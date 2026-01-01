Perú

Playas pet friendly en Lima: la lista de balnearios que permiten visitar junto a tu mascota en verano

Diversos balnearios del litoral limeño permiten el acceso de perros bajo normas específicas, aunque el Ministerio de Salud brinda recomendaciones

El vínculo entre las personas y sus mascotas ha transformado los hábitos de recreación en Lima. Durante el verano, la demanda por espacios que permitan la presencia de animales de compañía se hace más visible. Algunos balnearios son pet friendly, permitiendo el ingreso de perros bajo ciertas normas de convivencia y responsabilidad.

Cada vez más balnearios en Lima y alrededores habilitan áreas específicas y promueven el respeto por las reglas básicas: el uso de correa, la recolección de desechos y la supervisión permanente de las mascotas. La apertura de estos espacios ha sido bien recibida por los amantes de los animales, quienes buscan compartir actividades al aire libre sin restricciones, siempre cuidando la seguridad de todos los visitantes.

Lista de playas pet friendly

  • Playa El Paraíso – Huacho: Balneario que destaca por la tranquilidad de sus olas frías. Ubicada a la altura del kilómetro 135 de la Panamericana Norte, pertenece a la región chala o costa y cuenta con una extensión de aproximadamente 3 km. Su entorno incluye un humedal de 8 km de longitud, ideal para paseos y observación de aves.
  • Playa Los Yuyos – Costa Verde: Espacio natural de amplia franja de arena dorada y aguas apacibles, ideal para actividades recreativas y deportivas. Es un punto de encuentro habitual para quienes practican deportes acuáticos y para visitantes que desean disfrutar de la playa junto a sus mascotas.
  • Playa Yaya – Chilca: Ubicada en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, entre los kilómetros 65 y 67 de la Panamericana Sur. La zona es conocida por su carácter rústico, la cercanía a lagunas y salinas, y por el ambiente tranquilo que ofrece a quienes buscan relajarse lejos de los balnearios tradicionales.
  • Playa San Pedro – Lurín: Se encuentra en el distrito de Lurín, cerca del kilómetro 29,5 al 31 de la Panamericana Sur. Próxima al Santuario Arqueológico de Pachacámac, es una de las playas más visitadas en temporada de verano y habilita espacios para visitantes con mascotas.
  • Playa Pulpos – Punta Hermosa: Ubicada en el distrito de Punta Hermosa, sobre el kilómetro 35 de la Panamericana Sur. Es de fácil acceso desde Lima y recibe a familias con mascotas, siempre que se cumplan las disposiciones establecidas para la convivencia en el balneario.
  • Playa La Ensenada – San Antonio: Localizada cerca del kilómetro 81 de la Panamericana Sur, en el distrito de San Antonio. Es reconocida por su oferta gastronómica de productos marinos y su ambiente familiar. Permite el ingreso de mascotas bajo supervisión y respeto a las normas del balneario.

Se recomienda consultar previamente las normas de cada balneario y actuar con responsabilidad durante la visita. Esto debido a que las municipalidades pueden revertir la decisión.

Recomendaciones del Minsa

A pesar de ello, el Ministerio de Salud recomienda no ingresar a playas ni piscinas públicas con mascotas para evitar la presencia de hongos, ácaros, pulgas y garrapatas, los cuales pueden transmitir enfermedades a niños, jóvenes y adultos.

La autoridad sanitaria advierte que la orina y las heces de los animales pueden contaminar la arena y el agua con bacterias y parásitos, incrementando el riesgo de infecciones y accidentes.

