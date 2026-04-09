La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont: una protagonista de campaña y otra de perfil discreto

La amistad entre Kyara Villanella y Kristen Belmont, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont, marca la recta final de la campaña electoral

La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Ricardo Belmont, marca la recta final de la carrera electoral rumbo a las elecciones del próximo 12 de abril, en medio de la posibilidad de que ambos accedan a la segunda vuelta.

Belmont, exalcalde de Lima (1990-1995) y aspirante por el partido Obras, llenó la mitad de la Plaza San Martín la noche anterior durante un mitin en el que estuvo acompañado por sus dos hijos, incluida la influencer de 18 años, quien realiza campaña para su padre en redes sociales.

El político cerró su campaña frente a miles de sus “espartanos”, como se llaman sus seguidores, presentándose como un dirigente con experiencia y, al mismo tiempo, “ajeno a la desprestigiada” clase política del país.

Horas antes, Belmont había asistido a Radio Exitosa, donde presentó a su hija como el “arma secreta” de su candidatura, mientras ella le abrazaba y comentaba que su última transmisión en vivo alcanzó “un millón” de vistas.

Ricardo Belmont, exalcalde de Lima y candidato por el partido Obras, realizó un cierre de campaña masivo en la Plaza San Martín, acompañado de su hija Kristen

“Va a votar por primera vez”, bromeó el octogenario excongresista y exejecutivo de televisión, quien irrumpió en las últimas semanas en la contienda presidencial como uno de los aspirantes con posibilidades de disputar la segunda vuelta.

Conocido popularmente como el ‘hermanón’, el fundador de Obras ha registrado un ascenso en las encuestas, que por ley ya no pueden difundirse en Perú, que lo ubican con chances de avanzar eventualmente a la segunda fase.

Aunque inicialmente figuraba entre el pelotón de “otros”, ahora parece disputar la segunda plaza palmo a palmo con el cómico Carlos Álvarez y el exburgomaestre Rafael López Aliaga, mientras Keiko Fujimori mantiene ventaja en intención de voto.

La revista Cosas publicó este miércoles una fotografía de Instagram en la que aparecen Kristen Belmont y Kyara Villanella, hija mayor de Fujimori, quien ha optado por un perfil más discreto en esta campaña, la cuarta que enfrenta su madre en busca de la presidencia.

En febrero pasado, Kyara se hizo presente en la esfera pública para expresar su desacuerdo con la declaración de la lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto en casos de violación, una causal que sigue penalizada en el país, a pesar de registrar una de las tasas más altas de violencia sexual en Sudamérica.

La política había afirmado que conversó con sus hijas y les indicó que, si sobrevivían a una violación, debían llevar a término el embarazo.

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, ha mantenido un perfil bajo durante la campaña, pero se pronunció públicamente para discrepar de la postura de su madre sobre el aborto en casos de violación

“Entiendo que mi mamá es una figura política y que, por lo tanto, sus declaraciones generan debate público. Sin embargo, en este caso yo también he sido mencionada directamente, y por eso siento la necesidad de hablar”, respondió Kyara, quien estudia Medicina, en un mensaje de Instagram.

“Tengo 18 años, soy mayor de edad y tengo mi propia capacidad de decisión. Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. En el caso hipotético presentado –una violación– yo sí optaría por abortar, tanto si se tratara de mí como si se tratara de una niña de ocho años. En ese sentido, no estoy de acuerdo con lo que declaró mi mamá”, afirmó.

La mayor de las hijas de Fujimori, representante del Perú en el concurso internacional Miss Teen Universe 2023, tuvo otra aparición pública al apoyar a su padre, el ahora tiktoker Mark Vito, durante su presentación en el programa reality ‘La Granja Vip’.

Más de 27 millones de peruanos están convocados este domingo a las urnas para escoger a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, incluida la Presidencia, luego de acumular una década de crisis políticas en la que el país ha tenido ocho presidentes en diez años.