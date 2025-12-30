Perú

Año Nuevo: Conoce las playas saludables aptas para celebrar la llegada del 2026, según Digesa

La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Minsa, evaluó más de 70 playas en Lima, pero apenas el 30 % de ellas cuentan con las condiciones adecuadas para un verano seguro en 2026

Naplo entre las playas declaradas
Naplo entre las playas declaradas como no saludables por Digesa.

Con la llegada del Año Nuevo 2026, el Minsa y Digesa actualizaron el estado sanitario de las playas de Lima Metropolitana. De acuerdo con la plataforma oficial Verano Saludable, únicamente 19 balnearios han sido calificados como aptos y saludables para la temporada, mientras que el resto no reúne los requisitos mínimos para su uso recreativo. Este resultado implica un riesgo adicional antes de una de las celebraciones de mayor afluencia del año.

Los reportes de Digesa indican que 54 playas fueron declaradas no saludables al no superar los criterios de evaluación, que contemplan la calidad microbiológica del agua, la limpieza del entorno y el estado de los servicios higiénicos. El Minsa advierte que estas deficiencias pueden intensificarse en fechas festivas como Año Nuevo, cuando la concurrencia aumenta de forma notable.

Solo 19 playas cuentan actualmente con la calificación de aptas y saludables para el verano 2026, según la información de la plataforma Verano Saludable. Esta lista se actualiza de manera constante y permite verificar el detalle de cada balneario con autorización sanitaria vigente. En la lista se encuentran las siguientes playas por distrito:

Ancón

  • Playa Hermosa
  • Playa San Francisco Chico

Barranco

  • Playa Los Pavos
  • Playa Barranco

Chorrillos

  • Playa Pescadores
  • Playa La Sombrilla (Sector Chorrillos)

Miraflores

  • Playa Tres Picos
  • Playa La Pampilla II
  • Playa Miraflores
  • Playa Redondo II
  • Playa Redondo I
  • Playa Los Delfines
  • Playa Estrella

Punta Hermosa

  • Playa El Silencio
  • Playa Caballeros
  • Playa Punta Hermosa

Punta Negra

  • Playa Punta Negra

Santa María del Mar

  • Playa Santa María
  • Playa Embajadores
Solo 19 playas en Lima
Solo 19 playas en Lima son consideradas como saludables para recibir el Año Nuevo.

¿Cómo se evalúan las playas saludables?

El proceso de evaluación, realizado por Digesa y el Minsa, revisa tres aspectos principales: la calidad microbiológica del agua, la limpieza visual y efectiva del entorno, y el funcionamiento adecuado de los servicios higiénicos. La revisión de estos factores es periódica y cualquier incumplimiento puede modificar la clasificación de una playa en la plataforma Verano Saludable.

Carlos Alva, ingeniero ambiental de la OEFA, explicó a La República que “ingresar a playas calificadas como no saludables por la Digesa puede significar exposición a coliformes fecales, Escherichia coli, Salmonella y otros coliformes totales. Estos agentes patógenos pueden provocar enfermedades gastrointestinales graves, infecciones dérmicas, otitis o conjuntivitis, especialmente en niños, adolescentes, gestantes y adultos mayores”.

Además, el Minsa advierte que las descargas residuales sin tratamiento y la acumulación de residuos sólidos —como plásticos, restos de comida y colillas de cigarro— favorecen la proliferación de vectores y microorganismos perjudiciales para la salud pública.

Las autoridades del Minsa y Digesa instan a la ciudadanía a consultar la plataforma Verano Saludable antes de planificar visitas a las playas de Lima Metropolitana durante la temporada festiva o los meses de verano. Subrayan la importancia de priorizar la salud pública y acudir solo a balnearios que cuenten con certificación sanitaria vigente.

Se prohibieron diversas actividades en
Se prohibieron diversas actividades en varias playas de Lima.

Multas por acampar y botar basura

En Agua Dulce, la multa por acampar alcanza los S/2.800, equivalente al 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), de acuerdo con la ordenanza municipal n.º 382, según precisó un funcionario de Chorrillos a 24 Horas.

Miraflores contempla sanciones de hasta 2 UIT (S/10.700) en casos de contaminación por plásticos o poliestireno en la playa, acantilados o áreas públicas. En todos los distritos, arrojar basura puede sancionarse con S/535, según las tablas recientes.

La implementación de estas normas estará a cargo de operativos conjuntos liderados por las municipalidades, la Policía Nacional, el personal de Salvataje y los equipos de Serenazgo. El alcalde de La Punta, Ramón Garay, explicó a Perú21 que, además de los controles en playas y avenidas principales como Malecón Pardo y Cantolao, se desplegarán equipos de inspección y patrullaje por tierra y mar, con personal capacitado para atender emergencias.

