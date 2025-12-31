100 frases de Año Nuevo 2026: bonitas y con mucho amor para los amigos y la familia

Reunir frases de Año Nuevo se transforma en un gesto simple, pero cargado de significado, para acercarse y fortalecer el vínculo con amigos y familiares. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El inicio de un nuevo año siempre llega cargado de expectativas, propósitos y emociones compartidas. El 2026 se presenta como una oportunidad para renovar la esperanza y fortalecer los lazos con quienes nos acompañan día a día. En ese contexto, las palabras cobran un valor especial, porque un mensaje oportuno puede transmitir cariño, gratitud y buenos deseos en un momento significativo.

Pensando en ello, reunir frases de Año Nuevo se convierte en una forma sencilla pero poderosa de conectar con amigos y familiares. Ya sea para enviar por mensaje, dedicar en redes sociales o acompañar un abrazo, estas expresiones buscan reflejar amor, cercanía y optimismo, recordando que comenzar el año con afecto es también una manera de darle un mejor significado a lo que está por venir.

25 frases bonitas para compartir por Año Nuevo

Que el nuevo año te regale días tranquilos, sueños cumplidos y muchas razones para sonreír.

Brindemos por lo vivido, aprendamos de lo pasado y abramos el corazón a todo lo bueno que viene.

Que cada amanecer del nuevo año te acerque un poco más a lo que deseas.

Un año nuevo comienza cuando decidimos creer de nuevo en nosotros mismos.

Que nunca te falte esperanza, ni motivos para agradecer.

El mejor deseo para este año es que te sientas en paz con quien eres y hacia dónde vas.

Que los días difíciles se vuelvan lecciones y los buenos, recuerdos inolvidables.

Empieza el año con ilusión, continúa con constancia y termínalo con orgullo.

Que el tiempo nuevo llegue con calma, amor y oportunidades sinceras.

Un nuevo año no cambia la vida, pero sí la actitud con la que la vivimos.

Que cada meta tenga paciencia y cada logro, humildad.

Deseo que este año te trate bonito y tú también te trates mejor.

Que nunca falten abrazos sinceros ni palabras que reconforten.

Que el año nuevo te encuentre valiente para intentar y fuerte para seguir.

Lo mejor del año que empieza aún no ha sucedido.

Que cada paso que des esté lleno de intención y confianza.

Un nuevo comienzo siempre es una oportunidad para hacerlo mejor.

Que el amor sea tu punto de partida y también tu destino.

Que este año te sorprenda con cosas simples que llenen el alma.

Que la alegría llegue sin aviso y se quede mucho tiempo.

El año nuevo no promete perfección, pero sí nuevas oportunidades.

Que cada día sumes motivos para creer en ti.

Que lo esencial nunca te falte y lo demás llegue a su tiempo.

Empieza el año agradeciendo y terminará dándote más razones para hacerlo.

Que el nuevo año te abrace con calma y te impulse con ilusión.

El 2026 promete ser un año muy movido para Perú. Foto: Kayak

Dedicatorias para amigos para este 2026

Amigo, que este 2026 nos regale más risas compartidas y menos despedidas.

Gracias por quedarte incluso cuando los días no fueron fáciles; que el 2026 te devuelva todo en alegrías.

Que este nuevo año nos encuentre celebrando logros y apoyándonos en cada intento.

Amistades como la tuya hacen que cualquier año valga la pena. Feliz 2026.

Que el 2026 te sorprenda con sueños cumplidos y caminos más claros.

Empezar el año contigo en mi vida ya es un buen augurio.

Que nunca nos falten motivos para juntarnos ni historias nuevas que contar.

Amigo, deseo que este 2026 te trate con la misma lealtad que tú entregas.

Que cada mes del nuevo año te acerque a lo que tanto deseas.

El 2026 comienza, pero nuestra amistad sigue siendo lo mejor de cada año.

Que este año nuevo te dé fuerzas para avanzar y calma para disfrutar.

Brindo por un 2026 lleno de momentos simples que se vuelvan inolvidables.

Amigo, que este nuevo año te recuerde lo valioso que eres.

Que el 2026 llegue con oportunidades sinceras y decisiones acertadas.

Tenerte como amigo es uno de los mejores regalos que trae este nuevo año.

Que cada desafío del 2026 te encuentre con valentía y esperanza.

Amigo, deseo que este año te acerque más a tus metas y a tu paz.

Que el tiempo nos regale más encuentros y menos excusas.

