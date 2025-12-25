Gisela Valcárcel revela el motivo por el que casi no llega a la cena navideña con Ethel Pozo. IG

Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al compartir los detalles de su reciente celebración navideña. La conductora publicó fotos y videos en sus redes sociales, mostrando escenas íntimas de la cena que compartió en casa de su hija, Ethel Pozo, junto a su yerno, Julián Alexander, y un pequeño grupo de familiares y amigos.

Sin embargo, este encuentro familiar estuvo a punto de no concretarse debido a un imprevisto que puso en jaque los planes de la presentadora.

“Pensé que no llegaba”: el susto de una fuerte gripe

En una publicación sincera, Gisela relató el motivo que casi la deja fuera de la tradicional reunión:

“Me dio gripe —y de las fuertes—, pensé que no llegaba a la casa de mi hija. Pero en la noche me sentí mucho mejor, y hacia allá fui. Las pistas estaban casi sin autos, así que llegué rápido y hasta pude hacer el conteo”, compartió la conductora con sus seguidores.

El temor por no poder estar presente marcó las horas previas a la Noche Buena. Sin embargo, la mejoría física de Gisela le permitió finalmente asistir y ser parte del esperado encuentro, una noticia que llenó de alivio y alegría a su familia.

Gisela Valcárcel revela el motivo por el que casi no llega a la cena navideña con Ethel Pozo

Un encuentro íntimo con Ethel Pozo y su esposo

La cena navideña se desarrolló en un ambiente cálido y agradecido. Ethel Pozo abrió las puertas de su hogar para recibir no solo a familiares, sino también a amigos cercanos.

“Éramos pocos, pero con muchas ganas de agradecer y orar. ¡Y así lo hicimos! Oramos y dimos gracias por lo que tenemos y por lo que no… pero, sobre todo, dijimos: ‘Gracias, Señor, por estar aquí’”, relató Gisela.

La presentadora resaltó el valor de la sencillez y el agradecimiento, destacando que lo esencial de la Navidad no está en la cantidad de regalos ni en el bullicio, sino en la cercanía, la fe y el amor compartido.

Gisela Valcárcel revela el motivo por el que casi no llega a la cena navideña con Ethel Pozo

Los detalles de una Noche Buena especial

La reunión no solo estuvo marcada por la emoción del reencuentro, sino también por los pequeños detalles que hacen de la Navidad una fecha memorable. Ethel Pozo se encargó de preparar su casa para recibir a sus invitados y sorprendió a todos con su tradicional puré de camote, elogiado tanto por sus amigos como por su madre. Julián Alexander, esposo de Ethel, sumó humor a la velada al bromear sobre el platillo: “Ya lo había comido y estaba rico”, comentó entre risas.

Gisela Valcárcel destacó la calidez y el esfuerzo de su hija al organizar la cena, subrayando la importancia de los lazos familiares y la colaboración en estas fechas.

Gisela Valcárcel y su mensaje de Navidad

En medio de la celebración, Gisela aprovechó para compartir un mensaje cargado de reflexión y esperanza:

“Que la Navidad vuelva a ser lo que fue al principio: menos regalos, menos ajetreo, y mucha más cercanía a Jesús. Él ha nacido, y por eso… te abrazo ahora, fuerte, fuerte. ¡Feliz Navidad! Gracias por ser parte de mi familia a través de estas redes que me permiten contarte y, a veces, hasta sentirte cerca. ¡Bendiciones!”

La conductora resaltó el poder de la fe y la gratitud, invitando a sus seguidores a centrar la celebración en los valores esenciales de la Navidad. El espíritu de unión, oración y agradecimiento se impuso sobre las dificultades, convirtiendo la velada en un recuerdo especial para todos los presentes.

A través de sus publicaciones, Gisela Valcárcel reafirmó el lazo cercano que mantiene con su audiencia. Compartió imágenes y videos del encuentro, permitiendo a sus seguidores ser parte de un momento familiar cargado de emoción y significado. La interacción en redes se convirtió en un puente para compartir no solo alegrías, sino también las dificultades superadas y las lecciones aprendidas.

La popular “Señito” vivió una Navidad especial, marcada por la superación de un inconveniente de salud y la alegría de reencontrarse con sus seres queridos. La presentadora aprovechó la ocasión para recordar que, más allá de los regalos y el ajetreo, la verdadera esencia de la Navidad está en el amor, la fe y la gratitud compartida con quienes más importan.

Navidad 2025 en la farándula peruana: Gisela Valcárcel.