La evolución del precio del dólar el 2025: Así bajó el tipo de cambio y se apreció el sol peruano

El sol fue el gran protagonista este 2025. El dólar se depreció frente a la moneda peruana. - Crédito Andina

El protagonista del año en el mercado cambiario ha sido el sol peruano. Si bien la moneda el año pasado (2024) destacaba por su solidez, este 2025 la moneda se ha apreciado tanto que el Banco Central de Reserva ha tenido que intervenir para que esto no ocurra tan rápido y el sol, además, ya se ha apreciado más que monedas como el yuan (China) y el yen (Japón).

Sin duda, la fortaleza de la moneda ha superado expectativas y ha hecho que ahora sea más barato comprar algunos productos en dólares, pero también que los que ganan su sueldo en dólares se vea afectado, así como también impacta en las exportaciones.

¿Cómo le ha ido al dólar este año? Infobae Perú consultó a David Lizama, Head de Fixed Income en Renta4 SAB, quienes durante todo el año han informado sobre las subias y bajadas en el tipo de cambio y dando su análisis sesión cambiaria a sesión cambiaria.

Así cayó el dólar el 2025

Para una muestra, el 30 de diciembre de 2024, el precio del dólar cerró a S/ 3,7610, un valor de S/ 0,397 mayor al cierre de este 31 de diciembre en el Banco Central de Reserva, de S/3,3640. Como se ve, durante el año la tendencia del tipo de cambio ha sido sostenida y claramente a la baja.

“Nuestra moneda se ha apreciado fuertemente producto del fuerte influjo de dólares a la economía cerrando en niveles de 3,36 – 3,37 soles por dólar y hemos sido la economía con mayor crecimiento de LatAm (después de Argentina que viene saliendo de una profunda contracción) con tasas de crecimiento ligeramente superiores al 3% y con indicadores macroeconómicos envidiables para la región. Inició el año en 3,7880 y estamos en 3,361, es decir, ha retrocedido más de 0.4 pbs", apunta Lizama.

Pero, además, esta tendencia del dólar a la baja ha sido tan fuerte que el Banco Central de Reserva del Perú ha tenido que intervenir en el mercado comprando millones de dólares. Solo en la última semana compró US$ 600 millones y ha acumulado desde noviembre una suma de US$ 2.456 millones comprados.

Como apuntó, además, Julio Velarde, este año el BCRP ha “intervenido con cierta fuerza en el mercado cambiario. Nos hemos apreciado: el sol se ha fortalecido bastante, a pesar de la intervención del BCRP, comprando dólares, tanto spots como derivados. (...) Estamos interviniendo para que no se aprecie el tipo de cambio tan rápido”.

Solo en la semana de Navidad en Perú, el BCRP realizó tres compras, una en cada sesión que hubo, antes de los feriados y el día no laborable. - Crédito Andina

¿Por qué cayó el dólar?

“Es una tendencia global y si hacemos lupa a Perú, somos una de las economías con menor endeudamiento, inflación controlada y un fuerte flujo de capitales privados que han impulsado la inversión público / privada por encima de los USD 50 billones”, resaltó el experto de Renta4 SAB.

Asimismo, sostiene que esto posiciona al Perú en una situación envidiable para el 2026. “No obstante, veamos qué es lo nos depara el mundo y cómo podríamos sacar ventaja dentro de este panorama”, agrega.

“Morgan Staley, líder en el manejo de inversiones tanto para instituciones como para individuos en EEUU, acaba de publicar sus perspectivas globales para 2026 y brinda sus recomendaciones para el mismo. Se esta esperando un crecimiento de 1.8% para el PBI de EEUU, siendo la primera parte del año la más lenta en crecimiento y esperando un repunte hacia finales de año. Los datos indican un menor dinamismo en el empleo privado que, en consecuencia, reducirá la capacidad de gasto privado”, explica Lizama.

Pero, por otro lado, una vez que los recortes en las tasas de interés por parte de la FED se den en el primer semestre del 2026, se espera que inversionistas sigan buscando mayores retornos en economías emergentes como la peruana.

“Este menor dinamismo económico y los esperados recortes de 50 puntos en el primer semestre le jugarían en contra de la fortaleza del dólar, que se estima que retroceda 10% más frente a sus principales pares, más aún cuando se observa una mayor sustitución de reservas por parte de los bancos centrales del mundo por criptomonedas y oro que por el dólar”, expone el experto.

