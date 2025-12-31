Clima en Lima hoy: Senamhi pronostica cómo estará durante este 31 de diciembre, víspera del Año Nuevo

Esta tendencia responde a la influencia de corrientes frías en la costa central, según informaron expertos del Senamhi. (Composición: Infobae Perú)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que Lima presenta este miércoles 31 de diciembre, vísperas del Año Nuevo, condiciones de cielo nublado a parcialmente nublado, con temperaturas máximas de 27 °C en Lima Este y 23 °C en Lima Oeste y Callao.

Según detalló el Senamhi, en la zona este de la ciudad se observa una variación de cielo nublado en horas de la mañana hacia nubes dispersas durante el día, con tendencia a nublarse al atardecer.

En el sector de Lima Oeste y el Callao, la entidad indicó que la jornada comenzó con cielo cubierto y neblina, permitiendo brillo solar hacia el mediodía y un retorno a la nubosidad al finalizar la tarde. Las temperaturas mínimas alcanzan los 16 °C en Lima Este y 19 °C en Lima Oeste y Callao.

El Senamhi recomendó a la población estar atenta a las actualizaciones oficiales para planificar sus actividades ante posibles variaciones climáticas durante el cierre del año. Se recuerda a los residentes y visitantes la importancia de considerar estos valores térmicos y variaciones atmosféricas para el desarrollo de sus actividades.

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

En el departamento de Lima se reportan 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad en todas las estaciones de año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.