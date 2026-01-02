Perú

Preocupación en redes por Alejandra Baigorria y Said Palao tras tragedia en Suiza: la pareja confirma que se encuentran a salvo

Tras la alarma entre sus fans, la popular pareja peruana confirmó que no estuvo cerca del bar afectado por la tragedia y agradeció el cariño recibido mientras siguen disfrutando sus vacaciones en Europa


Preocupación en redes por Alejandra Baigorria y Said Palao tras tragedia en Suiza: la pareja confirma que se encuentran a salvo.

El inicio del 2026 estuvo marcado por una tragedia en Suiza, cuando un incendio en el bar Le Constellation causó la muerte de al menos 40 personas y dejó más de 100 heridos. La noticia conmocionó a nivel internacional y generó especial inquietud entre los seguidores de Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes viajaron a ese país europeo junto a Sergio Baigorria, hermano de la empresaria, para celebrar el Año Nuevo.

En medio de la incertidumbre, las redes sociales se llenaron de mensajes preguntando por el paradero y el estado de la pareja, reconocida por su participación en la televisión peruana. Frases como “¿Están vivos?”, “¿Están bien? Escuché las noticias de Suiza” y “Vine a ver si estabas bien” reflejaron la preocupación de los usuarios, quienes no encontraban actualizaciones recientes de los viajeros en sus cuentas habituales tras la noticia del incendio.

La inquietud aumentó cuando, después de su última cena compartida en redes, la pareja dejó de publicar historias por varias horas, lo que llevó a muchos seguidores a buscar respuestas sobre su bienestar. Ante la insistencia y la ola de rumores, Said Palao rompió el silencio y decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales.


La tragedia en Suiza provocó gran conmoción internacional y preocupación entre los seguidores de Alejandra Baigorria y Said Palao en redes sociales.

Said Palao responde: “Estamos bien, no estuvimos en el lugar de la tragedia”

En un comunicado publicado en sus historias de Instagram, Said Palao agradeció las muestras de afecto y la preocupación recibida tras el incendio. El chico reality confirmó que tanto él como su esposa, Alejandra Baigorria, y su cuñado, Sergio Baigorria, se encuentran en buen estado y no estuvieron presentes en el local afectado por la tragedia.

Para quienes nos han escrito a mí y a mi esposa preguntando por lo ocurrido en Año Nuevo: estamos bien. Lo sucedido fue en otro centro de esquí, pero sin duda es una situación que conmueve al mundo entero. Esperamos de corazón que todo mejore pronto en Suiza”, expresó Palao.

El mensaje buscó llevar tranquilidad a los seguidores y fue acompañado por un carrusel de fotos que recordaba los días de vacaciones en Suiza. Said también aprovechó la ocasión para enviar deseos de salud y prosperidad para el 2026, y reiteró que ya se encontraban rumbo a su próximo destino turístico.

“Recapitulación de nuestros últimos días en Suiza. Montañas, risas, momentos increíbles y recuerdos que se quedan para siempre. La pasamos genial y cerramos esta etapa con el corazón lleno. Ya nos toca un nuevo destino, nuevas historias y más aventuras por contar”, escribió en la misma publicación.


Said Palao informó a través de redes sociales que ni él, ni Alejandra Baigorria ni Sergio Baigorria estuvieron en el bar afectado por el incendio.

De esta manera se confirmó que ninguno de los tres viajeros peruanos estuvo cerca del bar Le Constellation durante la madrugada del 1 de enero, aclarando así los rumores y especulaciones generadas en redes sociales.

Impacto de la tragedia y reacciones de los seguidores

El incendio en el bar Le Constellation, sucedido en la localidad suiza durante las celebraciones de Año Nuevo, fue calificado por el presidente Guy Parmelin como “una de las peores tragedias del país”. Las autoridades investigan si la causa estuvo relacionada con el uso de pirotecnia durante un concierto o por una explosión interna. El estado de emergencia fue declarado y se estima que cerca de 40 personas murieron, mientras que el número de heridos supera el centenar.


Alejandra Baigorria, Said Palao y Sergio Baigorria se encontraban en Suiza celebrando Año Nuevo cuando ocurrió el incendio que impactó al país europeo.

La noticia tuvo un fuerte eco en la comunidad peruana, especialmente por la presencia de figuras mediáticas como Alejandra Baigorria y Said Palao en el país europeo. El flujo de mensajes en sus redes sociales evidenció la empatía y el seguimiento que mantienen sus fanáticos. Una parte de los usuarios expresó alivio tras la aclaración de Palao, mientras que otros enviaron sus condolencias a las víctimas y sus familias, solidarizándose con la situación en Suiza.

