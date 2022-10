Leslie Shaw y su prometido ‘El Prefe’: ¿Quién es el cantante de reggaetón?

Leslie Shaw se comprometió con su novio 'El Prefe'. (Instagram)

A pesar de las críticas, la cantante peruana, Leslie Shaw se comprometió en matrimonio con su novio ‘El Prefe’, quien es menor por 13 años que ella, ya que él 20 años y Leslie 33 años de edad. Sin embargo, para ellos no ha sido impedimento porque consideran que el amor no tiene edad.

Ellos tienen un año y medio de relación y viven más o menos ese tiempo en Miami juntos a sus dos mascotas. El joven cantante le pidió la mano en una cena romántica en un restaurante limeño el pasado martes 11 de octubre y ‘La colorada’ le dio el sí.

A través de las redes sociales, el artista cubano mostró imágenes de la pedida de mano. “She said yes (Dijo que sí). Te amo”, “Mi compañera de vida, no puedo estar más feliz”, “Te amo”, escribió en cada una de las tiernas publicaciones. En las fotos, se puede ver a Leslie Shaw luciendo su anillo con una gran sonrisa en el rostro.

La cantante de ‘La Faldita’ y ‘El Prefe’ se conocieron mientras grababan el tema ‘Sola y Soltera’, una colaboración que Shaw hizo para el intérprete, quien estaba grabando su primer álbum ‘El sueño de un niño’ para una disquera en Miami.

“Él insistió bastante al comienzo, porque yo decía que era muy chibolo para mí. Empezamos con una bonita amistad, hablamos, y luego comenzamos a salir”, indicó Leslie en una entrevista con Magaly Medina. El cantante agregó que le costó tres meses conquistar a la popular ‘Gringa’.

Con respecto a la diferencia de edad que existe entre ellos, Leslie comentó que no le importa y que ella no se complica con esos temas. Además, el futuro esposo de la cantante indicó que la convivencia no ha sido problema para ellos, es más considera que el 2022 ha sido el mejor año de su vida.

“La verdad que hemos hecho un super equipo, no peleamos y estamos contentos con nuestros perritos, vivimos el presente y estamos super felices”, expresó el intérprete.

Leslie Shaw se muestra feliz al lado de 'El Prefe', su pareja de 19 años. (Fotos: Instagram/@pr3f3)

¿Quién es ‘El Prefe’?

Este joven de 20 años es un cantante de La Habana, Cuba, quien con la idea fija de lograr sus sueños para ser una futura estrella en el género del reggaetón dejo la isla a los 16 años con su hermano y se fueron a vivir a Miami, ya que en esa ciudad hay mayores oportunidades para ingresar a la industria musical.

Debido a su talento y buenos contactos, logró firmar contrato con una de las disqueras más importantes, como es Vla Entertainment de Miami, Florida.

‘El Prefe’ ha definido su estilo de música entre trap, dancehall y marcado por el dembow. Todo ello lo expresa en su primer album ‘El sueño de un niño’ que estrenó en mayo del 2021 y se encuentra en todas las plataformas digitales.

Entre las canciones con más vistas en su canal de Youtube, es ‘Balenciaga’, dicho tema registra 1 millón y medio de reproducciones. Además de la canción que comparte con la peruana, que registra más de 582 mil vistas.

Se dedica a la composición

Sin embargo, por el momento ya no tendría buenas relaciones con su disquera, ya que la noche del 13 de octubre en el programa de ‘Magaly TV: La Firme’, el intérprete cubano comentó que en este momento se encuentra distanciado de su disquera y por el momento se dedica a la composición hasta el 2023, año que podrá subirse a un escenario a cantar.

“Ahora mismo estoy en una pausa, estoy dedicándome a las composiciones, porque tuve una discusión con mi disquera y rompí con ellos. Lance con ellos mi primer álbum muy exitoso que tuvo 3 millones de vistas en todas las plataformas digitales. Y ahora que no puedo sacar música hasta el 2023, estoy dedicándome a componer a los artistas”, detalló el cubano.

