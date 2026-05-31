Julio Alonso Ampuero, sacerdote español aseguró ver “milagros constantemente” en su misión en Lurín

El sacerdote español Julio Alonso Ampuero dedicó cada fin de semana a evangelizar en la Diócesis de Lurín

El sacerdote español Julio Alonso Ampuero dedicó cada fin de semana a evangelizar en la Diócesis de Lurín, en Lima Sur, con retiros, confesiones, formación bíblica y acompañamiento a personas vulnerables, una tarea en la que aseguró ver “milagros constantemente” porque, según relató a ACI Prensa, presenció conversiones y acercamientos a la fe entre personas que llegaron desde las periferias más pobres.

Esa labor también alcanzó al albergue Sembrando Esperanza, donde vivieron alrededor de 150 hombres, muchos de ellos exdrogadictos, ancianos, enfermos psiquiátricos o personas rescatadas de la calle. Allí, el sacerdote sostuvo que quienes “muchas veces lo han perdido todo” pudieron conocer “lo más grande que es el amor de Dios”.

“La verdad es que es una bendición porque prácticamente todos los fines de semana hay grupos que asisten al retiro”, afirmó sobre la Casa de Retiros Sagrada Familia de Lurín, desde donde impulsó buena parte de su misión. Detalló que los encuentros más solicitados fueron los de sanación interior y los dirigidos a parejas.

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Una vivienda precaria y animales permanecen al borde del río Lurín, donde la reciente llovizna y el aumento del caudal reavivan el temor a deslizamientos y emergencias en la zona. Captura: Exitosa

Esos retiros también estuvieron abiertos a novios y convivientes con el objetivo de acercarlos al sacramento del matrimonio. El sacerdote agregó que insistieron en los retiros de silencio porque vieron la necesidad de “interiorizar”, “echar raíces” y consolidar la relación con Dios.

La casa de retiros admitió a personas que no pudieron pagar

Uno de los objetivos de la casa de retiros fue que las personas de bajos recursos también pudieran participar. “Si hay personas que no pueden pagar o pagan solamente una parte, pues igual los admitimos. La providencia siempre nos ha atendido y nunca ha faltado”, sostuvo.

Para Alonso Ampuero, el efecto de esos encuentros fue visible en el estado de ánimo de los asistentes. “No hay más que ver la alegría con que la gente marcha al final de un retiro. La diferencia de los rostros entre el día que llegan y el día que se van”, dijo.

Un sacerdote adulto mayor, vestido con su ropa negra y la cinta blanca característica en el cuello, se muestra en un momento de reflexión con las manos entrelazadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También relató que hubo participantes que volvieron después de una primera experiencia. “Gente que repite. ‘Ya me ha hecho tanto bien que yo quiero repetir’. Entonces, ciertamente que esto es muy motivante”, señaló.

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El sacerdote llegó a Perú en 2011, después de años de servicio pastoral y formación académica en España e Italia. Especialista en Sagrada Escritura, estudió en Roma en 1984 y en Jerusalén en 1987 por encargo de sus superiores.

Más tarde fue profesor de Introducción a la Sagrada Escritura y Cartas de San Pablo en el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo, además de formador durante varios años en el seminario. Esa trayectoria, explicó, orientó su trabajo hacia la evangelización y la formación del pueblo de Dios.

Un rayo de luz tenue atraviesa una iglesia católica en penumbra, iluminando bancos de madera oscura vacíos y un altar con una cruz simple y una vela solitaria, evocando quietud y reflexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No me vi en la tarea de investigador de la Biblia, sino más bien en la tarea de difundir, de dar a conocer toda esa riqueza”, afirmó. Actualmente contó con cerca de 30 publicaciones de formación bíblica y espiritual, muchas de ellas distribuidas a precios accesibles.

Qué dijo sobre la fe católica en Perú

La presencia de sacerdotes toledanos en Lima Sur se remontó a varias décadas, cuando comenzaron a trabajar en Villa El Salvador, un distrito todavía marcado por la pobreza. En ese contexto, Alonso Ampuero afirmó que una de las experiencias que más le impactó desde su llegada fue la receptividad de la población hacia la fe católica.

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“En España estas últimas décadas ha habido una secularización muy fuerte. Mi experiencia al llegar acá es que generalmente no había eso. He encontrado mucha apertura al Evangelio, mucha apertura a los planteamientos de la fe”, sostuvo.

Una sotana negra plegada reposa sobre una silla vacía frente al altar mayor de una iglesia en Ayacucho, simbolizando la ausencia y la sanción de un guía espiritual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sacerdote también destacó la cercanía de la gente con los sacerdotes y el valor que concedió al sacramento de la reconciliación. “La facilidad de acceso, por ejemplo, a las confesiones. Que uno puede estar a veces horas enteras confesando y la gente busca al sacerdote. A veces simplemente para desahogarse, para contar sus problemas y buscar un poco de consuelo y de esperanza”, relató.

Sobre el trabajo con personas que padecieron adicciones, Alonso Ampuero sostuvo que la fe tuvo una capacidad de transformación radical. “Sabemos que cuando ha habido adicciones, es la fe en Cristo, el encuentro con Cristo lo que más radicalmente te puede liberar”, afirmó.

“Ese encuentro con Cristo es el que te libera y el que sana todas las heridas”, añadió. Consultado sobre cómo sostuvo un apostolado intenso, respondió que la clave estuvo en la oración: “La oración para mí es mi fuerza diaria y eso no lo dejo por nada. Es la que te oxigena, es la que te fortalece, es la que te permite llevar también el peso de los hermanos”.

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Al final de la entrevista, envió un mensaje a los jóvenes que pudieran sentir inquietud vocacional. “Que no tengan miedo. Cuando Dios nos llama a algo, nos va a dar siempre los medios para realizarlo”, afirmó.

“Dios no quita nada, sino que lo da todo”, concluyó, al recordar una frase del papa Benedicto XVI.