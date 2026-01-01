Geresa advierte que solo tres playas en toda la región La Libertad son aptas para bañistas este verano 2026: ¿cuáles son?

Playas no aptas predominan en La Libertad a días de las celebraciones de fin de año. (Foto: Agencia Andina)

Solo tres playas del litoral de la región La Libertad han sido clasificadas como aptas para recibir bañistas durante la temporada de verano 2026 y las celebraciones de fin de año, de acuerdo con el informe más reciente de la Gerencia Regional de Salud (Geresa). El reporte advierte que la gran mayoría de balnearios evaluados no cumple con las condiciones sanitarias necesarias para garantizar la salud de los visitantes.

Según el documento oficial, los balnearios considerados seguros son Puerto Malabrigo, ubicado en el distrito de Rázuri, provincia de Ascope; así como Puémape Centro y Puémape Norte, ambos situados en el distrito y provincia de Pacasmayo. Estas playas lograron una calificación favorable tras las inspecciones sanitarias realizadas durante el mes de diciembre.

Puerto Malabrigo. (Foto: Agencia Andina)

Evaluaciones sanitarias y criterios de aptitud

La Geresa informó que la calificación positiva otorgada a estas tres playas se sustenta en los resultados obtenidos tras las evaluaciones efectuadas los días 2, 22, 23 y 24 de diciembre. Los monitoreos consideraron criterios clave como la calidad microbiológica del agua de mar, el nivel de limpieza del entorno y la disponibilidad y estado de los servicios higiénicos.

Estos factores son determinantes para reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales, infecciones dérmicas y otros problemas de salud asociados al uso recreativo de playas. La autoridad sanitaria precisó que solo los balnearios que cumplen de manera integral con estos estándares pueden ser considerados aptos para recibir bañistas.

Puerto Malabrigo y Puémape superan evaluación y quedan como únicas playas aptas en La Libertad. (Foto: FB/@Gerencia Regional de Salud La Libertad)

Playas no aptas y advertencia a la población

En contraste, la Geresa detectó deficiencias sanitarias en otras playas de alta concurrencia turística, las cuales fueron declaradas no aptas. Entre ellas figuran Huanchaquito, Mirador y Huankarute, ubicadas en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo; así como las playas de Salaverry, en el distrito del mismo nombre, y Acapulco, en el distrito de Moche, también en la provincia de Trujillo.

Ante este panorama, la Geresa exhortó a la población a consultar el monitoreo sanitario actualizado antes de elegir un destino para bañarse, a fin de proteger su salud y la de sus familias. La entidad recordó que la información oficial sobre la condición de las playas se encuentra disponible en la plataforma “Verano Saludable” del Ministerio de Salud, donde se actualizan de manera permanente los resultados de las evaluaciones realizadas en todo el país.

Geresa: solo Puerto Malabrigo y dos playas de Puémape son aptas para bañistas en La Libertad. (Foto: Minsa/Captura web)

Playas en Lima aptas para este verano

Con el verano ya en curso y las celebraciones de Año Nuevo a la vuelta de la esquina, las autoridades de salud de Lima Metropolitana actualizaron el estado de las playas de la capital. Según la plataforma Verano Saludable, solo 19 balnearios cumplen con las condiciones necesarias para recibir bañistas durante la temporada, mientras que el resto no alcanza los estándares requeridos, lo que representa un riesgo para quienes planean disfrutar del mar en estas fechas.

Los reportes de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) señalan que 54 playas fueron consideradas no aptas al no superar los criterios de calidad del agua, limpieza del entorno y disponibilidad de servicios higiénicos. El Minsa advirtió que estas deficiencias pueden agravarse durante las festividades de Año Nuevo, cuando la afluencia de visitantes aumenta notablemente, por lo que recomendó a los ciudadanos verificar la información oficial antes de acudir a un balneario y extremar las medidas de seguridad.

Naplo entre las playas declaradas como no saludables por Digesa. (Foto: Andina)

Entre los balnearios calificados como seguros se encuentran playas de diversos distritos de Lima Metropolitana, y su listado se mantiene actualizado en la plataforma Verano Saludable. Las playas autorizadas incluyen:

Ancón: Playa Hermosa y Playa San Francisco Chico.

Barranco: Playa Los Pavos y Playa Barranco.

Chorrillos: Playa Pescadores y Playa La Sombrilla.

Miraflores: Playa Tres Picos, Playa La Pampilla II, Playa Miraflores, Playa Redondo I y II, Playa Los Delfines y Playa Estrella.

Punta Hermosa: Playa El Silencio, Playa Caballeros y Playa Punta Hermosa.

Punta Negra: Playa Punta Negra.

Santa María del Mar: Playa Santa María y Playa Embajadores.