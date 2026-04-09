Perú

Rafael López Aliaga afirma que si es presidente renunciará a su sueldo, seguridad del Estado y auto oficial: “No quiero nada”

El líder de Renovación Popular anunció que, de llegar a la presidencia, no cobrará sueldo, no accederá a la seguridad estatal ni hará uso del ‘cofre’, sino su propio vehículo

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Rafael López Aliaga
López Aliaga afirma que, de llegar a la presidencia, no cobrará salario, no usará auto oficial ni seguridad estatal, y pagará su gasolina, comida y viajes por su cuenta

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció este miércoles que, de llegar a la presidencia, renunciará a su salario, a la seguridad del Estado y al uso de auto oficial, conocido como ‘cofre’.

“Sí hay plata, hay mucha plata. Solamente que hay que ahorrarla. Hay que tener austeridad, empezando por el presidente”, dijo en un mitin de cierre de campaña realizado en el emporio comercial de Gamarra, considerado el más grande de Latinoamérica.

“En mi caso, les digo: no voy a cobrar nunca un centavo de presidente. Mi carro lo sigo usando. Voy a usar mi gasolina, yo me la voy a pagar. Mi comida me la voy a pagar yo, como lo he hecho en la alcaldía también. Mi seguridad personal me la pago yo. Mi pasaje de avión me lo voy a pagar yo”, siguió.

Agregó que estos planteamientos tienen “desesperada a toda la izquierda corrupta que todo lo ve el Estado”, pese a que las últimas encuestas difundidas antes de la prohibición electoral consideraban que había bajado en las preferencias.

Promueve la idea de que el ahorro y la austeridad deben empezar por el presidente, destacando que hay recursos en el Estado que pueden ser mejor administrados
Promueve la idea de que el ahorro y la austeridad deben empezar por el presidente, destacando que hay recursos en el Estado que pueden ser mejor administrados

“Vamos a darle ejemplo, poner el nivel muy alto, casi inigualable se lo va a poner. No quiero nada del Estado. Estoy aquí jubilado, claramente, a mucha honra. Yo ya soy pensión 65, ya soy promoción de muchos por acá”, agregó entre risas.

El exalcalde de Lima añadió que el programa de asistencia solidaria Pensión 65, una subvención económica de S/ 250.00 cada 2 meses para los adultos mayores en extrema pobreza, lo subiría “a partir de este 28 de julio” a 500 soles mensuales.

“Esa ridiculez que reciben ahora pasa a 500 soles por mes. Los jubilados de la ONP (Oficina de Normalización Previsional) mínimo van a tener sueldo mínimo vital. Vamos a hacer la redistribución de la riqueza, vamos a poner justicia en este país. La tercera edad no puede ser maltratada, la tercera edad no puede ser abandonada”, siguió.

“Mi padre con 225 soles de jubilación, ¿con qué iba a hacer el viejo? Nada. Y no le digo los detalles, pero hay momentos que ya hay que comprar pañales”, mencionó.

López Aliaga
Señala que sus propuestas generan molestia en “la izquierda corrupta” por no depender del Estado para su seguridad o sustento

Arremetida

En la víspera, López Aliaga arremetió contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a quien calificó como “delincuente” durante un mitin en la provincia limeña de Cañete, a días de los comicios generales del 12 de abril.

El candidato pidió a sus partidarios no confiar en las encuestas sobre las preferencias de voto, pese a la prohibición legal de difundirlas, vigente desde el lunes por disposición de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

“No le crean nada, son mentirosos, ya nos mintieron hace cuatro años. Me pusieron sexto, séptimo. Terminé tercero. Ahorita yo tengo más, ya no me la hacen“, dijo, aunque el incumplimiento de esa orden se sanciona con multas de entre diez y cien unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 55.000 y 550.000 soles.

“Miren, le doy información de mis fuentes: en este momento, Renovación Popular tiene 25% por ciento en todo el Perú”, agregó al subrayar que, con esos resultados, su partido superaría la valla, es decir, alcanzaría el mínimo de votos exigido por ley para mantener su inscripción y representación.

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