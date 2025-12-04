BCRP empezó diciembre comprando US$ 51 millones y el tipo de cambio cae más

El BCRP ya lleva seis compras de millones de dólares en solo poco más de un mes. - Crédito BCRP

El Banco Central de Reserva, entidad presidida por Julio Velarde, ha vuelto a comprar dólares desde la pandemia. En noviembre el BCRP realizó cinco compras de millones de dólares para evitar fuertes cambios del precio del dólar. “El dólar cayó a su nivel más bajo desde 2020 y el BCRP intervino para moderar la volatilidad”, sugirió Comex Perú sobre una de las compras más fuertes.

Pero ahora ha vuelto a comprar dólares. El miércoles 3 de diciembre, “el Banco Central compró US$ 51 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar”, según resaltó la misma web de la entidad (en su apartado donde informa sobre las operaciones cambiarias y monetarias). Así se detallan todas las compras hasta ahora:

Miércoles 5 de noviembre : El Banco Central compró US$ 27 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3660 por dólar.

Martes 11 de noviembre : El Banco Central compró US$ 77 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3625 por dólar.

Miércoles 26 de noviembre : El Banco Central compró US$ 171 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar.

Jueves 27 de noviembre : El Banco Central compró US$ 78 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar.

Viernes 28 de noviembre : El Banco Central compró US$ 157 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3635 por dólar.

Miércoles 3 de noviembre: El Banco Central compró US$ 51 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar.

El sol sigue fortalecido. Mientras, el BCRP compró cinco veces dólares en noviembre. - Crédito Difusión

BCRP compró US$ 561 millones

El BCRP, entidad presidida por el economista Julio Velarde, ha intervenido el mercado cambiario con seis compras de dólares — cinco en noviembre y una en diciembre, en un contexto de caída fuerte y sostenida del dólar—.

Esta última abrió el nuevo mes: según el registro de las operaciones monetarias y cambiarias del Banco Central de Reserva a las 1:30 p.m. de este miércoles 3 de diciembre el Banco Central compró US$ 51 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar. A su vez, el tipo de cambio bajó, y la mañana del 4 de diciembre este ha abierto con descenso.

Como se sabe, la última vez que esta entidad realizó estas compras fue en 2020, en el marco de la pandemia y la crisis que arribó al país, tal como a gran parte del mundo.

El dólar sigue cayendo y el Banco Central de Reserva ya compro US$ 432 millones. - Crédito ComexPerú

¿Por qué compran dólares?

Como se sabe, el dólar estos meses ha caídao a su nivel más bajo desde 2020 y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ya ha intervenido para moderar la volatilidad, señala Comex Perú, lo que explicaría la compra de millones de dólares por la entidad.

“El tipo de cambio volvió a sorprender al mercado peruano al caer hasta S/ 3.36 el pasado 11 de noviembre, su nivel más bajo en más de cinco años. Este descenso ocurre en un contexto global aún volátil, marcado por la desaceleración económica y la transición de la política monetaria en EE. UU. En ese escenario, el BCRP intervino comprando US$ 104 millones para reducir la volatilidad, una operación que no ejecutaba desde mediados de 2020″, resaltó Comex.

Asimismo, el gremio apunta que la reciente caída del tipo de cambio responde a la combinación de fuerzas internas y externas que han incrementado la oferta de dólares en la economía peruana y, al mismo tiempo, han debilitado al dólar a nivel global.

El BCRP estaría evitando volatilidad del precio del dólar. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Renato Pajuelo/Freepik

“En el frente interno, el impulso proviene principalmente de un mayor ingreso de divisas por exportaciones. Los altos precios del oro y la plata, que alcanzaron máximos históricos este año, junto con mejores volúmenes exportados de cobre y zinc, han elevado de manera significativa la disponibilidad de dólares en el país. A ello se suma la venta de dólares por parte de empresas y del Gobierno, que liquidan recursos obtenidos en emisiones externas o realizan pagos tributarios y financieros en soles, lo que refuerza la oferta local de divisas”, añadieron.

Asimismo, José Luis Nolazco, docente de Economía de la Universidad de Lima, explicó que la acción del BCRP respondió a “una señal de preocupación” ante la velocidad con la que el sol venía ganando terreno frente al dólar. En diálogo con RPP, detalló que el fortalecimiento de la moneda local afecta a empresas cuyos ingresos se expresan en dólares, especialmente exportadoras.