Perú

¿Qué hacer si te roban el celular durante Año Nuevo? OSIPTEL detalla los pasos y contactos clave

El uso de celulares como billetera digital en Perú incrementa los riesgos de robos y fraudes durante el Año Nuevo 2026. OSIPTEL subraya la importancia de seguir un protocolo inmediato

Contactar a las operadoras móviles
Contactar a las operadoras móviles Entel, Bitel, Claro y Movistar permite bloquear el equipo y suspender la línea en caso de incidente, explica OSIPTEL.

Ad portas de celebrarse el Año Nuevo 2026, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) recordó a los usuarios la importancia de actuar con rapidez ante el robo o pérdida de un teléfono móvil, dispositivo que hoy cumple un papel central como billetera digital y almacén de información personal y financiera. Para evitar riesgos y eventuales fraudes, la entidad recomienda un protocolo de cuatro pasos a seguir en caso de robo.

El primer paso es contactar inmediatamente al banco o entidad financiera para bloquear tarjetas y billeteras digitales como Yape o Plin, previniendo el acceso no autorizado a las cuentas y operaciones. Acto seguido, el usuario debe comunicarse con la operadora móvil para reportar el robo, bloquear el equipo y suspender la línea; este trámite debe realizarse de manera simultánea para evitar el uso indebido del equipo y del número.

Año Nuevo 2026: ¿Te robaron el celular en las celebraciones? No pierdas la calma

OSIPTEL precisa que para comunicarse con Entel, Bitel y Claro desde una línea móvil de la misma operadora se debe marcar 123, y 104 para Movistar. También existen líneas adicionales: (01) 611 7777 para Entel, 930 123 123 para Bitel, 0800 00123 para Claro y 0800 11800 para Movistar.

El tercer paso es formalizar la denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP), trámite que puede ser clave para posteriores gestiones de recuperación o investigación. Finalmente, el cuarto paso es constatar que la operadora haya cumplido con el bloqueo del equipo móvil. Para ello, el usuario puede ingresar a la plataforma “Checa tu IMEI” de OSIPTEL y verificar en línea el estatus del dispositivo.

El bloqueo inmediato de tarjetas
El bloqueo inmediato de tarjetas y servicios de billetera digital como Yape o Plin previene el acceso no autorizado tras un robo de móvil, según OSIPTEL.

OSIPTEL: Recomendaciones adicionales para proteger tu información

OSIPTEL sugiere tomar medidas preventivas para proteger la información contenida en el celular. Entre ellas, cambiar las contraseñas de las aplicaciones instaladas en el equipo sustraído, no guardar dichas claves en el propio dispositivo y advertir a familiares y amigos sobre el robo, en caso los delincuentes intenten suplantar la identidad del usuario o pedir dinero en su nombre.

Desde OSIPTEL recomiendan, además, activar el código PIN de la tarjeta SIM para dificultar el acceso a datos personales, mensajes, contactos y aplicativos bancarios si el chip es colocado en otro equipo.

Estas acciones son especialmente relevantes en fechas festivas, cuando los robos de celulares y los intentos de fraude suelen incrementarse debido a las aglomeraciones y el uso intensivo de dispositivos móviles en reuniones y desplazamientos.

Perú registra 77 millones de llamadas spam en tres meses: así puedes evitar los errores más comunes

Entre julio y septiembre de este año, los teléfonos en Perú recibieron más de 77 millones de llamadas spam, según datos recopilados por la aplicación Truecaller. El 29% de las llamadas identificadas correspondieron a intentos de fraude, ofertas engañosas o alertas falsas de entidades financieras.

Truecaller señala que los errores más frecuentes que cometen los usuarios son contestar llamadas de números desconocidos “por si acaso”, creer en llamadas que aparentan ser de bancos, devolver llamadas perdidas sin verificar su origen, compartir información personal sin confirmar la identidad del interlocutor y no bloquear ni reportar números sospechosos.

Para reducir el riesgo de fraude, los especialistas recomiendan dejar pasar llamadas de números desconocidos, desconfiar de solicitudes de información urgente, no devolver llamadas perdidas sin investigar y nunca compartir datos personales si no se puede verificar con certeza quién llama. Además, bloquear y reportar números sospechosos ayuda a prevenir futuras estafas y protege a otros usuarios.

En estas fechas, el uso responsable y seguro del celular resulta clave para evitar pérdidas económicas y proteger la información personal frente a robos y estafas telefónicas, señaló la empresa.

