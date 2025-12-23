Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

Navidad 2025 de la farándula peruana: Janet Barboza, Melissa Klug, Natalie Vértiz y André Silva, envían sus deseos por 25 de diciembre. IG

Las figuras más queridas de la televisión y el espectáculo en Perú comparten cómo viven la Navidad, sus recuerdos, rituales y mensajes para sus seguidores. La Navidad 2025 en la farándula peruana se vive con recuerdos, afectos, tradiciones y mensajes que invitan a valorar lo esencial: la familia, la solidaridad y la calidez de compartir. Los famosos peruanos demuestran que más allá de los regalos, el verdadero sentido de estas fiestas se encuentra en los lazos que nos unen.

Descubre los deseos y anécdotas de Janet Barboza, Naima Luna, André Silva, Renato Bonifaz, Andrés Vílchez, Melissa Klug, Erick Elera y Natalie Vértiz en esta fecha especial.

Janet Barboza: Una celebración junto a la familia y sus mascotas

Janet Barboza comparte un mensaje cargado de ternura y unión. Para la conductora, la Navidad es sinónimo de familia, abrazos y sonrisas, pero también de amor por los animales. “Celebremos la unión familiar, donde cada abrazo se complementa con el amor incondicional de nuestros fieles amigos de cuatro patas. Que la alegría de compartir momentos juntos, humanos y peluditos, llene nuestros corazones de calidez y gratitud. ¡Felices fiestas a todos!”, expresó. Su mensaje refleja la importancia de valorar tanto a las personas como a las mascotas en estas fechas.

Navidad 2025 en la farándula peruana. Janet Barboza.

Naima Luna: Tradición y un deseo inusual

Naima Luna vive la Navidad con una mezcla de emoción y nostalgia. Para ella, es un momento profundamente familiar, ideal para crear recuerdos duraderos. “Es una fecha muy linda, muy emotiva, y me encanta porque siempre estamos todos juntos”, manifestó.

Naima sorprendió al revelar el regalo que más desea: una víbora amarilla o blanca. “Me parece un animal muy elegante, podría quedarme horas mirándola”, confesó entre risas, reafirmando su amor por los animales.

Al hablar de la novela Luz de Luna, Naima no eligió a una sola persona para compartir la Navidad, sino a todo el elenco. Resaltó que el verdadero valor está en el grupo unido: “Es un elenco muy unido y eso se siente, por eso me encantaría pasarla con todos”, señaló.

Antes de despedirse, dedicó un mensaje especial al público: “Les deseo una Navidad llena de amor, que disfruten a su familia y que no se pierdan Luz de Luna”.

Navidad 2025 de la farándula peruana. Naima Luna.

André Silva: Recuerdos, solidaridad y nostalgia por el Nintendo

La Navidad para André Silva está marcada por los recuerdos de infancia y la calidez familiar. “De niño me emocionaba muchísimo la Navidad, era una fiesta completa”, rememoró.

Entre los regalos que nunca llegó a recibir, André recordó con una sonrisa el Nintendo, un sueño pendiente de la niñez. “Era el regalo que más quería, pero se quedó en el sueño”, compartió.

Con el paso de los años, la Navidad tomó un nuevo significado para él: ahora es una oportunidad para reflexionar y pensar en quienes menos tienen. Este año, André organiza una chocolatada en Huaral, reafirmando su compromiso con la solidaridad. “Es un momento para pensar en cómo nos fue en el año y en lo que viene, pero también para acordarnos de quienes no tienen tanto”, explicó.

En la ficción de Luz de Luna, André imaginó una cena navideña repleta de afectos y la posibilidad de reunir a personajes queridos: “Sería lindo compartir con amigos como Bobby, y también traer de vuelta a Ciro, que es un personaje que todos extrañamos”, añadió.

Navidad 2025 de la farándula peruana. André Silva.

Renato Bonifaz: Sabores, familia y perdón

Para Renato Bonifaz, la Navidad siempre ha sido un reencuentro familiar, aunque hoy sus seres queridos vivan fuera de Perú. “Desde que era niño, la Navidad siempre fue para pasarla en familia, y eso es algo que no he querido perder”, afirmó.

Las tradiciones gastronómicas ocupan un lugar especial en su mesa navideña. Pavo, lechón, ensaladas y el clásico arroz árabe no pueden faltar, evocando recuerdos de hogar. “Son comidas que te llevan directo a casa y a los recuerdos”, detalló.

