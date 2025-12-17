Perú

Asesinato en Trujillo captado en cámara: balean a joven de 23 años que salía del gimnasio con su pareja

El ataque ocurrió a plena luz del día en la avenida Antenor Orrego, frente a la UNT, y fue el segundo homicidio registrado en menos de cuatro horas en la ciudad

(Video: Conexión Norte)

Trujillo volvió a ser escenario de un hecho de violencia armada que remeció a vecinos y transeúntes en una de sus zonas más concurridas. La mañana de este martes 16 de diciembre, un joven de 23 años fue asesinado de un disparo cuando acababa de salir de un gimnasio, en un ataque ocurrido a plena luz del día y en medio del tránsito habitual de la ciudad. El crimen se produjo en la avenida Antenor Orrego, a espaldas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), un sector rodeado de comercios, restaurantes y constante movimiento vehicular.

El caso generó especial alarma porque se trató del segundo homicidio en menos de cuatro horas registrado en la ciudad, un hecho que volvió a colocar a Trujillo en el centro de la atención por la creciente inseguridad ciudadana. La víctima fue identificada como Sebastián Cabeza Castañeda, quien estaba acompañado de su pareja al momento del ataque. La escena del crimen fue rápidamente acordonada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ataque armado frente a la UNT quedó registrado por cámaras de seguridad

Composición: Infobae Perú
Según la información preliminar recogida por la Policía, Sebastián Cabeza Castañeda acababa de culminar su rutina de ejercicios y se retiraba del gimnasio junto a su novia. Ambos se dirigían hacia una camioneta estacionada en la vía pública cuando un sujeto armado se acercó y le disparó un solo balazo, que resultó mortal. El ataque se ejecutó de manera rápida y directa, sin que mediara intercambio de palabras, en una zona de alto tránsito peatonal y vehicular.

Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores captaron parte de la secuencia. En las imágenes se observa al presunto agresor esperando en la berma opuesta, aparentemente vigilando los movimientos de la víctima. Segundos después, cruza la avenida, ejecuta el disparo y huye con rapidez del lugar, lo que provocó pánico entre conductores y peatones que circulaban por la zona en ese momento.

Tras el ataque, el joven fue auxiliado de inmediato y trasladado de emergencia al Hospital Regional de Trujillo. No obstante, según confirmaron personas cercanas y fuentes policiales, llegó sin vida al establecimiento de salud debido a la gravedad de la herida. Personal médico certificó su fallecimiento poco después de su ingreso.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú acordonaron el área para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística, quienes realizaron el levantamiento de evidencias balísticas y recopilaron registros de video que permitan identificar al autor del disparo. Las diligencias iniciales se enfocan en esclarecer el móvil del crimen, sin descartar que se trate de un ataque dirigido.

La Libertad, entre las regiones con menor gasto en seguridad en un año récord de homicidios

Autoridades investigan presunto homicidio de
Autoridades investigan presunto homicidio de ingeniero tras hallazgo en Arequipa| Captura de Frase corta

La región La Libertad, donde se ubica Trujillo, figura entre las que menos ejecutaron su presupuesto en seguridad ciudadana a pocas semanas de culminar el 2025. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el gobierno regional solo logró utilizar alrededor del 30 % de los recursos asignados a la categoría de seguridad vecinal y comunal, ubicándose entre los peores niveles de ejecución a escala nacional, junto con Ucayali. Este bajo gasto implica que una parte significativa del dinero deberá ser devuelta al Ejecutivo al cierre del año fiscal.

El caso resulta aún más llamativo si se considera que La Libertad fue la región con el mayor presupuesto destinado a este rubro en todo el país, con un monto que alcanzó los S/ 54,4 millones durante el 2025. Sin embargo, ese volumen de recursos no estuvo disponible desde el inicio del año. Según el MEF, la región comenzó con poco más de S/ 220 mil, cifra que fue ampliada de manera considerable en el transcurso de los meses, sin que ello se tradujera en una ejecución eficiente antes de diciembre.

Este bajo nivel de gasto contrasta con la violencia registrada en la región. Hasta el 14 de diciembre, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) reportó 230 homicidios en La Libertad, convirtiéndola en la segunda región con más asesinatos a nivel nacional, solo por detrás de Lima. A escala país, el 2025 ya se perfila como el año con más homicidios registrados, con más de 2.100 muertes violentas, y un patrón marcado por el uso de armas de fuego, que concentran más de tres cuartas partes de los casos reportados oficialmente.

