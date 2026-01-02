Nuevo sueldo docente 2026: Los montos que ganarán los maestros de la CPM y profesores contratados

Atentos profesor de la Carrera Pública Magisterial y contratados. Estos son los sueldos aprobados para 2026. - Crédito Captura de Minedu

Este 2026 los maestros del sector público ganarán más. Como se recuerda se ha incrementado la remuneración íntegra mensual (RIM), el cual “es un monto que se entrega de manera general a todos los docentes nombrados en función a su escala magisterial y la jornada de trabajo”. Esta ha subido a S/ 116,69 (anteriormente era de S/ 110,02).

Ese monto se usa para el cálculo de las remuraciones de los maestros, para las jornadas de 30 y 40 horas dictadas al mes. En base a ese cálculo y al porcentaje mayor de las escalas superiores, así se calculan los sueldos para las jornadas:

por 40 horas Primera Escala Magisterial : S/ 3.500,70 por 30 horas; S/ 4.667,60por 40 horas

Segunda Escala Magisterial: S/ 3.850,77 por 30 horas; S/ 5.134,36 por 40 horas

Tercera Escala Magisterial: S/ 4.200,84 por 30 horas; S/ 5.601,12 por 40 horas

Cuarta Escala Magisterial: S/ 4.550,91 por 30 horas; S/ 6.067,88 por 40 horas

Quinta Escala Magisterial: S/ 5.251,05 por 30 horas; S/ 7.001,40 por 40 horas

Sexta Escala Magisterial: S/ 6.126,23 por 30 horas; S/ 8.168,30 por 40 horas

Séptima Escala Magisterial: S/ 6.651,33 por 30 horas; S/ 8.868,44 por 40 horas

Octava Escala Magisterial: S/ 7.351,47 por 30 horas; S/ 9.801,96 por 40 horas.

Las ocho escalas cambian en base a la nueva RIM. - Crédito Andina/Norman Córdova

Los montos por asignaciones

También los docentes pueden percibir hasta cinco asignaciones simultáneas. Para el otorgamiento de estas asignaciones el Minedu publica anualmente a través de una resolución ministerial los padrones de instituciones educativas públicas, que autoriza el pago de estas.

Por tipo y ubicación de la institución educativa

Según el tipo de IE el monto podría ser el siguiente: Unidocente, S/ 200; Multigrado, S/ 140; Bilingüe, S/ 50; y Bilingüe acreditado, S/100

Según la ubicación de IE, el monto podría ser el siguiente: Rural 1, S/ 500; Rural 2, S/ 100; Rural 3, S/ 70; Frontera, S/ 100; y VRAEM, S/ 300.

Por desempeñar cargos de mayor responsabilidad

Además, los profesores que acceden a un cargo de mayor responsabilidad a través de un concurso público (en el marco de la Ley de Reforma Magisterial) son designados por un periodo de cuatro años y perciben una remuneración por una jornada de trabajo de 40 horas y una asignación de acuerdo al cargo.

Según el cargo en la IE, el monto puede ser de: Director dos turnos, S/ 800; Director un turno, S/ 600; Subdirector, S/ 400; Jerárquico, S/ 300

Según el cargo en la DRE/UGEL, el monto puede ser de: Director de UGEL, S/ 4.000; Director de gestión pedagógica, S/ 3.000; Jefe de gestión pedagógica, S/ 2.500; y Especialista de educación, S/ 1.500.

Maestros verán aumento de sueldos, según la escala y horas trabajadas. - Crédito Andina

Por jornada de trabajo adicional

Octava escala: S/ 2.450,49

Sétima escala: S/ 2.217,11

Sexta escala: S/ 2.042,08

Quinta escala: S/ 1.750,35

Cuarta escala: S/ 1.516,97

Tercera escala: S/ 1.400,28

Segunda escala: S/ 1.283,59

Primera escala: S/ 1.166,90.

De igual manera, en cada escala se dan estos montos:

Especialista en educación, S/ 900

Director IE un turno, S/ 360

Director IE dos turnos, S/ 480

Subdirector IE, S/ 240

Jerárquico, S/ 180.

Pero para el caso de las instituciones educativas unidocentes, el profesor nombrado y encargado de la función de director de IE solo percibe la asignación por jornada de trabajo adicional.

El Decreto Supremo N° 277-2025-EF establece nuevos montos para la Remuneración Íntegra Mensual de los docentes en Perú.

Para profesores contratados

De igual manera, para los profesores contratados según la Ley N° 30328, la remuneración mensual por una jornada de 30 horas se establece en S/ 3.500,70 para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria en Educación Básica Regular, Educación Básica Especial, Educación Básica Alternativa y Educación Técnico Productiva.

Además, los coordinadores en el Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI), la Oficina Nacional Diocesana de Educación Católica (ONDEC) y la Oficina Diocesana de Educación Católica (ODEC) recibirán una remuneración de S/ 4.667,60 mensuales.