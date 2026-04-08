Renato Rossini Jr. deja entrever que Ale Fuller le fue infiel en ‘La Granja VIP’: “Había una cercanía dudosa”

Renato Rossini Jr. deja entrever que Ale Fuller le fue infiel en ‘La Granja VIP’.

La convivencia y las confesiones dentro de ‘La Granja VIP Perú’ siguen dando que hablar. Esta vez, el protagonista fue Renato Rossini Jr., quien abrió su corazón y dejó entrever que su relación con la actriz Ale Fuller terminó por la aparición de una tercera persona y actitudes ambiguas que lo hicieron tomar distancia.

Sus palabras, compartidas en una conversación franca con Pablo Heredia, han reavivado la polémica y el interés del público por los romances y quiebres sentimentales en la farándula local.

Renato Rossini Jr: “Me fui porque había una cercanía dudosa”

Durante una charla distendida en la casa de ‘La Granja VIP’, Renato Rossini Jr. relató cómo se fue gestando el fin de su romance con Ale Fuller. Sin mencionar nombres explícitos, el actor dejó claro que la presencia de otra persona fue determinante en su decisión:

“En su momento, cuando yo me voy para allá, ya había muchas cosas que me hacían ruido. El tipo me odiaba. Ya te vas a imaginar, porque yo lo atrasé” confesó.

Pablo Heredia confesó también que el sujeto en cuestión también habria estado en su relacion con Ale Fuller.

“Él estaba desde mucho antes, desde mi época. Viene remándola desde la mitad de mi relación”, aseguró el actor argentino.

Rossini Jr. explicó que la situación se tornó “medio turbia” cuando Ale Fuller y el tercero en discordia compartieron tiempo durante la postproducción de una película en la que ambos participaban.

“Mientras estaba conmigo, se quebró la relación y no pudieron seguir avanzando la película hasta el estreno. Pero cuando retomaron la edición, había mucho tiempo de los dos juntos. Todo eso es medio raro… Yo, sabiendo esto, preferí irme, porque sabía el antecedente”, agregó.

Renato Rossini Jr. deja entrever que Ale Fuller le fue infiel: “Había una cercanía dudosa”

Renato Rossini: “Preferí dar un paso al costado”

El hijo de Renato Rossini fue claro en que no hubo una ruptura dramática, sino una decisión consciente ante la falta de transparencia y consideración:

“Prefiero dar un paso al costado, algo que a mí no me va a sumar. ¿Por qué no me puedes decir las cosas como son? Tan fácil es decir: ‘Siento esto por esta persona, no he superado esto, me preocupa más mi vida profesional’. Eso, mejor chau y haz tu vida”, reflexionó.

El actor admitió que el tiempo le dio la razón y que, gracias a amigos en común, finalmente confirmó sus sospechas sobre la cercanía entre Ale Fuller y su colega:

“El otro día la vi con mi compadre. Entonces, es como que ya demasiado, pues. Yo doy un paso al costado por la falta de consideración y la cercanía dudosa por parte de él”, sentenció.

Pablo Heredia y la complicidad en la conversación

La conversación con Pablo Heredia fue clave para que Renato Rossini Jr. se sincerara.

Heredia, con su característico humor, comentó sobre dicho sujeto habría estado pendiente de Ale Fuller desde que él habia estado con l actriz de ‘Ven, Baila, Quinceañera’.

Ambos coincidieron en que las señales estaban ahí y que, en temas del corazón, es preferible ser honesto y cortar por lo sano antes que alimentar una relación donde reina la desconfianza.

Renato Rossini Jr. confesó en ‘La Granja VIP Perú’ que la cercanía de Ale Fuller con otro hombre motivó el fin de su relación.

Ale Fuller: una historia de amor y desencuentros

La relación entre Ale Fuller y Renato Rossini Jr. fue, durante un tiempo, una de las más comentadas en el ambiente artístico peruano. Ambos compartieron proyectos y se mostraron cercanos en redes sociales. Sin embargo, los rumores sobre la presencia de una tercera persona y el desgaste de la relación siempre estuvieron presentes.

La confesión de Rossini Jr. parece confirmar lo que muchos intuían: la relación terminó no solo por motivos personales, sino por la aparición de un tercero que generó incomodidad y dudas.

Ale Fuller se burla de Renato Rossini tras declararse célibe desde hace dos años: "Estoy confundida". (Captura: Amor y Fuego)

Por ahora, Renato Rossini Jr. continúa en ‘La Granja VIP Perú’, enfocado en la competencia y en nuevos proyectos personales. Ale Fuller, por su parte, ha optado por mantener la reserva sobre su vida sentimental, aunque su nombre sigue siendo tendencia cada vez que surge un nuevo episodio relacionado con su pasado amoroso.

El caso es un recordatorio de que, incluso en el ambiente artístico, el amor y la confianza pueden verse desafiados por la cercanía y la convivencia, y que a veces, lo mejor es saber cuándo dar un paso al costado.

Renato Rossini Jr. continúa en ‘La Granja VIP Perú’. IG