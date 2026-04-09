Ethel Pozo aclara que no es amiga de Melissa Klug tras rumores de favoritismo en ‘La Granja VIP’

Ethel Pozo aclaró en conversación con Ric La Torre que no mantiene amistad con Melissa Klug ni con ningún participante del reality.

La polémica sobre un supuesto favoritismo en ‘La Granja VIP Perú’ alcanzó un nuevo punto de ebullición tras las recientes declaraciones de Ethel Pozo. La conductora del reality, que se transmite por Panamericana TV, salió al frente para aclarar su posición y negó ser amiga de Melissa Klug o de algún otro participante. Sus palabras llegan en medio de un ambiente tenso, marcado por enfrentamientos, confesiones cruzadas y una convivencia cada vez más fracturada.

Ethel Pozo: “No soy amiga de Melissa Klug ni de nadie en el reality”

En una conversación con Ric La Torre en su post-show tras la última emisión de ‘La Granja VIP Perú’, Ethel fue enfática:

“No me une una amistad con Melissa Klug, ni con nadie en La Granja. Quiero aclararlo porque mucha gente en redes piensa que soy amiga de alguien en el programa y no lo soy”, explicó la conductora, despejando los rumores que circulaban sobre su supuesta cercanía con la empresaria.

La hija de Gidela Valcárcel detalló que su vínculo con Melissa se limita al ámbito profesional y a la experiencia televisiva.

“Por los años que tengo entrevistándola, casi nunca habla. El productor anterior decía siempre que Melissa vale por lo que calla, no por lo que habla”, relató, subrayando que su relación se basa en la dinámica propia de la televisión y no en una amistad fuera de cámaras.

Ethel Pozo asegura que le cree a Melissa Klug cuando conversó con ella acerca de sus concflictos con Pamela López. La Granja Vip

La raíz del rumor: enfrentamientos entre Pamela López y Melissa Klug

El origen de los comentarios sobre favoritismo se remonta a la disputa mediática entre Pamela López y Melissa Klug, quienes han protagonizado varios cruces tanto dentro como fuera del reality.

Pamela confesó que Christian Cueva, padre de sus hijos, habría tenido romances extramatrimoniales con varias mujeres, entre ellas Melissa Klug. Por su parte, la empresaria respondió en la última gala de eliminación señalando que Pamela habría tenido un affair con Diego Chávarri, su compañero en el reality.

Estos episodios, sumados a la interacción frecuente entre Ethel y Melissa en el programa, dieron pie a las especulaciones en redes sociales sobre una supuesta preferencia de la conductora hacia Klug.

Melissa Klug reveló en La Granja VIP que Pamela López habría tenido un romance con Diego Chávarri, según Christian Cueva. La Granja VIP / Panamericana Televisión

“¿Le creíste?”: la entrevista que despejó dudas

Durante su charla con Ric La Torre, Ethel Pozo explicó cómo abordó la entrevista con Melissa Klug:

“Sí le creí. Arranqué diciéndole: ‘Melissa Klug, por los años que tengo entrevistándola, casi nunca habla. Me vas a hablar’. Ella me dijo que sí, y fue clara en su versión”, relató.

Ethel insistió en que, desde su rol de conductora, busca que los participantes aclaren las versiones que circulan en el reality, especialmente cuando las acusaciones involucran a terceros y afectan la dinámica grupal.

En la misma conversación, Ethel cuestionó a Melissa sobre la posibilidad de aclarar directamente con Pamela los rumores que han alimentado la tensión en la casa:

“¿Por qué en este momento en la granja no le dices: ‘Quiero aclararte que jamás estuve con él’?”, preguntó Ethel, a lo que Melissa respondió que ya lo había dicho públicamente y que Pamela afirmaba creerle porque, según ella, así se lo había contado Christian Cueva.

Para la conductora, la clave está en evitar la difusión de información no verificada y buscar el diálogo directo para evitar malentendidos que puedan escalar en la convivencia.

¡Fuego en la farándula! Melissa Klug revela que Pamela López recorrió todos los canales hablando de ella con un fin económico, ignorando a las otras supuestas mujeres de una lista de infidelidad.

El futuro de ‘La Granja VIP Perú’: desafíos y convivencia bajo la lupa

Mientras los conflictos personales siguen marcando el ritmo del reality, la producción y la conducción enfrentan el reto de mantener la equidad y el respeto en la dinámica grupal.

Las nominaciones, los cruces y las estrategias seguirán poniendo a prueba la convivencia, mientras la audiencia exige imparcialidad y transparencia en cada gala.