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Cusco FC vs Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

La escuadra imperial inicia su camino en la ‘gloria eterna’ enfrentando al vigente campeón del continente. Mantente informado con nuestra cobertura en tiempo real y descubre todos los detalles previos al pitazo inicial

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00:30 hsHoy

¡Arrancó el partido! Cusco FC se mide ante Flamengo, vigente campeón de América, en la altura del Estadio Garcilaso de la Vega.

00:26 hsHoy

¡Salen los equipos al gramado del Estadio Garcilaso de la Vega!

23:49 hsAyer

Alineaciones confirmadas

Cusco FC: Díaz, Fuentes, Ampuero, Bolívar, Ruidias, Valenzuela, Soto, Colitto, Silva, Carabajal, Callejo.

Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Everton Araujo, De la Cruz, Paquetá, Carrascal; Henrique, Plata.

Cusco FC.
Once de Cusco FC para el partido ante Flamengo por Copa Libertadores 2026.
Cusco FC.
Once de Flamengo para el partido ante Cusco FC por Copa Libertadores 2026.
23:39 hsAyer

Con Facundo Callejo a la cabeza, así fue la llegada de Cusco FC al estadio Inca Garcilaso de la Vega para el choque con Flamengo por la Copa Libertadores 2026. El delantero argentino también será el capitán de los ‘dorados’.

Flamengo.
La llegada de Cusco FC al estadio Garcilaso de la Vega para el partido ante Flamengo por Copa Libertadores 2026.
23:36 hsAyer

Así fue la llegada de Flamengo al estadio Inca Garcilaso de la Vega para el choque con Cusco FC por la Copa Libertadores. El ‘mengao’, vigente campeón del certamen, saldrá con sus mejores hombres ante los peruanos.

Flamengo.
Llegada de Flamengo al estadio Garcilaso para el choque con Cusco FC por Copa Libertadores 2026.
23:28 hsAyer

Hermosa postal del cielo cusqueño sobre el estadio Inga Garcilaso de la Vega, en la previa del choque entre Cusco FC y Flamengo por la Copa Libertadores 2026.

Copa Libertadores.
Así luce el estadio Inca Garcilaso de la Vega a poco del Cusco FC vs Flamengo por Copa Libertadores 2026.
20:16 hsAyer

Flamengo se alista para su estreno en la Copa e inicia la defensa de la corona a 3.400 m.s.n.m.

Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, se alista para iniciar su participación en el torneo más prestigioso del continente a nivel de clubes. Crédito: Instagram Flamengo.
Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, se alista para iniciar su participación en el torneo más prestigioso del continente a nivel de clubes. Crédito: Instagram Flamengo.
20:11 hsAyer

Leonardo Jardim, técnico de Flamengo, manda advertencia a Cusco FC en la previa del partido por Copa Libertadores 2026: “No existe lo fácil”

El entrenador del ‘mengao’ tomará los recaudos necesarios para su visita al estadio Inca Garcilaso de la Vega. “Tenemos que hacer un cambio estructural”, dijo

Leonardo Jardim tomará recaudos para el debut contra Cusco FC. - Crédito: Flamengo
Leonardo Jardim tomará recaudos para el debut contra Cusco FC. - Crédito: Flamengo

Leonardo Jardim está listo para iniciar con Flamengo el camino en la Copa Libertadores 2026, escenario que considera complicado por la cantidad de dificultades que aparecerán durante el recorrido. El primer obstáculo del actual monarca de América será Cusco FC.

Leer la nota completa
06:43 hsAyer

¡Día de partido! Cusco FC inicia hoy, miércoles 8 de abril, su camino en el Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El elenco dorado debutará nada menos que ante el vigente campeón del torneo, Flamengo, en un exigente desafío en la altura de la ciudad imperial.

06:43 hsAyer

Así llega Cusco FC al partido

Cusco FC asumirá el reto con los pronósticos en contra, pero apelará a la altura como su principal aliada para intentar dar la sorpresa en casa. El equipo dirigido por Miguel Rondelli llega con el respaldo de la gran campaña realizada en 2025, en la que se consagró subcampeón de la Liga 1. Si bien en la presente temporada ha mostrado cierta irregularidad en el torneo local, el conjunto cusqueño arriba con confianza tras su reciente triunfo como visitante ante Melgar, resultado que le permite encarar su debut en la Copa Libertadores con un impulso anímico importante.

Cusco FC es el subcampeón del Perú.
Cusco FC es el subcampeón del Perú. Crédito: Prensa club

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