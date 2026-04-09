Elecciones 2026: ONPE despide a tres trabajadores que que vulneraron neutralidad electoral en capacitación

ONPE sanciona con despido a tres trabajadores por vulnerar neutralidad electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la sanción con despido para tres de sus trabajadores luego de confirmar que vulneraron el principio de neutralidad electoral en el desarrollo de una capacitación en San Martín.

El caso surgió después de que circularan imágenes en redes sociales mostrando a personal de la institución dentro de una sede partidaria en Tarapoto, durante una sesión nocturna dirigida a miembros de mesa en el distrito de Huimbayoc.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, precisó que se trató de un incidente puntual y recalcó que la capacitación debe realizarse únicamente con materiales del organismo, sin símbolos ni referencias a partidos políticos.

En su visita de supervisión a Ucayali, Corvetto detalló que la decisión de separar a los trabajadores involucrados fue inmediata, como parte del compromiso institucional con la imparcialidad en los procesos electorales.

Los sancionados desempeñaban funciones como coordinador distrital, capacitador y coordinadora de local de votación en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) San Martín. El episodio ocurrió el lunes 6 de abril y fue detectado tras la difusión de imágenes en medios digitales y redes sociales.

Piero Corvetto asegura que la ONPE no tiene nada qué ocultar - crédito composición Infobae Perú / Andina

Delitos electorales y normas en la jornada comicial

En el marco de las Elecciones Generales 2026, la ONPE remarcó la importancia de preservar la transparencia y la legalidad en todos los niveles del proceso.

El organismo recordó que la neutralidad de los funcionarios y trabajadores es un pilar fundamental para garantizar la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral.

La participación de personal en actividades vinculadas a partidos, la entrega de propaganda o el uso de símbolos partidarios durante la capacitación constituyen faltas graves, sancionadas conforme a la Ley Orgánica de Elecciones y el Código Penal.

La normativa vigente establece un catálogo de delitos electorales, conocidos como delitos contra la voluntad popular, que pueden derivar en multas, inhabilitación, prestación de servicios comunitarios e incluso penas privativas de la libertad.

Entre las conductas sancionadas figuran la obstaculización del proceso electoral, la inducción al voto, la suplantación de identidad, la falsificación de documentos, la alteración de resultados y el proselitismo en zonas o plazos prohibidos. Otras infracciones incluyen la portación de armas durante la jornada electoral, la publicidad del voto en el acto electoral y la violación de la ley seca.

Capacitados

A pocos días de los comicios, la ONPE informó que más del 53 % de los miembros de mesa ya recibieron capacitación y recordó a la población cómo ejercer el voto correctamente.

El jefe del organismo precisó que se puede votar marcando el símbolo del partido de preferencia y, si se desea, marcar los espacios en blanco para el voto preferencial. Además, se permitirá votar con DNI vencido o con el documento de identidad amarillo.

La ONPE reiteró su llamado a la ciudadanía a informarse sobre las reglas y sanciones, a fin de evitar conductas que puedan afectar el proceso y la voluntad popular.

El compromiso por la neutralidad electoral se mantiene como eje central en la organización de las elecciones, en un contexto marcado por la vigilancia ciudadana y la expectativa de una jornada transparente.