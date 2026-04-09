César BK logra protección tras denunciar a Leslie Shaw y 'El Prefe' por agresión

César BK obtiene garantías personales por su vida tras denunciar agresión física y verbal de Leslie Shaw y 'El Prefe'. (Instagram César BK / Leslie Shaw)

El conflicto entre César BK y Leslie Shaw sumó un nuevo capítulo luego de que el intérprete de balada y pop latino consiguiera garantías personales para su vida tras denunciar, en enero pasado, una supuesta agresión física y verbal por parte de la cantante y su novio, Leonardo Chil Delgado (‘El Prefe’). La resolución fue otorgada por las autoridades luego de evaluar los elementos presentados por el músico, quien aseguró haber sido víctima de insultos y violencia durante un altercado en un establecimiento.

El cantante peruano obtuvo medidas de protección luego de denunciar públicamente una presunta agresión física y verbal por parte de Shaw y su pareja, el artista urbano ‘El Prefe’. El caso, que generó polémica en redes y en la industria musical, continúa bajo investigación mientras el artista destaca la importancia de la seguridad y el respeto en el medio.

A través de un video publicado en sus redes sociales, César BK relató el episodio y mostró parte del enfrentamiento, donde se escucha cómo la pareja le grita: “¡Cállate el hocico!”. El cantante detalló que tomó la decisión de hacer público lo ocurrido por la gravedad del hecho, remarcando que no optará por la pasividad ante situaciones de violencia.

“Estoy haciendo una solicitud de garantías por mi vida. Me parece pésimo que una persona decida ir a otro país para terminar cometiendo este tipo de actos”, declaró, refiriéndose a la nacionalidad mexicana de ‘El Prefe’.

César BK hizo grave acusación contra El Prefe, novio de Leslie Shaw.

La resolución de las autoridades señala que existen indicios suficientes que generan convicción razonable sobre un riesgo inminente contra la vida e integridad personal —física y psicológica— de César BK. Por ello, se dispuso que Leslie Shaw y Leonardo Chil Delgado cesen cualquier acto que pueda representar una amenaza. El incumplimiento de esta medida podría derivar en acciones penales por resistencia o desobediencia a la autoridad, mientras el caso continúa en evaluación judicial.

¿Quién es César BK y cómo surgió el conflicto con Leslie Shaw?

César BK (César Augusto Bernales Koc) es un cantante peruano nacido en Tacna, con una trayectoria en la balada y el pop latino. Desde 2020, tras participar en concursos de talento y reality shows, ha consolidado su carrera musical en Perú y México, sumando colaboraciones y premios internacionales.

El artista, que participó en el reality colombiano ‘Titanes del Olimpo’, ha defendido su música y su integridad con firmeza ante la polémica que lo enfrenta a Shaw. El enfrentamiento se originó cuando ambos coincidieron en un local, donde César BK asegura haber recibido insultos y un golpe de parte de ‘El Prefe’, quien luego se refugió tras su personal de seguridad.

El cantante sostiene que existen grabaciones de cámaras de seguridad y testigos que respaldan su versión, mientras que, tras la denuncia, recibió amenazas directas que lo llevaron a solicitar las garantías personales. Por su parte, Leslie Shaw minimizó la versión del artista y descartó cualquier responsabilidad, atribuyendo la controversia a una estrategia mediática de César BK para ganar notoriedad.

“No sé qué ha pasado, yo estaba haciendo tiktoks. No le den importancia, pero ese chico eso quiere, que le den la caso, hacerse famoso, su música está muy fea. Pero no le den caso”, declaró la cantante con ironía ante los medios, calificando de “exagerado” y “princeso” al intérprete peruano.

Desde su natal Tacna hasta los Latin Billboard, este es el perfil de César BK. El video explora su carrera musical y la reciente controversia que lo envuelve tras acusar públicamente a 'El Prefe', pareja de Leslie Shaw.

La polémica se incrementó cuando César BK denunció hostigamiento y agresión, haciendo pública la denuncia formal y mostrando fragmentos del altercado. El caso ha sido ampliamente cubierto por medios de espectáculos y redes sociales, donde la opinión pública se ha dividido entre quienes apoyan al cantante y quienes respaldan a Shaw.

Polémica y el debate sobre la violencia en el mundo musical

El desencuentro entre César BK y Leslie Shaw no es el primero que involucra a figuras mediáticas en Perú. La controversia escaló cuando ambos intercambiaron declaraciones en redes sociales y en programas de televisión, discutiendo sobre colaboraciones musicales, pagos por proyectos y críticas personales.

Shaw, por ejemplo, desestimó la posibilidad de grabar con César BK si no era remunerada, mientras que el cantante defendió la humildad y el respeto como valores esenciales para los artistas. A raíz del conflicto, César BK también salió en defensa de colegas como Estrella Torres, criticada por Shaw por someterse a procedimientos estéticos.

“El talento de una persona no se mide por su apariencia ni por los procedimientos que pueda realizarse”, expresó el cantante, abogando por una industria musical más inclusiva y solidaria. La resolución que otorga garantías personales a César BK es un precedente importante, que exige cada vez más respeto, ética y seguridad. Por ahora, César BK continúa con su carrera, mientras el proceso judicial sigue su curso.