Westcol dijo que no teme enfrentar al español TheGrefg en pelea de boxeo: confesó que antes de ser famoso lo persiguieron con machetes por ladrón

Grefg y Westcol tendrán una pelea de boxeo - crédito @westcol y @theGrefg/IG

El mundo del streaming y el boxeo volverán a cruzar caminos en la quinta edición de La Velada del Año, el evento organizado por Ibai Llanos que se ha convertido en uno de los espectáculos más esperados en la comunidad digital.

En esta ocasión, la pelea estelar será entre Westcol (de Colombia) y TheGrefg (de España), dos de los creadores de contenido más influyentes de habla hispana, quienes han avivado su rivalidad en redes sociales en los últimos meses.

El streamer colombiano, conocido por su estilo irreverente y sus controversias en redes sociales, se enfrentará al español, quien ha consolidado su carrera en plataformas como YouTube y Twitch. Este combate ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, especialmente por la rivalidad que ha surgido entre ambos a lo largo del tiempo, marcada por desafíos y comentarios que han calentado el ambiente previo al evento.

TheGrefg, cuyo nombre real es David Cánovas Martínez, nació el 24 de abril de 1997 en España y ha construido un imperio digital con millones de seguidores. Su popularidad se disparó gracias a su contenido de videojuegos, especialmente en Fortnite, y su participación en diversas iniciativas dentro de la comunidad gamer. Sin embargo, en esta oportunidad dejará los controles de lado para demostrar su destreza en el boxeo.

TheGrefg se enfrentará en una pelea de boxeo con Westcol en el evento de Ibai - crédito grefg_official / Instagram

Por su parte, Westcol se ha convertido en una de las figuras más mediáticas del streaming en Latinoamérica. Su carisma, polémicas y transmisiones en vivo lo han llevado a destacar en plataformas digitales, y ahora tendrá la oportunidad de probarse en un terreno completamente diferente.

Ambos streamers han estado entrenando intensamente para la pelea, conscientes de que más allá del espectáculo, el orgullo y la competitividad juegan un papel fundamental, según han indicado en sus respectivas redes sociales.

“Llegó el día. Me peleo en la Velada del año V. Mi rival será Westcol. Voy a dar el 100%“, escribió TheGrefg en su perfil de Instagram junto al video de publicidad.

“Toda mi vida ha sido en contra de todo y contra todo y así me volví el streamer más importante de Latinoamérica. Esta vez no será la excepción, no hay excusas. Vamos a hacer lo que sabemos hacer, representar", expresó Westcol con las fotos de su promoción.

TheGrefg y Westcol tendrán pelea de boxeo en la Velada del Año de Ibai - crédito @TheGrefg /IG

La Velada del Año 5 se celebrará el 26 de julio de 2025 en el estadio La Cartuja de Sevilla, un recinto con capacidad para más de 60,000 espectadores. Como en ediciones anteriores, el evento no solo contará con combates de boxeo entre creadores de contenido, sino también con presentaciones musicales y sorpresas para el público.

La presentación oficial de la lista de quienes estarán en esa velada se hizo el 10 de marzo y las primeras palabras de Westcol fueron sobre su rival, el nuevo reto que se puso y la diferencia de vida que hay entre el español y él.

“Es un reto. Algo difícil y no es fácil pelear contra alguien que tiene más peso o altura que yo, pero a la final toda mi vida se ha basado en retos y en demostrar que soy capaz, de hacer cosas que la gente cree que no puedo hacer y vamos a tratar volverlo a hacer- (...) Siento que este combate es la buena vida contra la mala vida, él el bueno y yo el malo. Debo dejar todos los vicios que tengo y demostrar y dejarle a las personas que tengan lo mismo, que se pueden dejar para poder ganar“, aseguró Westcol.

Sin embargo, no fueron las únicas palabras que expresó al respecto del encuentro, pues en su cuenta de X, escribió que no tiene miedo de su contrincante, a pesar de que puede tener ciertas cualidades que lo ayuden, así como también se refirió a los obstáculos que él ha tenido que enfrentar por lo que considera que eso lo hace también un rival fuerte.

“Cuando era chiquito me persiguieron con machetes por robarme un motor de nevera para venderlo como chatarra. Me han intentado atracar con cuchillo, navaja y pistola. Es un rival difícil, obvio, pero miedo, miedo pasar por prado centro solo en la noche", aseguró el colombiano.

Palabras de Westcol por la pelea de boxeo con streamer español - crédito @westcol/X

Además del esperado enfrentamiento entre Westcol y TheGrefg, otras peleas confirmadas para la jornada son:

Pereira7 vs. Rivaldios: un duelo con gran expectación debido a la rivalidad entre ambos streamers.

Perxitaa vs. Gaspi: dos creadores de contenido que prometen una contienda intensa.

Abby vs. Roro: un enfrentamiento que ha sorprendido a muchos, con Roro aceptando el reto de subirse al ring.

Andoni vs. Carlos Belcast: una pelea marcada por la diferencia de tamaño entre los contendientes, lo que añade un elemento extra de emoción.

Alana vs. Ari Geli: una de las dos peleas femeninas de la noche, con dos competidoras listas para darlo todo en el cuadrilátero.

Viruzz vs. Tomás Mazza: el experimentado Viruzz se enfrentará al argentino Tomás Mazza, en una de las peleas más esperadas por los fanáticos del boxeo dentro del evento.