Estas son las razones que hacen que el sol peruano brille más fuerte este 2025. - Crédito Captura de Andina

El panorama peruano

Sin embargo, todo lo apuntado anteriormente “sería posible si es que la economía se sigue comportando de la manera que ha venido comportándose en los últimos años. Es decir, disociada del ruido político”.

El experto sugiere que “probablemente nos quedemos cortos en nuestra expectativa de crecimiento para la bolsa local si es que un presidente ‘pro mercado’ sea elegido como presidente del Perú en las próximas elecciones”.

Pero también ve el otro lado. “Sin embargo, descartar desde ya o asumir que producto del buen estado macroeconómico del país el ruido político no nos va a afectar, es algo que esta muy lejano de la realidad teniendo en cuenta que en estas elecciones no solo contamos con más de 40 agrupaciones políticas que se presentan para la presidencia del país, lo cual incrementa significativamente las probabilidades de que un candidato que su nombre hoy por hoy no aparece en las encuestas pueda dar la sorpresa”.

Como se recuerda, en el 2021 solo habían 21 partidos políticos en campaña. Ahora, inclusie se vota por Diputados y Senadores y Parlamento Andino, “lo cual contribuye en generar mayor incertidumbre y por ende retrae el animo de los inversionistas”.

Pero, a pesar de esto, “los fundamentos del país son sólidos, y nuevamente, el panorama internacional parece favorable para nuestro país. En ese contexto esperamos un crecimiento de la bolsa local de por lo menos 12% en 2026, no obstante, el desenlace político va a ser el principal determinante”.

El dólar se depreció y llego a su valor más bajo en soles en 2025, luego de cinco años. - Crédito Andina

¿Y a cuánto estará el dólar en 2026?

Como se sabe, no se puede a ciencia cierta definir a cuánto estará el tipo de cambio en el 2026, ni siquiera cual será o si seguirá su tendencia de 2025. Sin embargo, la encuesta de expectativas macroeconómicas del BCRP da las estimaciones en base a la opinión de diferentes actores económicos.

“Las encuestas de tipo de cambio esperado al mes de noviembre muestran niveles (...) entre S/ 3,50 y S/ 3,55 por dólar para 2026, y entre S/ 3,55 y 3,60 por dólar para 2027″, resalta el BCRP en su último reporte de inflación.

El sistema financiero ve que el 2026 el tipo de cambio estará en S/3,50 y S/3,55 en 2027

Los analistas económicos esperan un dólar de S/3,50 en 2026 y S/3,55 en 2027

Las empresas no financieras esperan un dólar en 2026 de S/3,55 y S/3,60 en 2027.

Julio Velarde fue el protagonista en el ámbito económico este 2025. - Crédito Captura de BCRP

Las doce compras de dólares

Como se sabe, cerca al cierre del mercado cambiario, el BCRP actualizó diferentes compras de millones de dólares en las siguientes fechas y por los montos detallados:

Miércoles 5 de noviembre: El Banco Central compró US$ 27 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3660 por dólar Martes 11 de noviembre: El Banco Central compró US$ 77 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3625 por dólar Miércoles 26 de noviembre: El Banco Central compró US$ 171 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar Jueves 27 de noviembre: El Banco Central compró US$ 78 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar Viernes 28 de noviembre: El Banco Central compró US$ 157 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3635 por dólar Miércoles 3 de diciembre: El Banco Central compró US$ 51 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar Miércoles 17 de diciembre: El Banco Central compró US$ 289 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3677 por dólar Jueves 18 de diciembre: El Banco Central compró US$ 240 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3670 por dólar. Viernes 19 de diciembre: El Banco Central compró US$ 150 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3670 por dólar Lunes 22 de diciembre: El Banco Central compró US$ 323 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3667 por dólar Martes 25 de diciembre: El Banco Central compró US$ 140 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3650 por dólar Miércoles 24 de diciembre: El Banco Central compró US$ 137 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3640 por dólar Martes 30 de diciembre: El Banco Central compró US$ 436 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3628 por dólar Miércoles 31 de diciembre: El Banco Central compró US$ 180 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3630 por dólar.