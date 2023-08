General PNP involucrado en investigación contra Pedro Castillo por fallido autogolpe niega participación

El expresidente Pedro Castillo al lado de Manuel Lozada, jefe policial, que ha sido involucrado en investigación por el fallido autogolpe de Estado. Foto: Ministerio del Interior.

Ayer se conoció que tres mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron incluidos por la Fiscalía de la Nación en la investigación preparatoria que se le sigue contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Uno de ellos decidió a responder las graves imputaciones. Se trata del general PNP Manuel Lozada.

Te puede interesar: Fiscalía incluye a tres mandos policiales en investigación por fallido autogolpe de Pedro Castillo

En diálogo con RPP Noticias, Lozada negó que haya tenido alguna participación el día en que Castillo Terrones quiso cerrar de manera ilegal el Parlamento y capturar otras instituciones públicas como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, entre otros. Incluso, detalló que acciones tomó cuando era el entonces jefe de la región policial de Lima.

“La verdad yo rechazo contundentemente eso, porque mi acusación es que he impedido, es que yo he dispuesto o habría dispuesto que no ingresen los congresistas al Congreso, cosa que es totalmente falsa”, enfatizó Lozada ante la consulta si dispuso que ningún parlamentario entre a las instalaciones legislativas.

Te puede interesar: Caso Los Centinelas: diez miembros del Ejército son detenidos al estar involucrados en un robo sistemático de combustible

“No he recibido nunca esa orden. Es más, he referido, dispuse por radio que se den todas las facilidades para que ingresen los congresistas y sus asesores, debiendo tener cuidado, a fin de que no sean atentados contra su integridad física”, agregó.

De otro lado, el jefe policial reveló que no escuchó el mensaje que el expresidente Castillo brindó a nivel nacional. Indicó que se enteró a través de un amigo que le comunicó cuáles fueron los anuncios. Tras tomar conocimiento, Lozada dispuso que la seguridad sea reforzada en los centros de abastos de Lima ante probables saqueos que pudieran darse producto del caos.

Te puede interesar: Ministerio del Interior no actúa ante generales de la PNP acusados de pagar a Pedro Castillo por ascenso

“(El mensaje) no lo escuché, me dijeron. Lo que he dispuesto es que, porque era un momento de incertidumbre, la gente estaba desorientada, decían muchas cosas, entonces agarré y dije, bueno hay que tener seguridad en los mercados, los centros comerciales y dispuse eso, reforzar el patrullaje policial, principalmente en los mercados, los centros comerciales previendo que podía producirse alguna alteración al orden público, después he permanecido ahí en la avenida Abancay”, recordó.

Lozada reveló también otros de los investigados Willy Huerta, exministro del Interior, le pidió que disponga abrir las rejas de la Plaza Bolivar, que se ubica cerca al Congreso, para que los simpatizantes del expresidente Castillo ingresen. Recalcó que se negó a este pedido porque, a su juicio, eso iba a provocar enfrentamientos y la posibilidad de que los parlamentarios sean agredidos.

“Antes del mensaje del expresidente Castillo, el exministro Willy Huerta me llama por teléfono y me dice si podría abrir las rejas que circundaban Palacio de Gobierno y le dije que no. Lo quería para que entren los simpatizantes o adeptos del Gobierno de ese momento. Fue antes del mensaje”, acotó.

Personas se manifiestan para reclamar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, en Lima (Perú). EFE/Aldair Mejía

“Le dije que no porque, así como iban a entrar ellos también iban a entrar los opositores y qué cosa iba a producir ahí, cualquier cosa pudo haberse producido. Podría haber ocurrido si es que hubiera abierto las rejas, yo le dije que no. Me colgó y di cuenta de inmediato a mi inmediato superior y me dijo muy bien tú respondes a lo que ordene tu comando, yo le dije sí mi general, siempre y cuando esté dentro de la legalidad, muy bien me dijo y ahí me cortó”, contó.

Conspiración

Según el diario El Comercio, el 10 de agosto pasado se abrió una indagación contra el general PNP Manuel Lozada Morales, el comandante Justo Jesús Venero Mellado y el teniente Eder Antonio Infanzón Chávez. A Lozada se le imputa cometer la comisión del presunto delito de conspiración en su calidad de coautor, mientras que a Venero e Infanzón se les acusa también por rebelión.

La Fiscalía tendrá un plazo de ocho meses para profundizar qué roles tuvieron los citados policías.