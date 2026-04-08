MML reitera prohibición de concentraciones en el Centro de Lima tras mitin de Ricardo Belmont: “Es zona intangible”

La MML mantiene la restricción de marchas, manifestaciones y concentraciones en el Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y “zona intangible” desde 2023

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) reiteró este miércoles la prohibición de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas en el Centro Histórico, catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco y declarado “zona intangible” en 2023.

La autoridad municipal instó a respetar esta disposición, adoptada a solicitud del exalcalde Rafael López Aliaga, luego de que Ricardo Belmont, también candidato por el partido Obras, llenara la mitad de la Plaza San Martín durante un mitin.

“Invocamos a la ciudadanía a tomar conciencia y cuidar este espacio que nos representa a todos. Proteger el Centro Histórico es proteger nuestra historia”, señaló la comuna en un comunicado.

La declaratoria de intangibilidad se produjo en el marco de las protestas antigubernamentales que, desde diciembre de 2022, afectaron al país y dejaron un saldo de 70 fallecidos, lo que generó múltiples críticas de organizaciones que consideran que limita el derecho a la reunión protegido por la Constitución.

El área intangible supera los 10 km² e incluye avenidas céntricas y edificios importantes como el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y el Congreso

La medida, firmada por López Aliaga, precisó que el área declarada intangible supera los 10 kilómetros cuadrados y abarca avenidas céntricas como Alfonso Ugarte, 28 de Julio, Brasil y Paseo de la República, entre otras, donde se encuentran el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y el Congreso, excediendo así la superficie reconocida como patrimonio de la humanidad.

Balconazo

Belmont, quien a sus 80 años se postula nuevamente a la Presidencia, cerró su campaña electoral con un balconazo frente a miles de seguidores, autodenominados “espartanos”, ilusionados por su notable ascenso en las encuestas que lo sitúan con posibilidades de llegar a la segunda vuelta.

Tras aparecer en el balcón con un casco de espartano, el exalcalde capitalino (1990-1995), empresario y ‘broadcaster’, aseguró que estas elecciones representan una disputa “entre patriotas y vendepatrias”, categorías en las que, según él, se pueden clasificar los 36 partidos participantes.

“Al comienzo nos ignoraron. Fuimos el primer partido que se inscribió (para estas elecciones) hace tres años, con nuestros 66 comités. Los otros partidos nacieron en un día. Nosotros hemos sido bien paridos, porque nacimos a los nueve meses de luchar”, afirmó.

Belmont, a sus 80 años, cerró su campaña con un balconazo frente a miles de seguidores, promoviendo la división política entre “patriotas y vendepatrias”

“Los otros partidos son vientres de alquiler, han sido el refugio de los congresistas del 2 % (de popularidad), los congresistas que han creado la cámara de senadores para cobijarse entre los partidos que ellos mismos crearon. De los 36 partidos, ya han sido detectados 16 que son lo mismo”, añadió.

Belmont comenzó a repuntar en popularidad tras su participación en los debates, donde mostró un tono conciliador y bonachón que captó la atención especialmente del voto joven, liderado en redes sociales como TikTok por su hija Kris, quien también intervino en el mitin junto a su hermano.

“Como yo confesé (en el debate) que era el más viejo de todos, se me subieron al pescuezo. No es lo mismo pantalones viejos que un viejo con pantalones. Se huevearon (confundieron). Un hombre con convicciones muere en su ley y no se vence. Un hombre con convicciones abraza, no amenaza. Nosotros queremos abrazos, no balazos”, apuntó.