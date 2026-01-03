Perú

Mujeres peruanas protagonistas del 2025: talento, liderazgo y reconocimiento

Desde roles pioneros en liderazgo juvenil hasta reconocimientos científicos y artísticos, el avance de referentes femeninas inspira el panorama social y profesional del país

Guardar
Mujeres peruanas que destacaron durante
Mujeres peruanas que destacaron durante el 2025. Composición Infobae Perú.

El año 2025 consolidó a un grupo de mujeres peruanas como protagonistas de una transformación visible en los ámbitos nacional e internacional. Ciencia, literatura, música, justicia ambiental, tecnología y deporte son algunos campos donde sus aportes dejaron huella, sirviendo como ejemplo para las nuevas generaciones y afianzando el rol de las mujeres como referentes clave en el Perú y el extranjero.

Entre los nombres destacados figuran Carmen Ollé, Ruth Shady, Mimy Succar, Olivia Bisa, Narda Mendoza, Nataly Andrea Rojas y Vania Torres, cuyos logros y reconocimientos durante 2025 reflejaron el avance de la equidad y diversidad en distintos frentes.

Carmen Ollé

Uno de los hitos literarios del año fue la distinción de Carmen Ollé con el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2025, otorgado por la Universidad de Talca en Chile. Ollé, reconocida por su obra Noches de adrenalina, es considerada una de las figuras más influyentes de la literatura contemporánea peruana y ha sido elogiada por su “fuerza, militancia y profundidad estética”.

En 2025, publicó Me gustan los atardeceres tristes, calificado entre los títulos más notables de su trayectoria reciente. La crítica la ubica junto a autoras como Cristina Peri Rossi, Cristina Rivera Garza, Samanta Schweblin y Mariana Enríquez, premiadas anteriormente con el mismo galardón.

Ruth Shady

En el ámbito científico, Ruth Shady reafirmó su liderazgo como directora de la Zona Arqueológica Caral y docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde la década de 1990, sus investigaciones han sido clave para identificar la Civilización Caral, reconocida como la más antigua de América (3.000–1.800 a. C.), contemporánea de Mesopotamia y Egipto. Entre sus hallazgos recientes destaca la “Dama de los Cuatro Tupus”, símbolo del rol femenino en la organización sociopolítica de las civilizaciones andinas tempranas.

En diciembre de 2025, fue homenajeada por la organización Ciencia Andina Visionarios de la Universidad del Pacífico por sus más de treinta años de trayectoria, en un contexto donde ella y su equipo han enfrentado amenazas provenientes de traficantes de terrenos en la zona arqueológica.

El equipo de investigación ha
El equipo de investigación ha sido atacado y continúa trabajando bajo la presión de estas amenazas. Uno de los subdirectores fue agredido y tuvo que tomar licencia. (Composición: Infobae/ Jazmine Angulo / Andina)

Mimy Succar

El escenario musical internacional fue testigo del ascenso de Mimy Succar, quien junto a su hijo Tony Succar fue galardonada en los Grammy 2025 celebrados en Estados Unidos.

La cantante peruana, de ascendencia japonesa, recibió dos premios: Mejor Álbum Tropical Latino por Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional) y Mejor Interpretación de Música Global por la pieza “Bemba Colorá”, interpretada junto a Gloria Estefan y Sheila E. Estos premios reflejaron la proyección y huella de los artistas peruanos en la escena mundial.

Mimy Succar posa en la
Mimy Succar posa en la sala de prensa con el premio al mejor álbum tropical latino por "Alma, Corazón y Salsa" y a la mejor interpretación de música global durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Olivia Bisa

Olivia Bisa Tirko, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra (provincia de Datem del Marañón), recibió el Premio Global 2025 a la Justicia Ambiental y Climática, entregado por la organización Forum Eco-Social Transformations de Viena tras ser seleccionada entre veintidós candidaturas globales. S

u liderazgo ha sido fundamental para visibilizar los efectos del derrame ocurrido en el Oleoducto Norperuano en 2022, que comprometió la seguridad alimentaria y las fuentes de agua de su comunidad. El reconocimiento internacional llegó en medio de amenazas y hostigamientos contra ella, su entorno familiar y otros defensores indígenas en la Amazonía peruana.

Foto: Paula Elizalde / Infobae
Foto: Paula Elizalde / Infobae

Narda Mendoza

En el plano social, Narda Mendoza fue distinguida con la Orden al Mérito de la Mujer 2025, máximo reconocimiento otorgado por el Estado peruano a mujeres destacadas en igualdad, cultura y derechos civiles. Al frente del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), Mendoza centró su labor en la promoción de los derechos de las mujeres afroperuanas y la lucha activa contra el racismo.

Expresó: "Me siento honrada de formar parte de esta comunidad de mujeres que trabajan incansablemente por un futuro más igualitario y justo." Fue la única representante de la agenda afroperuana entre las trece galardonadas del año, y es considerada una colaboradora relevante en procesos de reparación histórica.

Narda Mendoza, activista afroperuana, recibiendo
Narda Mendoza, activista afroperuana, recibiendo la Orden de Mérito de la Mujer 2025. Foto: Narda Mendoza / Facebook

Nataly Andrea Rojas

El ámbito científico y tecnológico resaltó a Nataly Andrea Rojas Barnett, ingeniera de veintitrés años y egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien se convirtió en la primera peruana en liderar una misión análoga internacional. Rojas dirigió en 2023 la misión Aurora en Polonia, un experimento pionero sobre la vida humana en Marte, y sumó experiencia en Turquía y en la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).

