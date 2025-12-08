Perú

Robos de celulares superan 1.3 millones en 2025 y solo el 7% se recupera, según análisis de datos y cifras del OSIPTEL

Entre las diez de la mañana y las siete de la noche se concentran los picos más graves, con hasta 300 robos por hora. Los lunes marcan el nivel más alto, mientras que marcas como Samsung, Redmi, Honor y Apple dominan las estadísticas de equipos sustraídos

Motociclistas con chaleco naranja continúan robando celulares en San Borja, Cercado de Lima y otros puntos de la capital - Panamericana Noticias

A lo largo del 2025, el robo de celulares volvió a destacar como una de las principales preocupaciones de seguridad ciudadana. El tema cobró aún más relevancia cuando el analista de datos Juan Carbajal difundió información precisa sobre la magnitud del problema. Según publicó, el número total de robos de celulares registrados entre enero y noviembre llegó a 1,339,272. En ese mismo mensaje, añadió una frase que resumió la situación: “Apenas el 7.29% (97,683)”. Ese porcentaje corresponde a los equipos recuperados, una proporción mínima frente a la masividad de incidentes reportados.

El especialista también advirtió que los robos suelen concentrarse en diversos horarios, especialmente en el tramo comprendido entre las diez de la mañana y las siete de la tarde. Durante esas horas, se reportan entre 250 y 300 incidentes por cada sesenta minutos. Además, señaló que el lunes se ubica como la jornada con mayor incidencia, con un promedio cercano a cinco mil denuncias. En otro punto de su publicación, describió un aspecto central del panorama actual al indicar: “Samsung y Redmi son las marcas de celulares con mayor robo”.

Marcas con mayor incidencia

Cae banda que cambiaba los IMEI de los celulares que eran reportados como robados| Composición Infobae

El panel estadístico del Organismo Supervisor de Inversiones Privadas en Telecomunicaciones (OSIPTEL), actualizado al treinta de noviembre, confirmó la predominancia de determinadas marcas en los reportes. De acuerdo con la entidad, Samsung registró 360.666 denuncias y se ubicó en el primer lugar de la lista. Redmi ocupó el segundo puesto, con 308.900 casos.

Otras marcas también mostraron cifras altas. Honor sumó 160.720 reportes, Motorola llegó a 126.597 y Apple alcanzó 111.386. Fabricantes como ZTE, OPPO, Huawei, POCO y Xiaomi completaron el registro, aunque con valores menores. El conjunto de datos describió un mercado expuesto en diversos segmentos.

El análisis por modelo presentó un patrón particular: no solo se concentran los incidentes en dispositivos de alta gama. El Redmi 13C lideró el listado con 22.628 reportes, seguido por el Redmi Note 13, que sumó 21.899. Los Galaxy A15 y A12 también figuraron entre los más afectados. Asimismo, modelos como el Redmi Note 11 y el Redmi 9A aparecieron de manera frecuente en las denuncias.

En el caso de Apple, el iPhone 13 registró 18.062 incidentes y se ubicó entre los equipos de mayor valor económico presentes en el ranking. No obstante, la categoría “Otros” superó los 1.1 millones de casos y representó el 86% del total, dato que evidenció la diversidad de modelos incluidos en los registros.

Horarios con mayor riesgo

Nuevas medidas para detener la ola de extorsión que atemoriza a miles de peruanos. (Foto: Andina)

El comportamiento por horas mostró una evolución clara a lo largo del día. Entre las nueve y las once de la mañana se alcanzaron picos cercanos a los 300 reportes por hora. Después del mediodía, los incidentes se mantuvieron en un rango alto, entre 240 y 260 casos, hasta aproximadamente las seis de la tarde. Hacia las ocho de la noche se observó un leve repunte, seguido por un descenso pronunciado antes de iniciar la madrugada. En contraste, el tramo comprendido entre la una y las cinco de la mañana presentó los niveles más bajos.

El recuento mensual elaborado por OSIPTEL mostró un inicio de año irregular. Enero registró 122.522 denuncias, mientras que febrero descendió a 111.913, el valor más bajo del primer trimestre. Marzo marcó el punto más elevado del año con 131.871 reportes.

Durante el segundo trimestre, los valores se mantuvieron en un rango estable: abril cerró con 119.359, mayo con 122.290 y junio con 120.720. En julio y agosto se presentó un ligero incremento, con 124.287 y 126.467 respectivamente, lo que configuró una segunda fase de aumento.

En el último tramo del año se observó un descenso moderado, aunque sin romper el umbral de los 116 mil casos. Septiembre registró 122.557, octubre 120.920 y noviembre 116.366. Estos valores reflejaron una tendencia sostenida y permitieron identificar periodos específicos con mayor incidencia.

