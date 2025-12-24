Perú

Julio Velarde viajará en clase económica en 2026: BCRP aprobó ocho medidas de austeridad

La cabeza máxima del Banco Central de Reserva (BCRP) firmó una serie de medidas disminuir el gasto de dinero de la entidad

Al BCRP y en especial a su presidente Julio Velarde se suele adjudicar el buen manejo de la economía con respecto al tipo de cambio. - Crédito Captura de RPP

En una nueva norma legal aprobada por el Banco Central de Reserva (BCRP), con la firma de su presidente Julio Velarde Flores, se han validado ocho medidas de austeridad que tendrá que aplicar la entidad para el 2026.

Como se sabe, al igual que el Gobierno nacional, el BCRP también busca hacer más eficiente el gasto, y plantea medidas que deberán respetarse este nuevo año. Entre ellas, que los viajes a nivel nacional y al exterior que se autoricen en el banco, de los diferentes funcionarios de la entidad, deberán hacerse en clase económica.

Es decir, que si Julio Velarde hace algún viaje este 2026 —como se recuerda, su gestión va hasta julio, cuando se el nuevo presidente del Perú ingrese en funciones y pueda designar otra cabeza del BCRP— este será pagado para un boleto de clase económica en el avión.

Esto es lo que plantea el BCRP para las nuevas contrataciones en el año 2026. - Crédito Reuters/Mariana Bazo

Medidas de austeridad en contrataciones

Primero, hay algunas medidas de austeridad aprobadas para el 2026 que implican cambios en las contrataciones que se realicen en el banco, ya sea el número de plazas, el monto de remuneraciones y otros detalles.

Esta son cuatro de las medidas que van dirigidas a este tema:

  • Mantener un máximo de 1021 plazas para el Cuadro de Asignación de Personal del Banco al cierre del año 2026. Las plazas liberadas por jubilación del personal por 70 años podrán ser convocadas hasta 3 meses anteriores a la fecha de jubilación
  • La contratación de nuevo personal, que no califique como personal de confianza, se realizará mediante concurso público. Incluye los procesos de selección de los alumnos de los Cursos de Extensión Universitaria de Economía y Finanzas que ingresan a trabajar al Banco
  • Los concursos públicos para la contratación de personal y la convocatoria y selección de practicantes se publicarán en el Portal Institucional
  • El monto para la contratación por locación de servicios que se celebre con personas naturales de forma directa o indirecta no sobrepasará la remuneración máxima del puesto de gerente del Banco por el tiempo de contratación. Las excepciones a este tope son aprobadas por el Gerente General.
El retiro ONP sigue siendo propuesto por el Congreso, pero Velarde resaltó por qué no es posible, de ningún modo. - Crédito Captura de BCRP

Otras medidas para reducir gastos

Asimismo, otro conjunto de cuatro medidas ya no van dirigido a gastos por personal, sino en insumos y gastos en viajes y publicidad. Estas son las siguientes:

  • No están autorizados los gastos de publicidad, salvo los requeridos por las normas legales y los vinculados al ejercicio de las funciones que la Constitución Política le asigna al Banco
  • Los viajes que se autorizan en el Banco se realizarán en categoría económica, pudiendo exceptuarse los casos previstos para el sector público
  • En las adquisiciones de insumos para la fabricación de monedas, la composición entre cospeles y flejes deberá decidirse en función de los costos relativos y la seguridad de abastecimiento
  • La Gerencia General emitirá una norma interna con disposiciones de austeridad adicionales.

Según se señala en la última, aún habrán también mayores medidas adicionales que buscarán reducir el gasto del Banco Central de Reserva, por lo que estas solo es el primer grupo de estas.
















