Verano 2026: estos son los pronósticos para los distritos de Lima Metropolitana, según Senamhi

El verano 2026 en Lima Metropolitana se presentará con temperaturas dentro de los rangos históricos, aunque habrá jornadas de calor intenso que podrían llegar a los 30 °C, especialmente entre febrero y marzo - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) proyecta un verano 2026 con temperaturas dentro de los rangos habituales en Lima Metropolitana, aunque se prevén episodios de calor que podrían alcanzar los 30 °C, especialmente entre febrero y marzo. El informe de la entidad especializada ofrece detalles por zonas, destacando la variabilidad entre los distritos costeros y aquellos ubicados lejos del mar.

En las áreas cercanas al litoral limeño, las temperaturas oscilarán entre 20,4 y 27,5 grados, mientras que en sectores alejados del océano, como La Molina, San Juan de Lurigancho o Ate, los valores fluctuarán entre 19,2 y 29,2 °C.

Según el Senamhi, estas diferencias responden a la influencia del mar sobre los microclimas urbanos. El patrón previsto se enmarca en un comportamiento térmico normal para la costa central, aunque los picos más elevados podrían sentirse hacia el final de la temporada estival.

Se recomienda estrictamente evitar la exposición solar directa entre las 10 y las 16 horas, usar ropa liviana y bloqueador solar, especialmente en niños, personas mayores y otros grupos vulnerables - Créditos: Andina.

Especialistas del organismo meteorológico explican que al inicio del verano persistirán noches frescas, consecuencia directa de la transición desde la primavera. Patricia Rivera, experta de la Subdirección de Predicción Climática del Senamhi, indicó que las condiciones matutinas podrán alternarse entre días nublados y otros más despejados, mientras Lima termina de dejar atrás la influencia primaveral.

“Nosotros todavía estamos en una transición, estos primeros días del verano tienen un poco de la influencia de la primavera. (Se mantendrá) hasta que nos vayamos acentuando un poco más hacia las condiciones de verano en febrero o marzo“, sostuvo.

El aumento más notorio del calor será evidente en la última semana de diciembre y se consolidará en los meses siguientes. De acuerdo con el análisis de Senamhi, hacia febrero y marzo se registrarán los valores más elevados de la estación, llegando hasta los 30 grados en aquellas jurisdicciones ubicadas tierra adentro, sin la moderación que aporta la brisa marina.

Las recomendaciones del organismo meteorológico consideran otro factor esencial: la radiación ultravioleta. Para el periodo veraniego, Senamhi advierte que sobre todo en Lima y la costa central se evidenciarán niveles de exposición solar “muy altos” a “extremadamente altos”.

Los distritos costeros registrarán valores entre 20,4 °C y 27,5 °C, mientras que zonas ubicadas lejos del mar, como La Molina, San Juan de Lurigancho y Ate, podrían alcanzar hasta 29,2 °C, reflejando la variabilidad térmica por influencia marítima - Créditos: Andina.

Por ello, se insta a la ciudadanía a protegerse adecuadamente utilizando prendas ligeras, bloqueador solar y evitando exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. El llamado es especialmente dirigido a grupos vulnerables como menores y adultos mayores.

A nivel nacional, el pronóstico para el 2026 indica que la región andina experimentará tanto días como noches con registros normales o por encima de lo habitual, mientras que la Amazonía presentará noches incluso más cálidas, en particular durante diciembre.

Según Senamhi, el verano 2026 en Lima se perfila como una temporada de contrastes, marcada por la alternancia de madrugadas frescas y tardes de calor creciente, además de elevados índices de radiación solar. Frente a este escenario, la preparación y el cuidado personal serán clave para atravesar la estación sin contratiempos.

Funciones del Senamhi

Vigila, registra y analiza información meteorológica, hidrológica y ambiental a nivel nacional.

Emite pronósticos y alertas sobre el clima, precipitaciones, temperaturas, radiación, viento y otros fenómenos atmosféricos.

Brinda información oportuna para la gestión de riesgos y la prevención de desastres naturales.

Elabora estudios y reportes sobre recursos hídricos, caudales de ríos y niveles de reservas de agua.

Proporciona asesoría técnica y datos especializados a instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general.

Promueve la investigación, capacitación y difusión científica sobre clima, hidrología y medio ambiente.

Apoya la toma de decisiones en agricultura, salud, transporte, energía e infraestructura.