Al pensar en su personaje en la novela, Renato imagina una Navidad rodeado de los suyos, incluyendo a sus hijos Santi y Juani, aunque estén lejos. También deja un mensaje de reflexión: “Disfruten a su familia, porque al final es lo más importante que tenemos”. Para el actor, la Navidad es una oportunidad para perdonar y valorar a quienes están cerca: “Aprovechemos cada momento para decirnos cuánto nos queremos, no solo en Navidad, sino todos los días”.

Navidad 2025 en la farándula peruana. Renato Bonifaz.

Andrés Vílchez: Infancia y unión en Pimentel

Andrés Vílchez revive la Navidad de su niñez en Pimentel, Chiclayo, como el recuerdo más entrañable. “Recuerdo a mi abuelo llegando con el pavo y el chancho, a mis hermanos y primos reunidos bajo el árbol. Es uno de los recuerdos más hermosos que tengo”, confesó.

Al igual que André Silva, el Nintendo fue el regalo soñado que nunca llegó. “Siempre tenía que pedirle a mi abuela o a mi mamá un sol para poder ir a la cabina de videojuegos y jugar, porque nunca llegué a tener uno propio”, relató.

Para Andrés, la Navidad es sinónimo de unión familiar, muy por encima de lo material. “Está comprobado que uno no recuerda tanto lo que recibió, sino lo que vivió esa noche”, reflexionó.

En el universo de Los Otros Concha 2, Andrés compartiría la Navidad con toda la familia de Los Concha. Destaca la química y el cariño que existe entre los personajes y el elenco: “Cada uno tiene virtudes, defectos y una esencia que hace que todo se viva con cariño y diversión”.

Navidad 2025 en la farándula peruana. Andrés Vílchez.

Vanessa Silva: Recuerdos de Venezuela y el verdadero sentido de la Navidad

Vanessa Silva recuerda con emoción las Navidades que pasó en Venezuela junto a su familia completa: “Recuerdo mucho todas las Navidades que pasé con mi familia en Venezuela, cuando estábamos mis padres y todos mis hermanos en casa. También recuerdo con mucha emoción mi primera Navidad fuera de mi país, cuando ya vivía en México. Fue una experiencia muy especial”.

Sobre el regalo más esperado, Vanessa confiesa: “Siempre recibí los regalos que pedí, debo decirlo, pero hubo una Navidad muy particular en la que pedí una cámara de fotos rosada, muy moderna. Pensé hasta el último momento que no me la iban a regalar y, cuando la recibí, fue una sorpresa increíble”.

Para la actriz y cantante, la Navidad es un momento para reconectar con la espiritualidad y valorar el amor y la fe:

“La Navidad es un momento de unión y de compartir en familia. Es una época especial para reconectar con nuestra espiritualidad y con Jesucristo, nuestro Salvador. Me parece una fecha preciosa para valorar el amor, la fe y el tiempo juntos”.

Antes de despedirse, Vanessa envía un mensaje para los seguidores de Luz de Luna 4: “Les deseo lo mejor de todo corazón: mucha prosperidad, salud —que es lo más importante— y que disfruten y valoren a sus familias en estas fechas. Que la Navidad esté llena de unión, paz y buenos momentos. Mis mejores deseos siempre”.

Vanessa Silva: Recuerdos de Venezuela y el verdadero sentido de la Navidad 2025.IG.

Melissa Klug: Un mensaje de amor maternal

Melissa Klug expresó su sentir en una sola frase cargada de amor maternal: “Mis hijos, mis latidos, mi mayor bendición. Y tú, Cayetana, la más pequeñita, llegaste a envolvernos a todos en un amor aún más grande esta Navidad”. La empresaria reafirma así el valor de la familia como centro de la celebración.

Navidad 2025 en la farándula peruana. Melissa Klug.

Erick Elera: El valor de los momentos en familia

Para Erick Elera, el mejor regalo es el tiempo compartido. “En estas fiestas, lo más valioso es estar juntos, compartir risas y crear grandes momentos en familia. Porque no hay mejor regalo que el tiempo con los que más queremos”, señaló.

El actor y cantante desea a todos sus seguidores una Navidad llena de unión, amor y recuerdos imborrables: “Que estas fiestas se vivan en familia… como debe ser”.

Navidad 2025 en la farándula peruana. Erick Elera.

Natalie Vértiz: Magia navideña en familia

Natalie Vértiz compartió una sesión de fotos junto a Yako Eskenazi, reflejando la ilusión de una Navidad mágica en familia. La conductora y modelo mostró así la importancia de celebrar estas fechas junto a sus seres queridos, apostando por la magia, la alegría y la unión como los ingredientes principales de la Navidad.

Navidad 2025 en la farándula peruana. Natalie Vértiz y Yako Eskenazi.