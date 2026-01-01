La presencia de ideas suicidas o autolesivas es un motivo urgente para buscar ayuda psiquiátrica inmediata (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud mental es tan relevante como atender cualquier aspecto físico del bienestar. En Perú, los trastornos mentales representan una causa frecuente de consulta médica y ausentismo laboral, según datos del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud). La depresión, la ansiedad y otros problemas psiquiátricos afectan a miles de personas y pueden limitar la calidad de vida, la productividad y las relaciones personales. Reconocer la importancia de la atención temprana y especializada permite prevenir complicaciones y promover el bienestar integral. Por eso, resulta fundamental conocer cuándo es recomendable acudir a una consulta médica con un psiquiatra.

10 motivos para ir a consulta médica con un psiquiatra

La preocupación constante, los temores irracionales y los episodios de angustia que interfieren con la vida diaria son señales para consultar con un psiquiatra (Freepik)

Tristeza persistente o depresión: Sentir tristeza prolongada, falta de energía, pérdida de interés en actividades cotidianas o pensamientos negativos constantes puede indicar la presencia de un trastorno depresivo que requiere evaluación especializada. Ansiedad excesiva: la preocupación constante, los temores irracionales y los episodios de angustia que interfieren con la vida diaria son señales para consultar con un psiquiatra. Cambios bruscos en el estado de ánimo: variaciones extremas entre euforia y tristeza, irritabilidad frecuente o episodios de agresividad pueden estar relacionados con trastornos del ánimo. Problemas de sueño: insomnio, despertares frecuentes, pesadillas o somnolencia diurna persistente pueden ser síntomas de alteraciones psiquiátricas que necesitan atención profesional. Pensamientos de autolesión o suicidio: la presencia de ideas suicidas o autolesivas es un motivo urgente para buscar ayuda psiquiátrica inmediata. Dificultad para concentrarse o tomar decisiones: problemas de atención, memoria o indecisión persistente a menudo acompañan a trastornos mentales y perjudican el desempeño académico o laboral. Aislamiento social: el alejamiento de familiares, amigos o actividades preferidas puede indicar depresión, ansiedad social o fobia social. Consumo problemático de sustancias: el uso excesivo o incontrolado de alcohol, drogas o medicamentos requiere intervención psiquiátrica para evitar complicaciones físicas y mentales. Alteraciones en la percepción de la realidad: escuchar voces, ver cosas que otros no perciben o tener creencias extrañas pueden ser síntomas de psicosis u otros trastornos graves. Dificultad para manejar el estrés: cuando los problemas cotidianos generan angustia desproporcionada, pérdida de control emocional o conductas impulsivas, es recomendable consultar con un especialista.

Acudir a un psiquiatra no solo permite recibir un diagnóstico adecuado, sino también acceder a tratamientos que pueden incluir terapia, medicación y orientación para el entorno familiar y social.

Enfermedades psiquiátricas más comunes en el Perú

El estigma asociado a las enfermedades mentales y la falta de información dificultan el acceso a la atención especializada (iStock)

En el Perú, las enfermedades psiquiátricas más frecuentes son la depresión y los trastornos de ansiedad. La depresión puede manifestarse con síntomas emocionales y físicos, y afecta a personas de todas las edades. Los trastornos de ansiedad abarcan el trastorno de ansiedad generalizada, fobias, trastornos obsesivo-compulsivos y crisis de pánico. Otros problemas comunes incluyen el trastorno bipolar, los trastornos psicóticos como la esquizofrenia y los trastornos por consumo de sustancias.

El estigma asociado a las enfermedades mentales y la falta de información dificultan el acceso a la atención especializada. No obstante, la detección temprana y la intervención profesional aumentan las probabilidades de recuperación y adaptación.

Cómo cuidar la salud mental

El cuidado de la salud mental implica adoptar hábitos saludables y buscar apoyo cuando sea necesario. Mantener una rutina diaria con horarios regulares de sueño y alimentación, realizar actividad física, evitar el consumo excesivo de sustancias y fomentar relaciones sociales positivas son pilares fundamentales. Expresar emociones, dialogar con personas de confianza y participar en actividades recreativas también contribuyen al bienestar emocional.

La educación sobre salud mental y la eliminación del estigma social favorecen la búsqueda de ayuda profesional. Acudir a controles médicos periódicos y no minimizar los síntomas emocionales son pasos esenciales para la prevención y el tratamiento oportuno de los trastornos psiquiátricos.