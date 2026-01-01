Perú

Leslie Shaw ofrece una original bienvenida a ‘El Prefe’, tras estar separados por tres meses y tener especial reencuentro en Lima

La cantante peruana preparó una coreografía especial para recibir al reguetonero cubano en Lima y compartió el momento en sus redes sociales

Leslie Shaw ofrece una original bienvenida a ‘El Prefe’, luego de estar separados por tres meses y tener especial reencuentro en Lima. Video: Instagram

Leslie Shaw sorprendió a sus seguidores y a ‘El Prefe’, su pareja y cantante cubano de reggaetón, al dedicarle un sensual baile de pole dance como recibimiento a su llegada a Perú. La intérprete de “La Faldita” compartió en redes sociales un video del momento, acompañado del mensaje: “Un baile de bienvenida para mi amor”.

La escena, difundida el 31 de diciembre de 2025, reflejó la intimidad y la cercanía de una relación a distancia que la pareja ha sabido mantener pese a la lejanía geográfica.

Detalle de bienvenida y pasión por el pole dance

El gesto tuvo lugar a plena luz del día, con Shaw ejecutando una rutina de pole dance y demostrando su destreza, mientras ‘El Prefe’ la observaba con entusiasmo. La coreografía estuvo musicalizada con el tema “Gracias a Dios” de Thalía y recibió rápidamente el apoyo de seguidores en redes sociales. La cantante ha documentado repetidamente en sus espacios digitales su evolución en esta disciplina, recibiendo elogios por el progreso alcanzado.

La afinidad de la pareja por compartir aspectos personales en redes sociales se ve reforzada por estas publicaciones, donde Shaw expone tanto su vida sentimental como su pasión por el pole dance. La constancia de la intérprete en esta actividad genera el reconocimiento que obtiene dentro de su comunidad virtual.

Historia de la pareja que tiene tres años de compromiso

La relación entre Leslie Shaw y ‘El Prefe’ avanza marcada por el compromiso y una fuerte presencia en el ámbito urbano latino. La pareja mantenía una convivencia en Miami desde hace aproximadamente cinco años, junto a sus dos mascotas. En octubre de 2022, durante una cena en un restaurante limeño, ‘El Prefe’ formalizó la relación con una pedida de mano que compartieron públicamente.

“Mi compañera de vida, no puedo estar más feliz” y “Te amo”, publicó el artista en sus redes, anunciando la decisión de casarse en un futuro cercano. Ambos músicos iniciaron su vínculo sentimental a raíz de la colaboración en el tema “Sola y Soltera”, momento en el que Shaw ya acompañaba al cubano durante la grabación de su primer álbum.

Si bien la diferencia de edad ha sido señalada, ya que él tiene 23 años y ella 36, la pareja resta importancia al tema y pone el foco en la convivencia y el presente compartido.

En cuanto a la trayectoria de ‘El Prefe’, se sabe que el cantante nació en La Habana, emigró a Miami a los 16 años junto con su hermano, y firmó contrato con Vla Entertainment, firma con la que lanzó en 2021 su álbum debut “El sueño de un niño”, donde fusiona trap, dancehall y dembow.

Entre sus logros figura el tema “Balenciaga”, que suma más de un millón de vistas en su canal de YouTube, y la colaboración con Shaw, que superó las 580 mil reproducciones. En 2022, el artista expresó haber tomado una pausa profesional, dedicándose a la composición tras distanciarse de la disquera, según comentó al programa ‘Magaly TV: La Firme’.

El presente de la pareja muestra una convivencia armónica y una perspectiva compartida centrada en el disfrute del día a día, sus proyectos musicales y la vida marcada por la distancia y el disfrute de los momentos cuando se reencuentran, manteniéndose alejados de los conflictos y celebrando la estabilidad lograda en su relación.

