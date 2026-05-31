La ATU confirma renovación de la flota del Metropolitano: todo lo que se sabe del importante anuncio

La ATU confirma la renovación de la flota del Metropolitano de Lima, aunque aún no se define la fecha de inicio del proceso. (ATU)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó la renovación de la flota del Metropolitano, aunque aún no se ha definido la fecha de inicio del proceso. Así lo informó el presidente de la entidad, David Hernández, en una entrevista con Exitosa.

El funcionario detalló los pasos administrativos y financieros que preceden a la firma de la adenda definitiva, la cual permitirá la entrada de nuevos buses al sistema.

Según explicó Hernández, la ATU concluyó el 20 de mayo la elaboración de la matriz de adenda junto con los concesionarios del servicio. Este documento integra cinco grandes rubros, entre los que figuran la solución de problemas contractuales históricos y la implementación de mejoras operativas.

El proceso administrativo para la incorporación de nuevos buses en el Metropolitano espera la aprobación de la adenda por parte del MEF. (Infobae)

No obstante, aún quedan pendientes dos aspectos clave: la definición del modelo de operación de las rutas alimentadoras y la evaluación económico-financiera, que está siendo revisada por una consultoría internacional.

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Exitosa reportó que el resultado de dicha consultoría estará listo entre el 7 y el 9 de junio, momento desde el cual la ATU proyecta enviar la adenda al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el día 15 del mismo mes.

Según la normativa vigente, el MEF dispone de treinta días para evaluar el documento. Si todo avanza conforme a lo previsto, la firma de la adenda fijará la fecha de inicio para la operación de los nuevos buses y el plazo de la concesión, que será de doce años, con la posibilidad de extenderse tres o cinco años adicionales según el modelo financiero definitivo.

“Lo importante es definir y zanjar los problemas. Si ya tenemos claridad en ello y hemos llegado a esa claridad con los operadores, ya entramos al modelo de la definición de la fecha de inicio de operación y el pago, como corresponde”, afirmó Hernández.

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Una consultoría internacional evalúa el modelo de operación y el equilibrio financiero de las rutas alimentadoras del Metropolitano.

Condiciones financieras

Uno de los puntos centrales en la negociación ha sido la existencia de laudos arbitrales perdidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, los cuales han generado deudas que ahora asume la ATU y, en última instancia, el gobierno central.

Hernández precisó que la solución financiera contempla que solo se pague una parte de esos montos y el resto se reconozca a través de los años de concesión, ajustando así el equilibrio económico del contrato.

El funcionario subrayó que, mientras se busca asegurar los recursos necesarios, el nuevo esquema permitirá resarcir esas deudas y estabilizar el sistema. La renovación se articulará sobre la base de créditos nacionales e internacionales, especialmente aquellos provenientes de organismos multilaterales como el Banco Mundial.

La ATU afronta deudas derivadas de laudos arbitrales, que serán resueltas parcialmente mediante el nuevo esquema de concesión del Metropolitano. (Andina)

¿Buses eléctricos?

La flota renovada del Metropolitano incorporará vehículos según lo definido por el modelo operacional. Durante las negociaciones, se consideró la posibilidad de integrar buses eléctricos con el respaldo financiero del Banco Mundial, aunque los operadores manifestaron que la introducción de esta tecnología podría modificar el equilibrio económico-financiero debido a los costos operativos diferenciados. El banco admitió la alternativa de emplear unidades a gas natural vehicular (GNV) si resultaba más viable.

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El fideicomiso de garantía es otro eje de la estrategia financiera. Hernández explicó a Exitosa que este mecanismo permitirá que los vehículos queden como garantía de ruta, facilitando el acceso de los operadores a créditos con tasas más competitivas y evitando que deban hipotecar otros bienes.

Incidentes recientes

En paralelo al proceso de renovación, el Metropolitano ha enfrentado episodios de siniestros viales. De acuerdo con el presidente de la ATU, las investigaciones de los dos casos más recientes concluyeron que la causa fue humana y no mecánica. Hernández precisó que en ambos hechos, la infraestructura y los vehículos habían pasado las revisiones técnicas correspondientes.

Exitosa recogió que, en uno de los accidentes, el conductor informó haber sufrido un mareo y en el otro caso, las huellas evidenciaron una salida de la vía por parte del operador. Un tercer incidente aún está bajo análisis, aunque los indicadores iniciales apuntan a una distancia de frenado corta, lo que podría descartar fallas en el vehículo.

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