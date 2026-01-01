Figuras de la TV despidieron así el 2025: recaps, emotivos mensajes y nuevos deseos para el 2026

Magaly Medina, Gisela Valcárcel y más figuras despidieron el 2025 con emotivos mensajes.

El inicio del 2026 estuvo marcado por la presencia de destacadas figuras del entretenimiento que eligieron las redes sociales para compartir mensajes de balance y esperanza. Artistas como Gisela Valcárcel, Magaly Medina, Maria Pía Copello, Alejandra Baigorria, Mario Hart y Korina Rivadeira se sumaron al movimiento global de repasar lo vivido durante el año anterior y expresar sus expectativas para el ciclo que comienza. La tendencia de publicar recaps visuales, reflexiones personales y saludos a sus seguidores se consolidó como la forma elegida para cerrar el 2025 y dar la bienvenida al nuevo año.

A lo largo de la noche del 31 de diciembre y las primeras horas del 1 de enero, los perfiles oficiales de los principales referentes del espectáculo se poblaron de imágenes, videos y palabras dirigidas a millones de seguidores. El propósito central fue compartir agradecimientos, aprendizajes y augurios, reafirmando la cercanía con sus audiencias. Cada celebridad optó por un formato y un tono distintivo, aunque todos coincidieron en exponer momentos íntimos y mensajes de aliento.

Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel eligió hacer una transmisión en vivo para sus fans. Explicó a través de sus redes: “No pude hacer Recap. Tengo demasiadas fotos, pero… No quiero dejar de saludarlos y desearles un hermoso ingreso al 2026, por eso, hice este ‘en vivo’, ahí se los dejo. Un abrazo y mis más lindos deseos para cada uno”.

La conductora de TV agradeció este año que se fue por todo lo brindado y le deseó a su comunidad un feliz 2026

Gisela Valcárcel decidió hacer un en vivo para sus fans. IG

Magaly Medina

A diferencia de Gisela Valcárcel, Magaly Medina sí logró hacer su recap con lo mejor de su año. Además, compartió un breve, pero contundente mensaje: “¡Adiós 2025!, ¡La pasé genial!”, acompañado de etiquetas alusivas al Año Nuevo. La presentadora de espectáculos optó por una despedida directa, que reflejó el tono festivo y optimista que caracterizó gran parte de su actividad digital durante los últimos meses.

En su publicación se puede ver un breve repaso de su 2025, donde no faltaron imágenes con su esposo y familia.

Magaly Medina agradeció por el año vivido. IG

María Pía Copello

Por su parte, Maria Pía Copello recurrió a una dinámica familiar para cerrar el año. La exconductora infantil y actual influencer compartió una reflexión junto a sus hijos: “Hicimos una pausa antes de cerrar el año, para reconocer nuestros logros. Cada paso ha sido una nueva meta que hemos conseguido juntos y ya estamos listos para recibir el 2026 con todo. Me encantó hacer esta dinámica junto a Cata, Vasco y Samy. ¡Feliz año nuevo!”.

La publicación fue acompañada de un video en donde se le observa junto a sus hijos. Cada uno celebra cada objetivo logrado en el año.

María Pía Copello hizo un video especial con sus hijos. IG

Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria decidió viajar a Suiza este año, para recibir el 2026 en medio de la nieve, junto a su esposo Said Palao y su hermano Sergio. “Feliz año. Que este 2026 esté lleno de paz, amor, salud y felicidad para todos. Gracias 2025, fuiste mi TOP”, escribió la empresaria en su historia de IG, quien este año se casó, amplió su línea de ropa, abrió nuevos emprendimientos e incursionó en el doblaje de voz para la película ‘Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados’.

Alejandra Baigorria publicó un mensaje en su historia de Instagram. IG

Karina Rivadeneira y Mario Hart

La pareja conformada por Mario Hart y Korina Rivadeira también se sumó a la ola de mensajes. Hart, conocido por su trayectoria en el automovilismo y la televisión, resumió sus sensaciones en pocas líneas: “Y el 2025 se pasó volando. Que el 2026 puedan cumplir todos sus objetivos. Que no les falte salud y tengan mucha prosperidad. Vamos con todo este 2026”. El deportista remarcó el carácter efímero del año que terminó y animó a sus seguidores a encarar el futuro con energía y optimismo.

Mario Hart despidió el 2025.

Por otro lado, Korina Rivadeira optó por una reflexión más profunda y personal al señalar: “El amor lo es todo. Dios = Amor. Personas = amor. 2025 me quebró… pero también me reconstruyó. Me mostró quién soy y qué quiero para mi 2026. Me quedo con lo bonito, con lo real. Gracias a quienes caminaron conmigo este 2025. Gracias a quienes me aman y también a quienes me enseñaron. 2026 voy con todo y de la mano de Dios”.

La modelo resaltó el valor del aprendizaje y el acompañamiento, y enfatizó el rol de la fe en sus nuevos propósitos.

Korina Rivadeneira hizo un recap. IG