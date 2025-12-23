Estas playas no son saludables para el verano 2026 según Digesa: presentan riesgos para la salud de los bañistas

La basura llena la orilla de la playa de los Delfines, en el distrito de Ventanilla, en Callao, Perú, el 2 de agosto de 2023. Residentes piden a las autoridades que retiren la basura que ensucia la playa, donde el agua está marrón a causa de la contaminación. (AP Foto/Martín Mejía)

A pocos días del inicio de la temporada de verano 2026, miles de personas comienzan a planificar escapadas a la costa para disfrutar del sol y el mar. Sin embargo, antes de armar la mochila y elegir destino, las autoridades sanitarias han hecho una advertencia clave que puede marcar la diferencia entre una jornada segura y un riesgo para la salud. La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) actualizó el estado sanitario de diversas playas del litoral limeño, una información clave para quienes buscan espacios aptos para el baño y las actividades recreativas.

El reporte oficial, elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa), clasifica a las playas como saludables o no saludables, según criterios técnicos vinculados a la calidad del agua, la limpieza del entorno y la disponibilidad de servicios higiénicos. Esta evaluación es determinante, especialmente en meses donde aumenta la afluencia de bañistas, familias con niños y adultos mayores que buscan refrescarse frente a las altas temperaturas.

Estas son las playas saludables y no saludables según Digesa para el verano 2026

Según el informe oficial, las playas que cumplen con los estándares sanitarios establecidos y han sido identificadas con bandera verde son consideradas aptas para el baño y actividades recreativas. Estas zonas presentan condiciones adecuadas tanto en el agua de mar como en la limpieza de la arena y áreas circundantes:

Playas calificadas como saludables:

Playa Punta Negra

Playa Santa María

Playa El Silencio

Playa Caballeros

Playa Punta Rocas

Playa Embajadores

En contraste, Digesa también alertó sobre un grupo de balnearios que no alcanzan los criterios mínimos de salubridad. Estas playas han sido señalizadas con bandera roja, lo que indica que representan un riesgo potencial para la salud de los bañistas, por lo que se recomienda evitar el ingreso al mar.

Playas declaradas no saludables:

Playa San Pedro

Playa Arica

Playa Señoritas

Playa Punta Hermosa

Playa San Bartolo

Playa Naplo

Playa Pucusana

Playa Las Ninfas

Playa Puerto Viejo

Playa León Dormido

Playa La Ensenada

Playa Bujama Norte

Playa Los Pulpos

Playa Blanca

¿Cómo se define si una playa es saludable o no saludable?

Perú tiene las playas más contaminadas de Sudamérica y del Mundo. Foto: Andina

La clasificación responde a una evaluación técnica realizada por especialistas del Área de Playas y Piscinas de Digesa. En declaraciones a RPP, Carlos Collantes, biólogo e integrante del equipo técnico, explicó que uno de los primeros aspectos analizados es la limpieza general del balneario, considerando la presencia de residuos sólidos en la arena y zonas rocosas, así como la disponibilidad de tachos de basura para el manejo adecuado de desechos.

Otro criterio determinante es la calidad microbiológica del agua de mar. Para ello, los técnicos recolectan muestras de 500 mililitros que luego son analizadas en laboratorio para detectar la presencia de bacterias termotolerantes, utilizadas como indicador de contaminación. Collantes detalló que “estas bacterias están siempre presentes en el mar, pero su incremento puede estar relacionado con la mala disposición de aguas residuales o el arrastre de desechos urbanos hacia la costa”.

Acudir a balnearios que no cuentan con condiciones sanitarias adecuadas puede generar diversos efectos negativos en la salud de los visitantes. El contacto con agua de mar contaminada incrementa el riesgo de desarrollar afecciones cutáneas, irritaciones en los ojos y oídos, además de trastornos digestivos asociados a la ingesta accidental de microorganismos presentes en el entorno.

A ello se suma la acumulación de residuos sólidos en la arena y zonas rocosas, que no solo puede ocasionar lesiones o infecciones en las personas, sino también afectar el equilibrio del ecosistema costero y poner en peligro a la fauna marina que habita en estas áreas.

Desde Digesa reiteraron la recomendación de verificar el estado sanitario de las playas antes de visitarlas, respetar la señalización oficial instalada en cada balneario y evitar el ingreso al mar en zonas declaradas no aptas, especialmente cuando se trata de niños, adultos mayores o personas con mayor vulnerabilidad frente a infecciones.