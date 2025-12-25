Magaly Medina no se da por vencida y comparte su receta de pavo navideño, pero la trolean: “Se lo prepararé a mi enemigo”

La periodista esperó hasta casi hasta la llegada del 25 de diciembre para, una vez más, publicar su receta de su pavo para Navidad, pese a las críticas de años anteriores | TikTok

En la víspera de Navidad, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al lanzar casi a la medianoche su ya conocida receta de pavo navideño. La conductora, famosa por sus polémicas en televisión, decidió compartir nuevamente el paso a paso de su platillo tradicional, a pesar de la lluvia de críticas que recibió en ocasiones pasadas. La elección del horario no pasó desapercibida, ya que muchos usuarios advirtieron que a esa hora nadie podría replicar el tutorial para la cena de ese mismo 24 de diciembre.

No es la primera vez que Medina intenta conquistar a sus seguidores con su cocina. En 2019, publicó un video en su canal de YouTube donde explicaba cómo preparar este clásico de las fiestas. El resultado fue viral, aunque no por el sabor o la técnica, sino por la controversia generada.

Decenas de seguidores se animaron a seguir sus instrucciones y luego relataron sus experiencias, en su mayoría negativas. Varios lamentaron que el pavo quedara seco, otros reclamaron por la falta de sabor y no faltaron quienes aseguraron que el exceso de condimentos arruinó el plato.

Magaly Medina y la respuesta que dio a sus críticos por la preparación del pavo navideño.

Este 2025, la conductora reapareció con un video en TikTok, donde no solo retomó la receta, sino que además se burló abiertamente de las burlas que recibió anteriormente.

“¿Qué pensaban? ¿Que no iba a malograr otro pavo? Aquí está la receta más buscada del YouTube. Es la receta que tradicionalmente he hecho todos los años. A excepción de la receta fea”, comentó al inicio del clip, dejando claro que no se toma en serio las críticas y que, pese a todo, sigue apostando por su versión del pavo navideño.

En el video, Magaly Medina detalló el proceso: primero aseguró que el pavo ya había pasado por la salmuera, luego mostró cómo mezclaba ingredientes como vino, ajo molido, orégano, comino, un mix de hierbas, salsa de ostión, aceite de ajonjolí y sillao.

Magaly Medina no se da por vencida y comparte su receta de pavo navideño, pero la trolean: “Se lo prepararé a mi enemigo”

Después, reveló que inyectaba jugo de naranja y pisco al ave para mantenerlo jugoso. Advirtió que el pavo debía permanecer en la refrigeradora varias horas antes de entrar al horno, un paso que, según su experiencia, marca la diferencia.

Al final del tutorial, la periodista mostró el resultado: un pavo dorado, entero y con una apariencia que, al menos a simple vista, parecía mucho mejor que el de años anteriores.

Usuarios no confían en Magaly

Aunque el resultado se veía más prometedor, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos recordaron el fracaso de la receta anterior y llenaron la publicación de comentarios sarcásticos. Las bromas abundaron desde el primer minuto, demostrando que la confianza en las habilidades culinarias de la conductora aún tiene mucho camino por recorrer.

“Que bueno que lo subes cuando ya toditas están cenando jajajajja”, escribió una usuaria, haciendo referencia al horario poco práctico del tutorial.

Otro comentario se volvió viral: “Tía Maga, gracias. Se lo prepararé a mi enemigo”, en alusión a los malos resultados reportados en años anteriores. La desconfianza era tan alta que algunos incluso insinuaron que la periodista subió el video tarde a propósito: “Lo subió cuando ya todos cenaron para librarse de la funa”.

Magaly Medina no se da por vencida y comparte su receta de pavo navideño, pero la trolean: “Se lo prepararé a mi enemigo”

Magaly Medina no se da por vencida y comparte su receta de pavo navideño, pero la trolean: “Se lo prepararé a mi enemigo”

Magaly Medina no se da por vencida y comparte su receta de pavo navideño, pero la trolean: “Se lo prepararé a mi enemigo”

Magaly Medina no se da por vencida y comparte su receta de pavo navideño, pero la trolean: “Se lo prepararé a mi enemigo”

Las menciones a otras figuras de la cocina no faltaron. “Nelly Rossinelli se sacrificó por Magaly” y “No me arriesgo Maga, los pericotitos quedaron contentos con la receta de Nelly”, fueron algunas de las frases que circularon. Hubo quienes prometieron probar la receta, pero con ironía: “Gracias Magaly, lo haré para el 2080”.