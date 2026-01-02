Senamhi lanza aplicación móvil oficial para consultar el clima y alertas en tiempo real en todo el país

‘Senamhi Perú Móvil’: la app oficial para conocer pronósticos del tiempo, lluvias y avisos meteorológicos. (Foto: Agencia Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) puso a disposición de la ciudadanía la aplicación oficial “Senamhi Perú Móvil”, una herramienta digital que permite conocer cómo estará el tiempo antes de viajar o realizar actividades en cualquier punto del país. El aplicativo está dirigido a personas que necesitan información confiable para planificar desplazamientos, reuniones o actividades cotidianas, ya sea en familia o con amigos.

La plataforma permite consultar de forma sencilla el pronóstico del tiempo por localidades, así como información sobre temperaturas, lluvias, nivel de ríos, estado del mar y avisos meteorológicos. Todos los datos disponibles en la aplicación son actualizados en tiempo real y validados por especialistas del Senamhi, lo que garantiza que la información provenga de una fuente oficial.

Senamhi. (Foto: Agencia Andina)

Consulta meteorológica

“Senamhi Perú Móvil” concentra en un solo espacio digital distintos servicios informativos que facilitan el acceso a datos climáticos relevantes. Desde la aplicación, los usuarios pueden mantenerse informados sobre cambios en las condiciones del tiempo y del clima, lo que contribuye a una mejor toma de decisiones antes de salir de casa.

El aplicativo también funciona como un canal directo de información ante posibles variaciones climáticas, permitiendo a los usuarios anticiparse a escenarios que podrían representar riesgos. Esta característica busca fortalecer la prevención y la planificación diaria mediante el uso de información oficial y oportuna.

Senamhi lanza alerta naranja por incremento de temperatura y radiación solar. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

Disponibilidad para dispositivos

La aplicación se encuentra disponible para todos los dispositivos móviles. Los usuarios con equipos que operan con sistema Android pueden descargarla desde la plataforma correspondiente, mientras que quienes cuentan con dispositivos iOS también tienen acceso al aplicativo mediante su respectiva tienda digital.

Una vez descargada, el usuario puede ingresar a la opción “Inicio” para visualizar el clima actual según su ubicación. La aplicación ha sido diseñada para facilitar la navegación y el acceso rápido a la información.

Secciones y servicio

El aplicativo cuenta con diferentes secciones que permiten acceder a información específica. Para conocer los avisos meteorológicos, se debe seleccionar la opción “Clima”; para los avisos hidrometeorológicos, la sección “Hidro”; para revisar las temperaturas mínimas, la opción “Temperaturas”; y para consultar los riesgos climáticos en la agricultura, la sección “Agro”.

El Senamhi brinda información especializada las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través del trabajo permanente de su personal técnico y especializado. Esta iniciativa forma parte de su labor en la gestión del riesgo de desastres y del servicio que presta a la ciudadanía mediante herramientas digitales.

Senamhi pronostica fuertes lluvias

Senamhi emitió la alerta naranja N.° 001 ante la previsión de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra de la región Lima. El aviso meteorológico tendrá vigencia desde la medianoche del sábado 3 de enero hasta las 23:59 del lunes 5 de enero de 2026, con una duración total de 71 horas. De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias, nieve, granizo y aguanieve, principalmente en zonas altoandinas de ocho provincias limeñas.

La institución meteorológica detalló que el granizo se presentará en localidades situadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, mientras que las nevadas se registrarán en áreas ubicadas sobre los 3.800 metros, con mayor incidencia en la sierra central y sur. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora, condiciones que incrementan el riesgo para la población y las actividades al aire libre. Asimismo, se prevé un aumento de la nubosidad durante las tardes y noches, así como lluvias ligeras y dispersas hacia la costa.

Senamhi emitió alerta naranja para ocho provincias de Lima | Foto composición: Infobae Perú / Senamhi

En cuanto a los acumulados de lluvia previstos para el sábado 3 de enero, el organismo técnico estimó valores de 14 a 24 milímetros diarios en la sierra norte, 11 a 18 milímetros en la sierra central y entre 11 y 25 milímetros por día en la sierra sur. El aviso señala que las provincias potencialmente afectadas variarán según la fecha: el sábado 3 se verían comprometidas Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos; el domingo 4, se sumaría Cañete a esta lista; y el lunes 5, volverían a registrarse condiciones adversas en Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.