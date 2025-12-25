Perú

Gisela Valcárcel revela el motivo por el que casi no llega a la cena navideña con Ethel Pozo

La empresaria compartió en redes sociales cómo una fuerte gripe puso en riesgo su presencia en la reunión familiar, pero finalmente logró celebrar junto a Ethel Pozo, Julián Alexander y sus seres queridos.

Guardar
Gisela Valcárcel revela el motivo por el que casi no llega a la cena navideña con Ethel Pozo. IG

Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al compartir los detalles de su reciente celebración navideña. La conductora publicó fotos y videos en sus redes sociales, mostrando escenas íntimas de la cena que compartió en casa de su hija, Ethel Pozo, junto a su yerno, Julián Alexander, y un pequeño grupo de familiares y amigos.

Sin embargo, este encuentro familiar estuvo a punto de no concretarse debido a un imprevisto que puso en jaque los planes de la presentadora.

“Pensé que no llegaba”: el susto de una fuerte gripe

En una publicación sincera, Gisela relató el motivo que casi la deja fuera de la tradicional reunión:

“Me dio gripe —y de las fuertes—, pensé que no llegaba a la casa de mi hija. Pero en la noche me sentí mucho mejor, y hacia allá fui. Las pistas estaban casi sin autos, así que llegué rápido y hasta pude hacer el conteo”, compartió la conductora con sus seguidores.

El temor por no poder estar presente marcó las horas previas a la Noche Buena. Sin embargo, la mejoría física de Gisela le permitió finalmente asistir y ser parte del esperado encuentro, una noticia que llenó de alivio y alegría a su familia.

Gisela Valcárcel revela el motivo
Gisela Valcárcel revela el motivo por el que casi no llega a la cena navideña con Ethel Pozo

Un encuentro íntimo con Ethel Pozo y su esposo

La cena navideña se desarrolló en un ambiente cálido y agradecido. Ethel Pozo abrió las puertas de su hogar para recibir no solo a familiares, sino también a amigos cercanos.

“Éramos pocos, pero con muchas ganas de agradecer y orar. ¡Y así lo hicimos! Oramos y dimos gracias por lo que tenemos y por lo que no… pero, sobre todo, dijimos: ‘Gracias, Señor, por estar aquí’”, relató Gisela.

La presentadora resaltó el valor de la sencillez y el agradecimiento, destacando que lo esencial de la Navidad no está en la cantidad de regalos ni en el bullicio, sino en la cercanía, la fe y el amor compartido.

Gisela Valcárcel revela el motivo
Gisela Valcárcel revela el motivo por el que casi no llega a la cena navideña con Ethel Pozo

Los detalles de una Noche Buena especial

La reunión no solo estuvo marcada por la emoción del reencuentro, sino también por los pequeños detalles que hacen de la Navidad una fecha memorable. Ethel Pozo se encargó de preparar su casa para recibir a sus invitados y sorprendió a todos con su tradicional puré de camote, elogiado tanto por sus amigos como por su madre. Julián Alexander, esposo de Ethel, sumó humor a la velada al bromear sobre el platillo: “Ya lo había comido y estaba rico”, comentó entre risas.

Gisela Valcárcel destacó la calidez y el esfuerzo de su hija al organizar la cena, subrayando la importancia de los lazos familiares y la colaboración en estas fechas.

Gisela Valcárcel y su mensaje de Navidad

En medio de la celebración, Gisela aprovechó para compartir un mensaje cargado de reflexión y esperanza:

“Que la Navidad vuelva a ser lo que fue al principio: menos regalos, menos ajetreo, y mucha más cercanía a Jesús. Él ha nacido, y por eso… te abrazo ahora, fuerte, fuerte. ¡Feliz Navidad! Gracias por ser parte de mi familia a través de estas redes que me permiten contarte y, a veces, hasta sentirte cerca. ¡Bendiciones!”

La conductora resaltó el poder de la fe y la gratitud, invitando a sus seguidores a centrar la celebración en los valores esenciales de la Navidad. El espíritu de unión, oración y agradecimiento se impuso sobre las dificultades, convirtiendo la velada en un recuerdo especial para todos los presentes.

A través de sus publicaciones, Gisela Valcárcel reafirmó el lazo cercano que mantiene con su audiencia. Compartió imágenes y videos del encuentro, permitiendo a sus seguidores ser parte de un momento familiar cargado de emoción y significado. La interacción en redes se convirtió en un puente para compartir no solo alegrías, sino también las dificultades superadas y las lecciones aprendidas.

La popular “Señito” vivió una Navidad especial, marcada por la superación de un inconveniente de salud y la alegría de reencontrarse con sus seres queridos. La presentadora aprovechó la ocasión para recordar que, más allá de los regalos y el ajetreo, la verdadera esencia de la Navidad está en el amor, la fe y la gratitud compartida con quienes más importan.

Navidad 2025 en la farándula
Navidad 2025 en la farándula peruana: Gisela Valcárcel.

Temas Relacionados

Gisela ValcárcelEthel PozoNavidadNavidad 2025peru-entretenimiento

Más Noticias

Uso de plaguicidas en frutas y verduras: mitos y realidades

¿Qué son realmente estos insumos y por qué han sido utilizados durante tanto tiempo en la agricultura?

Uso de plaguicidas en frutas

César Acuña debe a EsSalud más de S/ 17 mil por Club UCV: candidato presidencial no cumplió con el aporte a sus trabajadores

Los registros oficiales precisan que el monto adeudado se origina en el mes de octubre de 2025. El presidente del Club César Vallejo es Richard Acuña

César Acuña debe a EsSalud

Mesa Redonda: “Hubo muchos detenidos” por Navidad 2025, aseguran desde la Municipalidad de Lima

El gerente de Gestión de Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, confirmó numerosos arrestos y decomisos en el corazón comercial de la ciudad, tras intensos operativos conjuntos con la PNP

Mesa Redonda: “Hubo muchos detenidos”

Este es el precio de la gasolina más barata y cara en Lima durante esta Navidad 2025

Conoce los precios de los diferentes combustibles que se ofrecen en gasolinerías limeñas este jueves 25 de diciembre

Este es el precio de

Mesa Redonda colapsa tras Navidad 2025: Municipalidad de Lima retiró más de 110 toneladas de basura en una sola noche

El volumen recolectado superó ampliamente el promedio diario habitual, que bordea entre 50 y 60 toneladas, tras una jornada marcada por comercio ambulatorio y miles de visitantes

Mesa Redonda colapsa tras Navidad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Así se realizará

Elecciones 2026: Así se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación

Rafael López Aliaga negaría el indulto a Pedro Castillo y critica a Dina Boluarte por frenar la seguridad ciudadana

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: Cómo consultar los planes de gobierno de los partidos políticos

General Arriola refuerza vigilancia de la Embajada de México para evitar un posible escape de Betssy Chávez

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez conmueve con su

Tula Rodríguez conmueve con su reflexión navideña y recuerda a Javier Carmona: “El amor no se va, solo cambia de forma”

Pamela López acepta reunirse con Christian Cueva para llegar a un acuerdo de divorcio

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

Nelly Rossinelli es viral en TikTok por su receta del pavo de Navidad, pero usuarios le recuerdan a Magaly Medina

Final de Esto es Guerra 2025: Los ‘Combatientes’ vencieron a los ‘Guerreros’ y ganaron la temporada

DEPORTES

Melgar denunció que la FPF

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario