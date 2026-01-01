Precio de estacionamientos en playas del Sur aplica desde hoy 1 de enero para toda la temporada de verano

Estacionamiento en las playas: así será el cobro por cada 30 minutos| Canal N

Desde el 1 de enero, las tarifas oficiales para estacionar en las playas más concurridas del sur de Lima entran en vigencia, según lo publicado por el diario oficial El Peruano. La medida se dispone principalmente a los balnearios de Pucusana, Naplo, San Pedro y Arica, donde se han establecido cobros diferenciados por tiempo y ubicación.

En Pucusana, la municipalidad ha fijado un precio de 0.50 céntimos por cada treinta minutos de estacionamiento en las playas Naplo y Pucusana. El horario de cobro abarca desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Este esquema se mantendrá vigente hasta el 26 de abril. En total, se habilitaron doscientos cuarenta espacios en esta zona, según datos oficiales.

Por su parte, en los balnearios de San Pedro y Arica, ambos ubicados en el distrito de Lurín, la tarifa establecida es de 0.80 céntimos por cada treinta minutos. El horario de funcionamiento del estacionamiento va desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. En estos balnearios se cuenta con 600 espacios disponibles, de acuerdo con lo detallado por Canal N.

Balnearios del sur de Lima estrenan nuevas tarifas de estacionamiento desde enero

Pagos se realiza a personas autorizadas por la municipalidad

El pago debe realizarse únicamente al personal autorizado por la municipalidad. Las autoridades recomiendan a los visitantes verificar que el cobro provenga de agentes oficiales para evitar cobros indebidos que, en temporadas anteriores, han sido motivo de denuncias por parte de los veraneantes.

Los estacionamientos estarán bajo la vigilancia de la Municipalidad de Pucusana y de la Municipalidad de Lurín, quienes han dispuesto personal para supervisar el cumplimiento de las tarifas y garantizar la seguridad en las zonas de acceso vehicular.

Tarifas para estacionar en playas del sur de Lima: cuánto cuesta dejar el auto este verano

Ante la llegada del verano, cientos de personas no dudan en acudir a las playas para disfrutar de las vacaciones o sus días libres en esta temporada.

Recomendaciones al ir a la playa

Verifique la tarifa y pague solo a personal autorizado: Antes de estacionar, consulte los precios oficiales publicados por la municipalidad y realice el pago únicamente a quienes cuenten con identificación visible y autorización para cobrar.

Llegue temprano: Los espacios de estacionamiento son limitados, especialmente en playas como Naplo y Pucusana (240 espacios) y San Pedro y Arica (601 espacios). Para evitar contratiempos, procure llegar antes del horario de mayor afluencia.

Respete los horarios establecidos: Recuerde que en Naplo y Pucusana el cobro es de 8:00 a 18:00, mientras que en San Pedro y Arica es de 9:00 a 17:00. Estacionar fuera de estos horarios puede generar inconvenientes o multas.

No acepte cobros informales: Si detecta a personas que intentan cobrar sin autorización, informe a las autoridades municipales presentes en la zona.

Asegure su vehículo: Antes de dejar su auto, verifique que esté completamente cerrado y sin objetos de valor a la vista. La vigilancia municipal ayuda, pero la prevención es fundamental.

Siga las indicaciones de tránsito: Respete la señalización, las zonas restringidas y las recomendaciones del personal municipal para facilitar el flujo vehicular y la seguridad de todos los veraneantes.

Cuide el entorno: No deje basura en la playa ni en los estacionamientos. Utilice los contenedores y contribuya a mantener limpio el balneario.