebelión y le impuso 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el golpe de Estado.

El tribunal supremo aplicó la misma pena para la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta.

Respecto a Aníbal Torres, también le hubiera correspondido los mismos años de cárcel que sus coacusados. Sin embargo, debido a que es mayor de 80 años, se redujo a 6 años y 8 meses de prisión. El tribunal también descartó suspender la pena o que esta se cumpla en arresto domiciliario o bajo reglas de conducta.

No obstante, la Sala Penal sí aceptó que la ejecución de la pena se suspenda hasta que se confirme en segunda instancia solo respecto a Aníbal Torres y Willy Huerta, quienes son los únicos condenados que se encuentran en libertad.

La sentencia dictada también incluye pena de inhabilitación y el pago de una reparación civil de 12 millones de soles, que será cancelada solidariamente por Castillo, Chávez, Torres y Huerta.

Noticia en desarrollo...