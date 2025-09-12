La escritora peruana Carmen Ollé ganó el Premio José Donoso 2025

Carmen Ollé ganó el Premio José Donoso 2025

El reconocimiento internacional a la obra de Carmen Ollé se consolida con la reciente decisión del jurado del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, que le ha otorgado la edición 2025 de este galardón. La escritora peruana, referente de la poesía latinoamericana, fue seleccionada de manera unánime por el jurado, que valoró la profundidad y el carácter experimental de su producción literaria. “Estoy realmente en shock, no me esperaba un premio así. Muchísimas gracias a todo el jurado por este reconocimiento y gracias a los organizadores y a la Universidad de Talca”, expresó Carmen Ollé tras conocer la noticia.

El acta oficial del jurado, que deliberó durante una semana, fundamentó su decisión en “el valor artístico, experimental y político de su obra poética, narrativa y ensayística, atravesada por una escritura corporal y nómade”. Además, el documento destacó que el universo literario de Ollé se manifiesta en una narrativa que desafía los límites entre géneros y explora propuestas híbridas, en diálogo con el policial, el teatro japonés y las escrituras del yo.

La Universidad de Talca, en colaboración con el Banco Santander, otorga anualmente este premio para distinguir a escritores de América Latina, España y Portugal en los géneros de poesía, narrativa, teatro o ensayo. La coordinadora del galardón y académica del Instituto de Estudios Humanísticos de la UTalca, Claire Mercier, subrayó la relevancia de la premiada: “Entregar el premio José Donoso 2025 a Carmen Ollé es reconocer una figura fundamental en la poesía latinoamericana, cuyos enfoques son el cuerpo, el deseo y la escritura misma”, afirmó. Mercier también señaló que, al igual que en ediciones anteriores, como la de Cristina Peri Rossi en 2019, este reconocimiento representa un acto de justicia poética hacia una autora que aún no había recibido el reconocimiento merecido.

El jurado de esta edición estuvo integrado por Fernanda Moraga García (presidenta), Rodrigo Cánovas Emhart, María Lucía Puppo y Meri Torras. Fernanda Moraga García explicó que la elección de la ganadora no resultó compleja, dada la vasta trayectoria de Ollé: “Son más de 40 años, además en registros como la poesía, prosa, narrativa, ensayo y por ahí algunas obras de teatro. Entonces es una escritora con una trayectoria vasta”, declaró.

El galardón consiste en un diploma, una medalla y USD50.000, aportados por el Banco Santander, entidad que ha respaldado la premiación desde su creación. Sebastián Bunster, subgerente de Santander Universidades e Instituciones, destacó la relación de más de 25 años con la Universidad de Talca y el compromiso sostenido con el premio, al que definió como un aporte a la educación superior.

Nacida en Lima en 1947, Carmen Ollé es reconocida como escritora, crítica literaria y una de las voces más influyentes de la poesía femenina en el Perú. Su primer poemario, Noches de adrenalina (1981), marcó un hito en la literatura latinoamericana por su lenguaje visceral y su reflexión sobre el cuerpo, el deseo, la escritura, el exilio y la ciudad. Esta obra se ha convertido en fuente de inspiración para nuevas generaciones de poetas, como lo demuestran sus múltiples reediciones y traducciones. Posteriormente, Ollé amplió su producción con títulos como Todo orgullo humea la noche (1988) y Girabel en (2000).

Carmen Ollé.

La autora integró el colectivo vanguardista Hora Zero, que transformó la escena poética peruana y promovió un nuevo protagonismo de las mujeres en la literatura de los años setenta en América Latina. En este contexto, Ollé ha defendido la libertad creativa y la ruptura con el autoritarismo y los prejuicios, tanto en su obra como en su labor docente y en talleres de escritura. “Nunca acepté el autoritarismo, los prejuicios, las convenciones”, ha afirmado la escritora.

La directora de la Editorial y de Extensión Artística-Cultural de la UTalca, Marcela Albornoz Dachelet, manifestó su satisfacción por la elección de Ollé y la oportunidad de entregar el premio en el campus Lircay de Talca, lo que permitirá que estudiantes, académicos y público general puedan conocer y valorar la obra de la autora peruana.

El Premio Iberoamericano de Letras José Donoso fue creado en 2001 por iniciativa del Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Talca como homenaje al escritor chileno José Donoso y para reconocer a las figuras más relevantes de la producción intelectual iberoamericana. Los últimos galardonados fueron Mariana Enriquez (2024), Lina Meruane (2023), Samanta Schweblin (2022), Cristina Rivera Garza (2021), Cristina Peri Rossi (2019), Mario Bellatin (2018) y Raúl Zurita (2017).