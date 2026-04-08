¿Vuelve la PIP? Congreso plantea reactivar la Policía de Investigaciones para frenar al crimen organizado

Los asesinatos no se detienen en el Perú , a pesar del estado de emergencia - crédito Andina

El Congreso de la República ha planteado un ambicioso cambio estructural en la lucha contra la delincuencia en el Perú. Un proyecto de ley presentado por el congresista Isaac Mita Alanoca propone la reactivación de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) como un organismo especializado en la investigación científica del delito, con autonomía y enfoque en el combate del crimen organizado.

La iniciativa también plantea una medida de alto impacto: reincorporar hasta 15 000 policías retirados de la Policía Nacional del Perú (PNP) para tareas de asesoría y apoyo en casos complejos. La propuesta busca reforzar la capacidad operativa del Estado en un contexto marcado por el aumento de la criminalidad y la demanda de respuestas más efectivas.

Reactivación de la PIP: investigación científica y autonomía institucional

La unificación policial en 1985 integró a la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana en la nueva Policía Nacional del Perú, optimizando recursos y funciones. (Andina)

La iniciativa legislativa propone crear nuevamente la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) como un organismo público especializado, adscrito al Ministerio del Interior, pero con autonomía funcional, administrativa y presupuestal. Su enfoque central será la investigación científica del delito, con especial énfasis en estructuras criminales organizadas.

De acuerdo con el proyecto, la PIP tendría competencias para investigar todas las modalidades delictivas, priorizando aquellas de mayor impacto como homicidios, extorsión, secuestro, ciberdelincuencia y tráfico ilícito de drogas. Para ello, se plantea el uso de herramientas modernas como inteligencia operativa, análisis criminal y técnicas forenses, en coordinación permanente con el Ministerio Público.

En términos de organización, la entidad contaría con una Dirección General como máximo órgano de conducción, además de direcciones especializadas en distintos tipos de delitos. A ello se sumarían unidades regionales de investigación criminal, diseñadas para responder a la realidad delictiva de cada zona del país.

El proyecto también contempla la creación de una Escuela Nacional de Investigación Criminal, encargada de formar y especializar a los agentes, así como un Laboratorio Criminalístico Nacional, que brindaría soporte técnico mediante peritajes científicos. Estas herramientas buscan fortalecer la calidad de las investigaciones y mejorar la recolección de pruebas dentro del marco del Código Procesal Penal.

Entre sus funciones principales, la PIP tendría la responsabilidad de investigar delitos graves y complejos, elaborar planes de investigación junto a fiscalías especializadas y generar estadísticas sobre la evolución de la criminalidad, información clave para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad.

Incorporación de policías retirados: hasta 15 000 agentes en una primera fase

La inclusión de mujeres en la Policía de Investigaciones en 1955 rompió barreras, permitiendo su participación en roles esenciales, como la protección infantil y la investigación policial. (Andina)

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es la posibilidad de reincorporar a efectivos en situación de retiro de la PNP, bajo un régimen especial de contratación. Según el documento, podrán postular aquellos que no superen los 65 años, cuenten con buen estado de salud, no registren antecedentes disciplinarios o penales y acrediten experiencia en investigación criminal o inteligencia operativa.

En una primera etapa, se prevé la incorporación de hasta 15 000 agentes retirados, cifra que estará sujeta a evaluación presupuestal. Estos profesionales no asumirían funciones operativas directas, sino que se enfocarían en tareas de asesoría técnica, acompañamiento a nuevas promociones y apoyo en investigaciones complejas, aprovechando su experiencia acumulada en años de servicio.

La propuesta también incluye un proceso de reconversión funcional para el Grupo Terna, cuyos integrantes podrían integrarse voluntariamente a la nueva PIP tras recibir capacitación especializada en técnicas de investigación, manejo de evidencias y redacción de informes judiciales.

Un modelo con raíces históricas en el Perú

El origen de la Policía de Investigaciones está vinculado a la Sección Antropométrica, creada en 1882, que inició un nuevo enfoque en la identificación criminal, revolucionando la justicia. (BNP)

La propuesta de reactivar la PIP retoma una institución con una larga trayectoria en el país. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX, con la creación de unidades dedicadas a la identificación criminal, y se consolidaron en 1922 con la profesionalización de la investigación policial.

Durante décadas, la Policía de Investigaciones del Perú se caracterizó por su enfoque técnico y científico, incorporando avances como la dactiloscopía, la criminalística y el análisis forense. Su integración a organismos internacionales como INTERPOL fortaleció además su capacidad para enfrentar delitos transnacionales.

Sin embargo, en 1985, un proceso de reforma impulsó la unificación de las fuerzas policiales, dando origen a la actual Policía Nacional del Perú (PNP). Desde entonces, las funciones de investigación quedaron integradas dentro de una estructura única.

La iniciativa legislativa busca ahora recuperar ese modelo especializado, en un contexto marcado por el incremento de delitos complejos y la necesidad de fortalecer la investigación criminal en el país.