Año escolar 2026: Niños que cumplan 3 años antes de esta fecha podrán ingresar a educación inicial

El Minedu pidió que se respete la fecha de para la inscripción de los niños para que al ingresar al colegio cuenten con la madurez necesaria para aprender

Autoridades advierten que modificar la fecha de corte ampliaría brechas de maduración y podría afectar el aprendizaje y la autoestima de los más pequeños. - Minedu

El Ministerio de Educación estableció que para el ciclo escolar 2026 solo podrán ingresar al nivel inicial los niños que cumplan tres años hasta el 31 de marzo de ese año. Según lo dispuesto por el Ministerio de Educación (Minedu), únicamente los menores que hayan alcanzado la edad mínima exigida antes de la fecha indicada podrán ser matriculados en el año lectivo 2026.

“La edad cronológica es un criterio protector, no arbitrario. Respetar el corte al 31 de marzo permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente”, explicó el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, al ratificar el enfoque de su gestión hacia una educación orientada al bienestar infantil.

El Minedu señaló que una diferencia de apenas algunos meses en la edad de los estudiantes de inicial puede influir considerablemente en el desarrollo del lenguaje, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y el pensamiento lógico, aspectos que impactan en la dinámica del aula.

Estudios advierten que los niños más pequeños del aula enfrentan mayores dificultades académicas y emocionales. - Minedu

La institución advirtió que diversos estudios nacionales e internacionales evidencian mayores dificultades en comprensión lectora, matemática, comunicación oral y convivencia escolar entre los alumnos más pequeños del grupo. Además, estos niños suelen mostrar niveles superiores de inseguridad y menor participación en clase, lo que incrementa el riesgo de fracaso escolar temprano.

El comunicado del Ministerio de Educación precisa que modificar la fecha de corte ampliaría la diferencia de edad entre estudiantes de un mismo grado hasta en 16 meses, una brecha significativa en una etapa caracterizada por la alta sensibilidad de los infantes a experiencias de estrés y exigencias escolares inadecuadas. El objetivo es evitar exponer a los niños a demandas educativas para las que aún no están preparados.

¿Desde cuándo y cómo solicitar vacantes en colegios estatales?

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el cronograma oficial para la matrícula escolar 2026 en modalidad presencial, detallando cada etapa clave para garantizar un proceso ordenado y transparente.

Matrícula escolar gratuita 2026: así será el proceso presencial y digital en instituciones públicas. Foto: MINEDU

Según lo establecido, la presentación de solicitudes podrá realizarse del 2 al 11 de enero de 2026, mientras que la revisión de solicitudes se efectuará entre el 12 y el 18 del mismo mes.

La asignación de vacantes se llevará a cabo del 19 al 30 de enero de 2026. Finalmente, el registro en el SIAGIE —el sistema oficial de gestión educativa— está programado entre el 31 de enero y el 4 de febrero de 2026.

El Minedu precisa que los estudiantes que serán promovidos al siguiente grado podrán continuar su trayectoria educativa en la misma institución educativa mediante la continuidad regular. En ese caso, deberán comunicar su continuidad al director del colegio por los medios que este haya previsto, sin que sea necesaria la presentación de una solicitud por parte de las familias.

Gobierno del Perú y el Ministerio de Educación remarcaron que este calendario busca brindar organización y confianza para todas las familias. Se recomienda prestar atención a cada fase del cronograma y reunir la documentación requerida para evitar contratiempos durante la inscripción.

