Vania Torres hace historia en el Salvador: Perú celebra una nueva campeona mundial de surf

La surfista peruana destacó en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, donde se llevó la medalla de oro tras una final intensa y llena de emoción

La surfista peruana se impuso en una final infartante y se quedó con el título del ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025. (Video: ISA)

Perú vuelve a lo más alto del surf mundial gracias a una actuación memorable de Vania Torres, quien se coronó campeona del ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, en la modalidad de SUP Surf, disputado en la icónica Playa Sunzal, en El Salvador. La tablista nacional firmó una final electrizante y se llevó la medalla de oro con un puntaje de 12.43, imponiéndose sobre la argentina Lucía Cosoleto (12.06) y la brasileña Aline Adsaka (9.30).

El mar salvadoreño fue el escenario ideal para la consagración: condiciones retadoras, un nivel de competencia altísimo y rivales de trayectoria internacional. En ese contexto exigente, Vania no solo mantuvo la calma, sino que se elevó por encima de todas, construyendo una campaña extraordinaria que culminó con una final de suspenso, definida ola por ola y bajo la mirada expectante de toda la delegación peruana.

Su recorrido rumbo al título fue impecable desde el primer día. En el heat 5 del main 1 dominó con autoridad, superando a la española Alazne Aurekoetxa y a la australiana Isabella Campbell. Su consistencia se mantuvo en el main 2, donde volvió a quedarse con el primer lugar gracias a una sólida actuación que dejó atrás a las neozelandesas Stella Smith y Amelie Wink, además de la argentina Cecilia Cosoleto.

Ya en el main 3, Vania Torres enfrentó una serie más exigente junto a Lucía Cosoleto, la puertorriqueña Nimsay García y Aurrekoetxea. Aunque esta vez culminó segunda, su puntaje de 10.33 fue suficiente para avanzar a semifinales. Allí, volvió a mostrar su mejor versión, imponiéndose a la brasileña Gabriela Sztamfater y a la neozelandesa Smith, asegurando su pase a la final. El resto es historia.

Vania Torres se consagró campeona
Vania Torres se consagró campeona mundial en El Salvador. Crédito: IPD

Una definición para el infarto

La lucha por el título mundial fue tan intensa como memorable. La definición llegó recién tras revisarse la última ola de Vania Torres, quien necesitaba un 5.84 para superar a Cosoleto. Su calificación final de 6.2, sumada al 6.23 previo, le permitió alcanzar los 12.43 necesarios para convertirse en campeona del mundo. La confirmación del resultado demoró algunos minutos, generando una tensión que se sintió tanto en la playa como entre el equipo peruano.

Con esta victoria, la tablista nacional se une al grupo de figuras legendarias del surf peruano que lograron una hazaña de esta magnitud—entre ellas, la emblemática Sofía Mulanovich— y reafirma el estatus del Perú como una potencia histórica en este deporte que tantas alegrías le ha dado al país.

Las palabras de la nueva campeona

Visiblemente emocionada, Vania Torres compartió lo que vivió en esa última maniobra decisiva que le dio el título mundial. “Intentaba decirme a mí misma que eran los últimos 30 minutos; que si me dolían las piernas, no importaba. Lo hice lo mejor que pude. He estado entrenando todo lo que he podido. Intenté no dejar nada al azar y trabajé duro para ello”, confesó.

Vania Torres celebrando el título
Vania Torres celebrando el título mundial. Crédito: IPD

Luego dedicó el triunfo a quienes la acompañaron en este importante recorrido en El Salvador, donde su nombre quedará grabado. “¡Arriba Perú! Gracias a todos los que me apoyan en este camino maravilloso que aún no termina. A mi familia, al Team Perú, a mis auspiciadores y a mi entrenador. Vamos por más”, expresó.

La medalla de oro obtenida en El Sunzal no solo representa el mayor logro en la carrera de Vania Torres, sino que inaugura un nuevo capítulo dorado para el surf peruano. Su ascenso no es obra del azar: ya en Lima 2019 y Santiago 2023 había demostrado su nivel al darle dos medallas al país, y ahora consolida ese camino con una hazaña histórica en la playa salvadoreña.

