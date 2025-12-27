Aumento de remuneración de profesores se concreta: MEF destina S/208 millones para incremento

Maestros verán aumento de sueldos, según la escala y horas trabajadas. - Crédito Andina

A fines de noviembre, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó Decreto Supremo que fija la remuneración íntegra mensual correspondiente a la primera escala magisterial de la carrera pública magisterial de la Ley N° 29944, la remuneración mensual del profesor contratado en el marco de la Ley N° 30328 y el monto de la asignación por jornada de trabajo adicional.

Esto, así, ha determinado una nueva escala para el sueldo que reciben los profesores en el país. Y ahora, el MEF ya ha transferido al Ministerio de Educación (Minedu) y a los gobiernos regionales un monto total de S/208 millones 675 mil 888, tal como lo señala el Decreto Supremo Nº 318-2025-EF.

Esto irá directamente “para financiar el costo diferencial del incremento de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de los profesores comprendidos en la Carrera Pública Magisterial de la Ley Nº 29944; de la remuneración mensual del profesor contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente de la Ley Nº 30328; y, de la asignación por jornada de trabajo adicional, según la escala magisterial en la que se encuentra el profesor encargado en cargo directivo o jerárquico de institución educativa o de especialista en educación”.

Las ocho escalas cambian en base a la nueva RIM. - Crédito Andina/Norman Córdova

Los beneficiados

Como se recuerda, ya anteriormente el Decreto Supremo Nº 277-2025-EF había detallado a qué profesores iban estos aumentos. Así, estos son los tres grupos que percibirán aumentos en su salarios:

Los profesores comprendidos en la Carrera Pública Magisterial de la Ley Nº 29944

Los profesores contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente de la Ley Nº 30328

También subirá la asignación por jornada de trabajo adicional, según la escala magisterial en la que se encuentra el profesor encargado en cargo directivo o jerárquico de institución educativa o de especialista en educación.

Los montos

En primera lugar, como se recuerda, se fijó el monto de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) por hora de trabajo semanal - mensual correspondiente a la Primera Escala Magisterial de la Carrera Pública Magisterial a la que se refiere la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, en la suma de S/116,69.

El Decreto Supremo N° 277-2025-EF establece nuevos montos para la Remuneración Íntegra Mensual de los docentes en Perú.

Así, lo que ganaría un profesor por trabajar 30 horas a la semana al mes (dado que por hora de trabajo semala - mensual ganarían S/116,69 en la primera escala), en la primera escala, sería de S/3.500,70. En base a esto se calculan los otros montos de las escalas

Primera Escala Magisterial : S/3.500,70 por 30 horas;

S/4.667,60 por 40 horas

Segunda Escala Magisterial: S/3.850,77 por 30 horas; S/5.134,36 por 40 horas

Tercera Escala Magisterial: S/4.200,84 por 30 horas; S/5.601,12 por 40 horas

Cuarta Escala Magisterial: S/4.550,91 por 30 horas; S/6.067,88 por 40 horas

Quinta Escala Magisterial: S/5.251,05 por 30 horas; S/7.001,40 por 40 horas

Sexta Escala Magisterial: S/6.126,23 por 30 horas; S/8.168,30 por 40 horas

Séptima Escala Magisterial: S/6.651,33 por 30 horas; S/8.868,44 por 40 horas

Octava Escala Magisterial: S/7.351,47 por 30 horas; S/9.801,96 por 40 horas.

Para los profesor contratados

Asimismo, para los profesores contratados según la Ley N° 30328, la remuneración mensual por una jornada de 30 horas se establece en S/3.500,70 para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria en Educación Básica Regular, Educación Básica Especial, Educación Básica Alternativa y Educación Técnico Productiva.

La RIM para la primera escala magisterial se fija en S/116,69 por hora semanal-mensual, base para calcular salarios superiores.

De igual manera, los coordinadores en el Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI), la Oficina Nacional Diocesana de Educación Católica (ONDEC) y la Oficina Diocesana de Educación Católica (ODEC) recibirán una remuneración de S/4.667,60 mensuales.

Jornada de 30 horas semanales (todas las modalidades y niveles): S/3.500,70 mensuales.

Profesores contratados que laboran menos de la jornada establecida reciben remuneración proporcional a las horas contratadas.

Profesores contratados como Coordinadores PRONOEI o Docentes Coordinadores en ONDEC/ODEC: S/4.667,60 mensuales.

Asignaciones adicionales

Se dispone también un incremento de la asignación para quienes ocupan cargos directivos, jerárquicos o de especialista en educación: para un docente de 30 horas en la primera escala, la asignación por jornada adicional será de S/1.166,90, mientras que en la octava escala la cifra llegará a S/2.450,49. (Estos montos aplican para los encargados de instituciones multigrado, polidocentes, así como para directores de instituciones unidocentes en los niveles inicial y primaria).

Octava escala: S/2.450,49

Sétima escala: S/2.217,11

Sexta escala: S/2.042,08

Quinta escala: S/1.750,35

Cuarta escala: S/1.516,97

Tercera escala: S/1.400,28

Segunda escala: S/1.283,59

Primera escala: S/1.166,90.