Empezar el 2026 celebrando tu amistad es comenzar con el pie derecho.

Que este nuevo año te llene de razones para creer en ti.

Amigo, que el 2026 sea generoso contigo y justo con tus esfuerzos.

Que nunca falte el apoyo mutuo ni las risas espontáneas.

Este 2026, que la vida te devuelva todo lo bueno que das.

Amigo, que el año nuevo te encuentre agradecido por lo vivido y listo para lo que viene.

Brindo por un 2026 donde sigamos creciendo, aprendiendo y acompañándonos.

Frases para la familia por Año Nuevo

Que este nuevo año nos encuentre más unidos y agradecidos por tenernos.

Comenzar el año con la familia es empezar con el corazón lleno.

Que cada día del año nuevo nos regale un motivo más para valorar lo que somos juntos.

El mejor deseo para este año es seguir creciendo sin dejar de cuidarnos.

Que el año nuevo fortalezca nuestros lazos y multiplique los momentos compartidos.

La familia no hace el año perfecto, pero sí lo vuelve más valioso.

Que este nuevo comienzo nos enseñe a escucharnos más y a querernos mejor.

Un año nuevo es otra oportunidad para agradecer por cada abrazo en casa.

Que nunca falte el apoyo ni la paciencia entre nosotros.

Empezar el año con la familia es recordar que no estamos solos.

Que este año nuevo nos encuentre celebrando más y preocupándonos menos.

El mayor deseo para el año que comienza es cuidarnos siempre.

Que cada reto nos una y cada logro nos haga sentir orgullosos.

Un nuevo año llega, pero el amor de familia permanece.

Que este año nos enseñe a valorar los pequeños momentos juntos.

La familia es el mejor deseo que se puede pedir para el año nuevo.

Que la paz habite en casa y la esperanza en cada uno de nosotros.

Un año más para acompañarnos, aprender y apoyarnos.

Que este nuevo año nos encuentre más presentes y más agradecidos.

No hay mejor comienzo de año que hacerlo rodeado de familia.

Que el amor familiar sea siempre nuestro punto de partida.

Este año nuevo, que la comprensión sea más grande que las diferencias.

Que nunca nos falte tiempo para compartir ni motivos para celebrar.

Un año nuevo no cambia lo esencial: el amor que nos une.

Que este nuevo año nos abrace como familia y nos impulse a seguir juntos.

El 2026 surge como un nuevo comienzo para avivar la esperanza y afianzar los vínculos con quienes comparten nuestro día a día. Foto: Saber es Poder

Mensajes para compañeros de trabajo por el nuevo año

Que el nuevo año nos traiga nuevos retos y la motivación para superarlos juntos.

Gracias por el trabajo en equipo; que este año nuevo venga lleno de logros compartidos.

Empezar el año con buenos compañeros hace que cualquier meta sea alcanzable.

Que el nuevo año nos encuentre con energía, compromiso y buen ánimo.

Les deseo un año lleno de oportunidades y resultados que nos hagan sentir orgullosos.

Que cada proyecto del año nuevo venga acompañado de aprendizaje y crecimiento.

Un nuevo año es una nueva oportunidad para seguir mejorando como equipo.

Que el esfuerzo de hoy se convierta en los éxitos de mañana.

Les deseo un año productivo, equilibrado y con muchos motivos para celebrar.

Que el nuevo año nos traiga desafíos que nos impulsen a dar lo mejor.

Trabajar con ustedes hace que los días sean más llevaderos; feliz año nuevo.

Que este año nuevo nos encuentre alineados en objetivos y valores.

Les deseo un año lleno de avances, cooperación y buenos resultados.

Que nunca falte el respeto, la colaboración y las ganas de mejorar.

Un nuevo año comienza y seguimos construyendo logros en conjunto.

Que el año nuevo premie la constancia y el trabajo bien hecho.

Les deseo un año con metas claras y caminos bien definidos.

Que este nuevo año traiga equilibrio entre los desafíos laborales y el bienestar personal.

Gracias por sumar siempre; que este año nuevo sea favorable para todos.

Que el nuevo año nos dé razones para sentirnos satisfechos con nuestro trabajo.

Les deseo un año lleno de ideas nuevas y proyectos exitosos.

Que cada esfuerzo encuentre su reconocimiento en este año nuevo.

Un año nuevo es la oportunidad perfecta para seguir creciendo como equipo.

Que el compromiso y la buena actitud nos acompañen todo el año.

Les deseo un año nuevo con avances constantes y objetivos cumplidos.