Ha sido seleccionada para un programa de liderazgo en la Universidad de San Diego, al que accede solo el 0,27 % de los postulantes. La ingeniera reconoce el respaldo de su formación académica y ya es vista como referente entre los jóvenes científicos peruanos.

Nataly Rojas es la primera
Nataly Rojas es la primera mujer peruana en asumir el liderazgo de una misión análoga a Marte, un proyecto internacional que simula las condiciones de vida en el planeta rojo. La misión evalúa capacidades técnicas, científicas y la resistencia emocional en situaciones extremas de aislamiento. (Composición: Infobae / Facebook: Nataly Andrea Rojas Barnett)

Vania Torres

En el deporte, Vania Torres se consagró campeona mundial en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, realizado en Sunzal, El Salvador, con una puntuación de 12,43. Superó a la argentina Lucía Cosoleto y a la brasileña Aline Adsaka, obteniendo la medalla de oro, y consolidando la posición del surf femenino en el país. Torres, quien estudia Psicología Clínica en Argentina, señaló: “¡Arriba Perú! Gracias a todas las personas que me apoyan en este camino maravilloso que aún no termina. A mi familia, al team Perú, a mis auspiciadores y a mi entrenador. Vamos por más.”

Consultada sobre el avance femenino en el surf por la revista COSAS, destacó el espacio abierto tras los logros de Sofía Mulanovich y remarcó: “Cada logro que conseguimos nos ayuda a tener más visibilidad y a demostrar que podemos alcanzar metas importantes.”

Vania Torres se consagró campeona
Vania Torres se consagró campeona mundial en El Salvador. Crédito: IPD

El avance de estas mujeres peruanas destacadas demuestra la capacidad de nuevas generaciones de romper barreras y proyectar figuras nacionales que impactan y transforman escenarios internacionales en sus respectivos campos.

Temas Relacionados

Mujeres peruanas destacadasCarmen OlléRuth ShadyMimy SuccarOlivia BisaNarda MendozaNataly Andrea RojasVania Torres

Más Noticias

Tres niños permanecen internados en el Hospital del Niño de Breña por quemaduras graves causadas por pirotécnicos

Los tres menores reciben atención especializada en cirugía plástica, quemados y traumatología. Uno presenta quemaduras en el 20% de su cuerpo y en los ojos; otro, lesiones en las piernas por cohetecillos. El tercero sufrió heridas múltiples en la mano

Tres niños permanecen internados en

Presidente de FC Cajamarca explicó su ocupación e ingresos económicos para fichar a Hernán Barcos y otros exjugadores de Alianza Lima

Edisson Omar Zavaleta rompió su silencio sobre el inédito mercado de pases que viene realizando su equipo tras ascender a la Liga 1. Además, confesó que está invirtiendo en infraestructura deportiva

Presidente de FC Cajamarca explicó

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima: partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ cerrarán la primera etapa frente las chorrillanas y buscarán recuperar el liderato tras fallo en contra por el clásico. Entérate los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Alianza

INPE descubre antena y repetidores ilegales ocultos bajo tierra en exteriores del penal de Challapalca

Las autoridades indicaron que los equipos detectados habrían sido instalados para facilitar comunicaciones no autorizadas de los internos

INPE descubre antena y repetidores

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos en el cierre de la primera fase

Universitario se enfrentará a Deportivo Wanka, mientras que Alianza Lima y Regatas protagonizarán el duelo de la jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes

Resultados de la fecha 11
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

2026: el año de un

2026: el año de un nuevo rumbo para Perú, elecciones y la promesa de hacer un país más próspero

Los escándalos que sacudieron al Gobierno en 2025: el derrumbe de Dina Boluarte y el incierto rumbo con José Jerí

Los escándalos que sacudieron el Congreso en este 2025

Corrupción, coimas y mafias en el primer puerto del Perú: Gobernadores de los últimos 20 años acusados de liderar organizaciones criminales en el Callao

Ministro del Interior detalla operativo policial tras enfrentamiento de presuntos mineros ilegales en bocamina

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán cuestiona imparcialidad de

Paco Bazán cuestiona imparcialidad de Magaly Medina y compara su caso con el de María Pía Copello y Paolo Guerrero

Yarita Lizeth derrite a sus fans con romántica promesa de amor para Alejandro Páucar en su cumpleaños

Karla Tarazona descarta bodas simbólicas con Christian Domínguez y afirma: “Esta vez tiene que ser de verdad”

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Redes sociales en Perú 2025: virales, polémicas y tendencias que marcaron el año entre memes, protestas, identidad y consumo

DEPORTES

Presidente de FC Cajamarca explicó

Presidente de FC Cajamarca explicó su ocupación e ingresos económicos para fichar a Hernán Barcos y otros exjugadores de Alianza Lima

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima: partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos en el cierre de la primera fase

Se suma a la desaparición de GOLPERU: DirecTV dejará de hacer programas deportivos en el Perú

Paolo Guerrero mandó fuerte mensaje sobre la interna de Alianza Lima tras renovar: “Debemos mejorar la unión”