TheGrefg cumple su promesa de visitar Perú para conocer a suscriptor limeño que conquistó Twitch y disfrutar de la gastronomía

TheGrefg saluda a sus seguidores por el Año Nuevo desde Perú, a donde ha llegado para conocer a seguidor y saborear la gastronomía peruana. Video: Youtube TheGrefg

La llegada de TheGrefg a Perú se ha convertido en uno de los eventos más comentados en el mundo del streaming hispanohablante. El famoso creador de contenido español, cuyo nombre real es David Cánovas Martínez, aterrizó en Lima para cumplir una promesa única: conocer en persona a uno de sus seguidores más fieles, Rodrigo (usuario DayasR16), quien logró canjear la recompensa más alta de su canal de Twitch tras acumular 2,5 millones de puntos durante años de visualizaciones.

La historia detrás de este encuentro comenzó semanas atrás, cuando Rodrigo, seguidor de TheGrefg desde 2019, activó la recompensa exclusiva que lo hacía acreedor a una visita personal del streamer. Lo que parecía solo una dinámica virtual terminó convirtiéndose en un viaje internacional y una experiencia que ha generado contenido viral y elogios a la cultura peruana.

TheGrefg cuenta cómo un suscriptor peruano, Dayas, canjeó 2.5 millones de puntos por la recompensa 'Viajo a Perú', y cómo llegó hasta su casa para conocerlo. Video: Youtube TheGrefg

TheGrefg llega a Lima y es recibido por fanáticos en Miraflores

Nada más pisar Lima, TheGrefg compartió con su audiencia la emoción del viaje. “Jamás pensé que diría esto, pero oficialmente estamos en Perú… y también estamos en 2026”, expresó en su primer video, destacando que el país sudamericano era una parada obligatoria en su recorrido por los países clave para la comunidad hispanohablante.

El streamer se hospedó en Miraflores, uno de los distritos más emblemáticos y turísticos de la capital, y desde sus primeras transmisiones en las calles miraflorinas fue reconocido por diversos seguidores que no dudaron en pedirle fotos y saludarlo.

Cebiche, lomo saltado y pan con chicharrón encabezan el ranking personal de TheGrefg tras degustar la cocina peruana junto a seguidores.

Durante sus recorridos, TheGrefg se mostró sorprendido por el entusiasmo de sus fans peruanos y por las primeras impresiones de Lima. Compartió anécdotas, se animó a bromear con los locales y grabó sus encuentros, evidenciando el alcance de su comunidad en Latinoamérica. “En Perú sois muchísimos los que me apoyáis. Es de los países que más apoyo llega al canal desde Latinoamérica”, destacó.

TheGrefg probó el premiado 'Pan con chicharrón', ganador del Mundial de Desayunos organizado por su compatriota Ibai Llanos.

La esencia de su viaje, sin embargo, era conocer a Rodrigo, el seguidor que hizo posible la visita. Tras una breve caminata desde su hotel —casualmente ubicado a solo un minuto del departamento de DayasR16—, el streamer llegó a la vivienda del joven limeño, donde ambos compartieron un momento distendido, entre bromas y confidencias sobre la historia detrás del canje de puntos. Rodrigo, analista de datos de 24 años, relató cómo logró acumular los puntos viendo los directos de TheGrefg y cómo el destino los llevó a coincidir en Lima.

Un almuerzo y el elogio a la gastronomía peruana

La experiencia no terminó en el encuentro. Rodrigo quiso ser un anfitrión ejemplar y llevó a TheGrefg y su equipo a Panchita, un conocido restaurante limeño que ofrece clásicos de la gastronomía peruana. El almuerzo fue transmitido a través de un video en YouTube y se ha viralizado por la reacción del español ante la variedad y sabor de los platos peruanos.

TheGrefg probó la gastronomía peruana por primera vez en Lima. Visitó junto a seguidor peruano el famoso restaurante Panchita y esta fue su reacción al ceviche, la causa limeña y la chicha morada. Video: Youtube TheGrefg

La mesa incluyó cebiche mixto, causa limeña, bolitas de queso, papa a la huancaína, el premiado pan con chicharrón, lomo saltado y una refrescante chicha morada. De postre, no faltaron los tradicionales picarones y queso helado, que sorprendieron gratamente al streamer. Durante la degustación, TheGrefg y Rodrigo compartieron impresiones y realizaron un “top 4” de los platos probados, coincidiendo en sus preferencias: en cuarto lugar la causa, tercero el pan con chicharrón, segundo el lomo saltado y, como indiscutible ganador, el cebiche.

TheGrefg degusta platos peruanos junto a suscriptor limeño y hacen un ranking de sus favoritos y el resultado los deja sin palabras. Video: Youtube TheGrefg

“Todos me han gustado, pero tengo que poner un orden. He coincidido con un peruano y acabo de llegar. No me lo puedo creer”, comentó TheGrefg, visiblemente sorprendido por la calidad y variedad de la comida peruana. El streamer no dudó en elogiar la cocina local, sumándose a las figuras internacionales que han visitado el país y reconocido su gastronomía, como ya ocurrió previamente con Ibai Llanos y el concurso mundial del ‘Pan con Chicharrón’.

TheGrefg viajó a Perú para cumplir una promesa y conocer a Dayas, el suscriptor que canjeó la recompensa de 2.500.000 puntos. Video: Youtube TheGrefg

La experiencia dejó huella y fue celebrada por la comunidad digital, que no tardó en convertir los clips en tendencia. TheGrefg cerró su video con un mensaje para su seguidor y para el público peruano: “Bueno, ¿qué decirte, Dayas? Rodrigo, como primera impresión de Perú, como primer acercamiento, top, buen ambiente, buena comida, buena compañía, cumpliendo la promesa chicos, de venir aquí a Perú a conocer al gran cabronazo que me canjeó la recompensa de 2 millones y medio de puntos”.

Rodrigo, usuario DayasR16, relata cómo acumuló millones de puntos para recibir la visita exclusiva de TheGrefg en Lima.

Una vez más, la interacción entre creadores de contenido y sus audiencias trasciende fronteras digitales y físicas, generando momentos únicos que celebran la cultura, la hospitalidad y la diversidad de experiencias. El paso de TheGrefg por Perú no solo refuerza el lazo con sus seguidores, sino que posiciona al país y su gastronomía en el radar mundial de la comunidad streamer.