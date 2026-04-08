Cusco FC vs Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

¡Arrancó el partido! Cusco FC se mide ante Flamengo, vigente campeón de América, en la altura del Estadio Garcilaso de la Vega.
¡Salen los equipos al gramado del Estadio Garcilaso de la Vega!
Alineaciones confirmadas
Cusco FC: Díaz, Fuentes, Ampuero, Bolívar, Ruidias, Valenzuela, Soto, Colitto, Silva, Carabajal, Callejo.
Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Everton Araujo, De la Cruz, Paquetá, Carrascal; Henrique, Plata.
Con Facundo Callejo a la cabeza, así fue la llegada de Cusco FC al estadio Inca Garcilaso de la Vega para el choque con Flamengo por la Copa Libertadores 2026. El delantero argentino también será el capitán de los ‘dorados’.
Así fue la llegada de Flamengo al estadio Inca Garcilaso de la Vega para el choque con Cusco FC por la Copa Libertadores. El ‘mengao’, vigente campeón del certamen, saldrá con sus mejores hombres ante los peruanos.
Hermosa postal del cielo cusqueño sobre el estadio Inga Garcilaso de la Vega, en la previa del choque entre Cusco FC y Flamengo por la Copa Libertadores 2026.
Flamengo se alista para su estreno en la Copa e inicia la defensa de la corona a 3.400 m.s.n.m.
Leonardo Jardim está listo para iniciar con Flamengo el camino en la Copa Libertadores 2026, escenario que considera complicado por la cantidad de dificultades que aparecerán durante el recorrido. El primer obstáculo del actual monarca de América será Cusco FC.
¡Día de partido! Cusco FC inicia hoy, miércoles 8 de abril, su camino en el Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El elenco dorado debutará nada menos que ante el vigente campeón del torneo, Flamengo, en un exigente desafío en la altura de la ciudad imperial.
Cusco FC asumirá el reto con los pronósticos en contra, pero apelará a la altura como su principal aliada para intentar dar la sorpresa en casa. El equipo dirigido por Miguel Rondelli llega con el respaldo de la gran campaña realizada en 2025, en la que se consagró subcampeón de la Liga 1. Si bien en la presente temporada ha mostrado cierta irregularidad en el torneo local, el conjunto cusqueño arriba con confianza tras su reciente triunfo como visitante ante Melgar, resultado que le permite encarar su debut en la Copa Libertadores con un impulso anímico importante.